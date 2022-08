O mercado do leite que teve alta em julho deste ano e já fazia os consumidores de Curitiba mudarem hábitos de consumo desde fim de junho, pode ter queda de preços significativa nas próximas semanas. A informação foi publicada pela Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Sistema FAEP/SENAR-PR) na tarde desta terça-feira (23), após reunião reunião do Conselho Paritário Produtores/Indústrias de Leite do Paraná (Conseleite-PR).

Segundo informa a Faep, o valor de referência – usado como base na negociação entre produtores e indústrias – registrou alta de 17,2% para o litro de leite padrão entregue em julho, pago em agosto. Nas últimas três semanas, no entanto, o setor recuou consecutivamente, encolhendo 10,4%. Com isso, as projeções são de que o valor de referência fique em R$ 2,8195 para o leite entregue às indústrias em agosto a ser pago em setembro.

“Para julho, tínhamos expectativas de preços recordes. Essa alta se confirmou, mas em agosto o mercado virou. Agora, estamos verificando um recuo gradativo em derivados importantes”, disse o vice-presidente do Conseleite-PR, Ronei Volpi, que representa o Sistema FAEP/SENAR-PR no colegiado. “Além disso, neste ano, temos tido uma menor captação em relação a anos anteriores. Isso corrobora para preços mais elevados”, explicou.

A interrupção na sequência de altas se deve ao desempenho de produtos, como muçarela, leite UHT e queijo prato – três itens mais comercializados no Paraná e que exercem um peso maior no cálculo do valor de referência do leite. Após terem tido alta expressiva em julho, esses derivados tiveram queda significativa em agosto: o UHT despencou 17%; o muçarela caiu 10%; e o queijo prato, 4,7%. “Ainda assim, esses produtos seguem com valores nominais bem acima dos registrados no início do ano”, observou Volpi.

E os derivados leite condensado, requeijão, doce de leite?

Alguns derivados que não têm comercialização tão expressiva perderam menos preço. É o caso do requeijão, que permaneceu estável; do parmesão, que recuou 1,2%; da bebida láctea, que teve queda de 1,1%; e do creme de leite, de 2,1%. Apenas quatro itens do mix de comercialização mantiveram a alta: leite pasteurizado (2,4%); leite em pó (12,2%); doce de leite (4,2%); e iogurte (2,1%).

Volpi, avalia que, por um lado, a queda está atrelada ao poder aquisitivo da população. Por outro, o vice-presidente do Conseleite-PR mencionou o momento difícil pelo qual passa o setor, pressionado por aumentos consecutivos dos custos de produção e desafios externos.

“Temos enfrentado uma série de dificuldades, começando por questões climáticas, desestímulos ao setor, culminando com muitos produtores abandonando a atividade. Neste momento, reputamos que essa queda tem a ver mais com o fato de os preços terem batido no teto para o consumidor do que com questões relacionadas à produção”, avaliou.