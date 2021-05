O presidiário José Márcio Felício, 60, o Geleião, um dos principais fundadores da facção criminosa PCC e também responsável por uma das mais violentas rebeliões da Penitenciária Central do Estado (PCE), ocorrida em 2001 em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, morreu na manhã desta segunda-feira (10) no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, na capital paulista, após complicações da covid-19.

Geleião era o último dos fundadores do grupo ainda vivo e, desde 2002, havia se tornado inimigo facção liderada atualmente, segundo a polícia, por Marco Camacho, o Marcola.

Hipertenso, ele estava no sistema prisional havia mais de 40 anos. Ele foi internado no centro da capital em 9 de abril após ter o pulmão comprometido em 50% e inspirava cuidados. O quadro dele se agravou, foi intubado, mas acabou morrendo às 6h30.

Agente morto e cabeças cortadas na PCE

No dia 6 de junho de 2001 tinha início uma das maiores rebeliões da Penitenciária Central do Estado (PCE), em Piraquara. Sob o comando de Geleião, cerca de 300 presos comandaram as ações que resultaram em quatro mortes – a do agente penitenciário Luciano Aparecido Amâncio, que tinha 30 anos e de mais três detentos – além de seis dias de tormento para os outros 25 agentes da unidade prisional que acabaram reféns.

Durante os dias da negociação, na qual pediam a transferência de presos para outros estados, os agentes foram tratados sem violência no início e depois, passaram a ser torturados e ameaçados. Após as autoridades descobrirem que um agente havia sido morto, as conversas não evoluíram e para “consertar” esta morte, os líderes da facção ordenaram que três presos fossem executados. Dois tiveram as cabeças cortadas. A decisão piorou a tensão dentro da penitenciária e dificultou ainda mais as negociações.

A rebelião terminou após seis dias, com os 25 agentes liberados em diferentes momentos e com 23 detentos transferidos para outros estados. E a história que marcou a vida dos profissionais da PCE virou livro, “Penitenciária: Estágio para o inferno” foi publicado em 2012 pelo agente penitenciário e sobrevivente José Vicente Bittencourt.

Caçado pelo PCC

A transferência de Geleião ocorreu sob forte esquema de segurança policial, por equipes do Baep (ações especiais), porque o criminoso é jurado de morte pela cúpula da facção, desde ter sido expulso da quadrilha, em 2002, e desde então vem sendo caçado pelos rivais.

O PCC chegou a contratar rivais para matá-lo, quando ele esteve no presídio federal de Campo Grande (MS). Uma das tentativas, interceptadas pelos serviços de inteligência do governo paulista, aconteceria quando Felício estava na enfermaria do presídio.

Antes dessa transferência, Geleião cumpria pena no presídio de Iaras, inteiror de São Paulo (285 km da capital), destinado a abrigar a pessoas ameaçadas de morte no sistema prisional, como condenados por crimes sexuais, pedófilos e estupradores.

De acordo com integrantes do Ministério Público e da Polícia Civil, a expulsão de Felício coincidiu com a assunção ao poder de Marco Camacho, o Marcola, atualmente na Penitenciária Federal de Brasília.

Depois de ser expulso do PCC, Geleião fundou outra facção criminosa, o TCC (Terceiro Comando da Capital), junto com César Augusto Roriz Silva, o Cesinha, outro ex-fundador do PCC e morto por companheiros de prisão em 2006.

De acordo com o procurador Márcio Sérgio Christino, autor do livro “Laços de Sangue – A História Secreta do PCC”, Geleião foi um dos principais chefes do PCC e, depois de expulso, contribuiu para a condenação de Marcola ao revelar os bastidores da facção.

“Ele foi o idealizador e principal criador do PCC, sigla que ele inventou. Carismático, inteligente, fisicamente intimidante (quase 1,90), foi preso logo após completar a maioridade e permanece preso em razão de crimes cometidos dentro do sistema prisional. Fez a primeira delação premiada de que se tem notícia, quando uma legislação precária mal tinha sido criada”, disse.