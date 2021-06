Entre o final de maio e início deste mês de junho, municípios paranaenses iniciaram a vacinação contra a Covid-19 da população em geral, dos mais velhos para os mais novos, que estão fora do grupo prioritário (formado por idosos, indígenas, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, professores, entre outros). Estimativa do Ipardes, o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, aponta que, em todo o Paraná, vivem quase 7 milhões (6.970.842) de pessoas que têm entre 59 anos e 18 anos de idade. Somente na capital curitibana são mais de 1 milhão (1.172.312) de adultos.

No Paraná, as pessoas que têm entre 25 e 29 anos formam o grupo mais numeroso entre os adultos (fora os idosos): são 922.121 habitantes. Em Curitiba, o maior grupo é composto por aqueles que estão entre 35 a 39 anos, 156.858.

De modo geral, em campanhas de vacinação, as administrações públicas utilizam tais estimativas populacionais no momento de organizar a distribuição de doses. Na campanha de imunização contra a Covid-19, contudo, a quantidade de subgrupos dentro do grupo prioritário deixou a tarefa mais complexa. Isso ocorre porque parte das pessoas que integram subgrupos prioritários também está dentro da faixa etária que vai dos 18 aos 59 anos.

Assim, Ministério da Saúde e secretarias estaduais e municipais trabalham para retirar as duplicidades e apontar estimativas populacionais mais fiéis à realidade em seus planos de vacinação. No Paraná, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o plano estadual de vacinação contra Covid-19 deve ser atualizado até o final desta semana – a versão mais atual (a quinta edição) é de 25 de maio e, nela, consta apenas as estimativas populacionais dos subgrupos prioritários. A expectativa do governo do Paraná é vacinar toda a população adulta, ao menos com a primeira dose, até o final do mês de setembro.

Veja abaixo as estimativas populacionais do Ipardes por faixa etária, sem a eliminação das pessoas que já foram vacinadas por integrarem o grupo prioritário na fila da vacina contra Covid-19:

População de 55 a 59 anos de idade

*Paraná: 685.802 pessoas

*Curitiba: 113.523 pessoas

População de 50 a 54 anos de idade

*Paraná: 750.501 pessoas

*Curitiba: 122.934 pessoas



População de 45 a 49 anos de idade

*Paraná: 780.736 pessoas

*Curitiba: 134.184 pessoas



População de 40 a 44 anos de idade

*Paraná: 837.906 pessoas

*Curitiba: 151.391 pessoas



População de 35 a 39 anos de idade

*Paraná: 875.851 pessoas

*Curitiba: 156.858 pessoas



População de 30 a 34 anos de idade

*Paraná: 895.055 pessoas

*Curitiba: 149.256 pessoas



População de 25 a 29 anos de idade

*Paraná: 922.121 pessoas

*Curitiba: 143.534 pessoas



População de 20 a 24 anos de idade

*Paraná: 895.868 pessoas

*Curitiba: 145.837 pessoas



População de 18 a 19 anos de idade

*Paraná: 327.002 pessoas

*Curitiba: 54.795 pessoas