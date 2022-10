A segunda colocada na licitação da Ponte de Guaratuba, a paranaense Arteleste Construções Ltda, também foi inabilitada, a exemplo do que ocorreu com a primeira, a Construtora A. Gaspar S/A., do Rio Grande do Norte. A informação é do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR). O motivo da inabilitação foi o mesmo: o não atendimento a todos os critérios de capacidade operacional e de capacidade profissional exigidos em edital.

A terceira colocada na licitação, a Oeci S/A, de Almirante Tamandaré (Região Metropolitana de Curitiba), foi convocada a apresentar a planilha de preço e documentos de habilitação, que serão analisados pelo DER/PR. O resultado deverá ser publicado nos próximos dias no portal Compras Paraná e Licitações-e.

O preço ofertado pela Oeci para construir a ponte e seus acessos é de R$ 386.939.000,00. As duas primeiras colocadas (e desclassificadas) ofertaram respectivamente: 386.799.000,00 e 386.803.553,00. A obra é orçada em cerca de R$ 431 milhões, orçamento mantido em sigilo até a realização do certame para não interferir nos valores, segundo informou o governo do Paraná.

A licitação aconteceu em no dia 28 de setembro último com a participação de seis concorrentes que apresentaram lances que variaram entre R$ 386,7 milhões a R$ 1 bilhão. Após a divulgação oficial do vencedor pelo DER-PR ainda caberá recurso.

O vencedor terá 32 meses de prazo, a partir da assinatura do contrato, para entregar a obra pronta. São dois meses para a obtenção da licença ambiental, seis meses para a elaboração dos projetos e 24 meses para a execução. Os estudos ambientais foram entregues pelo DER-PR ao Instituto Água e Terra (IAT) no fim de setembro.