O Liceu de Ofícios Criativos ainda tem três cursos gratuitos oferecidos a artesãos, designers, artistas e outros criadores este mês. No período de 26 a 28 de abril, as capacitações serão todas presenciais e para participar é necessário fazer a inscrição no portal do Liceu de Ofícios Criativos. As oficinas acontecem sempre das 14h às 17h na sede do Liceu, no bairro São Francisco.

Na terça-feira (26), Fernanda Magalhães (@fernandamagalhaescrisostomo) vai ensinar quatro modelos de embalagens para agregar valor a qualquer produto, com a oficina Embalagens Criativas. Para participar da oficina é necessário levar alguns materiais (confira no fim da matéria).

“A embalagem é uma ferramenta de marketing essencial em qualquer negócio, e muitas vezes o único canal de comunicação entre o consumidor e a marca. Uma embalagem bonita, criativa e bem-feita pode, portanto, ser a porta de entrada para criar vínculo afetivo com o consumidor”, explica Fernanda.

Preço e valor

Como usar o valor e preço a favor do produto é o que as mentoras Andréa Cristina Carvalho (@andrea.cristina.ac) e Gicelia Lessa (@fourseasonsbygigilessa) irão ensinar na oficina de quarta-feira (27).

“Entender a diferença de preço e valor do produto tira o artesão da zona de concorrência e do desconto. Usar o preço e valor a favor do produto pode mudar o rumo dos resultados do negócio”, salienta Andréa Cristina.

“De maneira resumida, preço é o que o cliente paga e valor é o que ele leva. O preço precisa ser calculado de forma correta e o valor ser expressado de forma clara. Assim é possível mostrar que o produto não é caro, e sim valioso”, afirma Gicelia.

Patchwork com fibra

Fechando as oficinas de abril a artesã Diles Maria da Rosa (@coisasdemariacwb) ensina a técnica de patchwork com enchimento de fibra pespontado a mão.

“Todo mundo já viu alguma peça de patchwork por aí. A técnica é feita com recortes de tecidos costurados na máquina ou manualmente. É um exercício de criatividade e o resultado são trabalhos harmônicos e exclusivos”, declara Diles.

Ela ainda explica que esse tipo de artesanato é muito usado em fuxico, tapetes, almofadas, panos de prato, bolsas, chaveiros, entre muitos outros. Para essa aula é preciso levar tesoura grande, cola branca, agulha de costura, caneta e três alfinetes. Durante a oficina serão sorteadas duas flores de patchwork aos participantes.

Para participar da oficina Embalagens Criativas é necessário levar os seguintes materiais:

1 m de TNT da sua cor preferida

2 m de papel kraft (gramatura 75 ou 90) ou papel pardo fino para embalagem

1 m de papel kraft (gramatura 180)

3 folhas A4 de papel couchê ou algum papel especial de sua preferência para impressão em jato de tinta ou 01 folha tamanho gráfico

1 papelão Paraná 1.2 ou 1.6

1 papel estampado tipo papel de presente ou papel de Scrap

1 folha de papel de seda cor branco ou marfim

Rolo pequeno ou 3 m de fio de sisal ou ráfia fino

Linha de pesponto colorida

Miniprendedores de roupa

Linha de pipa

Agulha

Tesoura

Cola branca

Pincel chato médio

Retalho de malha

O Liceu de Ofícios Criativos fica na Rua Mateus Leme, 22, São Francisco. Convênio com Estacionamento da Ordem (Rua Treze de Maio, 635). O valor pelo período de quatro horas é R$ 10.