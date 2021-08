Com a liberdade de pegar a estrada e se aventurar, sem desfazer e arrumar as malas a cada novo destino, curitibanos estão cada vez mais entrando na onda dos motorhomes. Um estilo de vida movido pela liberdade e ousadia sobre rodas, que promove bem-estar, integração, socialização e motivação para uma comunidade que só cresce no país.

O motorhome é um veículo recreativo totalmente equipado e com espaços de convivência. Conta com cozinha, quarto, banheiro com chuveiro e tudo mais que uma casa tradicional possui, mas em um espaço de tamanho reduzido. O motorhome é diferente do trailer, que também conta com estas particularidades, mas é um módulo que precisa ser rebocado pelo fato de não possuir motor. Assim, o motorhome se desloca sozinho, sendo basicamente uma casa sobre rodas.

No Brasil, o mercado de veículos específicos para este estilo de vida aumentou consideravelmente nos últimos anos e o público também foi se modificando. Ainda em sua maioria os viajantes são pessoas mais experientes, aposentadas, e que definem a liberdade como um sonho de vida. No entanto, os jovens estão entrando nessa onda, aliando trabalho remoto com a diversão de poder estar a cada dia em um lugar diferente.

É o caso do Fabrício Gagliardi Pinto, 49 anos, engenheiro eletrônico. Proprietário da Suletron Engenharia de Incêndio, ele precisa estar em várias partes do Brasil para acompanhar o andamento de obras. Ao invés de se deslocar de avião, reservar hotel e se locomover pelas cidades, a decisão de viajar com motorhome proporcionou liberdade e ganho de tempo.

Fabrício estaciona sua casa ao lado da obra e consegue acompanhar o trabalho em várias partes do Brasil. Foto: Arquivo Pessoal.

“Com o motorhome, eu saio a hora que eu quero, não perco tempo com reserva de hotel, trânsito e fico ao lado da obra. Eu estaciono e acompanho todos os detalhes do trabalho direto da minha casa. É uma facilidade que ganhei na vida e todos ficam fascinados. Digo que ao invés de comprar uma casa na praia, eu decidi ter um motorhome. Tenho ela desde 2015 e a uso para o lazer e trabalho”, comentou Fabrício.

Na internet é fácil localizar casais que estão descobrindo esse roteiro sem programação. Muitos ensinam os primeiros passos de como construir um motorhome e mesmo como ganhar dinheiro dentro de uma casa sobre rodas. A principal dica é abusar das redes sociais e mostrar as curiosidades da casa, os perrengues da viagem e claro, utilizar a liberdade para criar sem fim.

Sonho conquistado

Até então está tudo lindo, mas quanto custa esta praticidade? Para se ter um motorhome não é barato. Dependendo do modelo, tamanho e todo um aparato 100% seguro, pode ser preciso desembolsar mais de R$ 1 milhão se você estiver interessado em uma das configurações mais luxuosas. Naturalmente é possível encontrar veículos bem mais em conta, inclusive com a de compra por meio de carta de crédito, consórcio, financiamento ou até troca de bens. Aliás, o aluguel de motorhome é outra iniciativa interessante (veja mais abaixo).

A aquisição virou realidade na casa da família Baron, no Boa Vista. Anildo e Marli receberam o carro no começo do mês de agosto e a partir de agora, o Mundo virou o quintal de casa. O casal teve outros veículos, mas a nova compra se enquadrou nos melhores sonhos depois de muito procurar pela internet. “Realizamos um sonho com esse modelo e logo estaremos na estrada. Temos muitos amigos que queremos visitar e participar dos encontros. Toda a família está curtindo, os filhos e noras estão encantados. O motorhome ajuda a unir e temos muito a descobrir ainda”, relatou Marli, que ao lado do esposo fazem parte do grupo Estradeiros do Paraná.

Anildo e Marli receberam o carro no começo do mês de agosto e agora o Mundo virou o quintal de casa. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

A transformação do motorhome do casal Baron foi em uma Mercedes-Benz Sprinter 415-CDI. Percebe-se que todos os detalhes foram realizados ao gosto dos proprietários. Frigobar, televisores, fogão, pias, cama, luzes de LED, ar condicionado, cortinas, banheiro, micro-ondas, som de última geração, câmera de ré e até energia solar.

“Foi um trabalho espetacular e colocaram a cor vermelha que amamos em vários pontos do carro. A torneira ficou a nossa cara como todo o restante. Digo que quando começamos não foi fácil, mas indico para todos que o sonho pode ser alcançado. Aprovo demais que os jovens entrem nessa onda e apostem isso. Eu mesmo sou jovem”, brincou Marli de 65 anos. Veja os detalhes do motorhome do casal Baron:

Uma das referências no ramo de motorhome é a Trailemar, de Campo Largo, região metropolitana de Curitiba. A empresa existe desde a década de 1980 no segmento de montagem de trailers e motorhomes, e atrai compradores do Brasil inteiro. Aliás, o veículo do casal Baron foi realizado pela Trailemar.

A elevada demanda e o processo extremamente artesanal de montagem levam em torno de 7 a 8 meses para a entrega da chave. Com a pandemia do coronavírus, a procura aumentou em praticamente 50%, pois as pessoas perceberam que para viajar era essencial ter um meio seguro para evitar a contaminação pela covid-19.

“A pandemia foi um gatilho para muitas pessoas, pois a reflexão sobre a vida bateu em todos. Com isso, foi criada a expectativa que não é preciso esperar a aposentadoria para aproveitar um motorhome. Se o cliente está com pressa, indicamos que ele compre um seminovo. Se ele for montar tudo conosco, a pessoa vai esperar de 7 a 8 meses para receber a chave”, afirmou Marco Antonio Ziani, proprietário da Trailemar.

Motorhome tem todo o conforto de uma casa, com aproveitamento de todos os cantinhos.. No detalhe, uma cozinha na área externa da casa. Foto: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

Aluguel de motorhome é uma opção

Para quem está iniciando ou criando coragem para ter uma casa sobre rodas, uma ideia legal é a locação de motorhome. Além de não investir uma grana maior, o interessado vai ter a real noção de como será a vida se fosse o proprietário do carro.

A empresa Trailemar tem um setor destinado a locação dos veículos, a Trailemar Adventure. A procura pelo aluguel de uma das dez unidades existentes subiu de 30% a 50%. Para quem deseja alugar ainda para 2021, somente com alguma desistência pelo caminho, pois as datas estão preenchidas até o fim do ano.

“Pode ter uma desistência no meio do caminho. O nosso público é bem variado, pois tenho clientes que já alugou três tipos de veículos da gente, tem pessoas que estão no mercado de trabalho e quer passear de motorhome, tem o cliente que quer comprar e está indeciso no modelo. A locação é um caminho que cresce cada vez mais”, comentou Marco.

Perrengues

A vida em um motorhome não é somente de lindas paisagens, encontros e amizades. No meio do caminho pode ocorrer algum tipo de imprevisto no veículo e todo cuidado precisa ser tomado como acontece em um carro pequeno. “Um casal alugou um dos nossos carros e foi para o Chile. Em Torres Del Paine, na divisa com a Argentina, deu um vento tão forte que tombou o motorhome. Sorte que ficou escorada em uma caminhonete. Acionamos o seguro e conseguiram desvirar, e o cliente seguiu viagem. Temos a preocupação de dar toda a assistência”, completou o empresário.

