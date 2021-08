O Condomínio Serra do Mar, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, teve os muros derrubados por equipes da prefeitura nesta quinta-feira (12), durante o início de um projeto que pretende aumentar a segurança pública do local. O condomínio é conhecido pela quantidade de crimes de homicídio que ocorreram por lá e ganhou o apelido de Condomínio da Morte. O projeto da prefeitura torna públicas as ruas do local e cada bloco de 32 unidades passa a ser um condomínio independente. Com a medida, segundo a prefeitura, o policiamento preventivo se tornará mais eficiente, com a livre circulação das forças de segurança pelo entorno dos novos condomínios.

Segundo o secretário da Habitação de São José dos Pinhais, Adriano Mühlstedt, o projeto tem um custo de cerca de R$ 8 milhões do Fundo Municipal de Habitação. Ele só se tornou possível depois que a Caixa Econômica Federal desmembrou os blocos do condomínio Serra do Mar e tornou cada um deles independente. “Hoje, torna-se diferente. Cada bloco vai controlar o seu acesso de moradores, são 32 unidades por bloco. As polícias das forças de segurança, a Guarda Municipal, a Polícia Civil e Polícia Militar, poderão estar irrestritamente pelas ruas do entorno”, explicou o secretário ao jornal Meio Dia Paraná, da RPC.

Ainda segundo a prefeitura, o investimento em infraestrutura contou com o cercamento de cada novo condomínio e a instalação de guaritas independentes, também colocação de caixas d’água separadas e de pontos de entrada de luz e aquecimento à gás. Os dois salões de festas que pertenciam ao Serra do Mar foram desmembrados e serão transformados em locais para desenvolvimento das áreas da Cultura e do Trabalho.

Novas obras de melhorias nas ruas e de construção de duas novas vias também serão implementadas, assim como obras de iluminação e jardinagem dos locais que se tornaram públicos.

A derrubada do muro do Serra do Mar teve início na manhã desta quinta-feira e tem previsão de avançar até o fim da tarde. Além dos muros, as antigas guaritas também estão sendo demolidas, bem como as antigas áreas destinadas para as lixeiras.

Agora, em vez de Condomínio da Morte, os novos condomínios independentes estão sendo chamados de Condomínios das Flores, cada um ganhando um nome de flor diferente.

