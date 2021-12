Um acidente inusitado chamou atenção na Academia Policial Militar do Guatupê, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram um veículo Palio que possivelmente derrapou pelo gramado e parou apenas depois de destruir a palavra “Militar” do letreiro. A foto saiu na página do São José Alerta, no Facebook.

+Leia mais! Empresas falsas de associação criminosa na mira de operação da polícia em Curitiba, RMC e Litoral

A academia militar fica na BR-277, em um trecho de reta da rodovia que tem velocidade máxima de 110 km/h. Imagens anteriores ao acidente mostram como que era o letreiro, que agora possivelmente terá que passar por uma reforma completa.

A Tribuna questionou a Polícia Militar sobre o acidente, bem como mais informações sobre o caso, mas ainda não recebeu resposta.

Imagem de antes do acidente mostra o letreiro intacto. Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

Web Stories