Muita gente ficou chateada quando o centro esportivo Stark, localizado no bairro Jardim das Américas, em Curitiba, anunciou o encerramento de suas tradicionais atividades esportivas. A partir de então, criou-se certa expectativa sobre o que seria erguido naquele grande terreno, quase às margens da BR-277. A Tribuna apurou com exclusividade de que ali, no antigo Stark, será construída mais uma unidade do Supermercado Condor.

Rede com maior número lojas na capital, o Condor abre sua 37ª unidade na Grande Curitiba (a 61ª no Paraná). A expectativa é de que a nova loja gere em torno de 200 empregos diretos nas mais variadas funções, como caixa, repositor, fiscais, estoquistas, serviços gerais, gerentes de setor, entre outros. Em breve a rede vai divulgar mais detalhes sobre as vagas.

Ainda não se tem mais detalhes sobre o “padrão” da loja do Condor, se haverá alguma novidade ou algo diferente do observado nas atuais, inclusive sobre intervenções no trânsito da região. Por se tratar de uma área residência, é possível que ruas recebam novo asfalto e mudanças no fluxo de veículos.

É possível, também, que seja facilitado o acesso a partir das BR-277.

Máquinas já estão trabalhando no terreno onde será construído um novo Condor. Foto: Gerson Klaina