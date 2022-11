Um homem de 46 anos foi preso nesta quinta-feira (10) pela Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), suspeito de ser o líder de uma organização criminosa especializada em roubo e desvio de cargas. A prisão aconteceu em Paranaguá, no Litoral do Estado.

O homem estava foragido desde março deste ano. O investigado possui passagens pelos crimes de furto e receptação de cargas.

Em março, durante operação, a Polícia Civil prendeu outros 19 suspeitos de integrar a organização criminosa. Eles estariam envolvidos em pelo menos 12 roubos de carga. O grupo agia desde outubro de 2021 e seguia um mesmo padrão para realizar a ação criminosa.