A Rua Manoel Eufrásio, no Juvevê, terá o pavimento de asfalto requalificado em um trecho de 435 metros, entre a Rua Marechal Mallet e Avenida João Gualberto. A obra começou nesta terça-feira (30) e integra o programa municipal de recuperação da malha viária.

Sob a coordenação da Secretaria Municipal de Obras Públicas, os serviços devem ser concluídos em aproximadamente 15 dias e vão promover mais segurança e conforto para moradores da região e para os que trafegam pela via.

O prefeito Rafael Greca, acompanhado do secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues e da administradora da Regional Matriz, Rafaela Lupion, vistoriou o trabalho das equipes que começaram a intervenção com a retirada da capa asfáltica danificada a partir da esquina com a Rua Marechal Mallet.

“Estamos aqui com as obras de fresa e recape, uma forma de irmos melhorando cada vez mais a malha viária de Curitiba. A coisa bonita da Rua Manoel Eufrásio é o terreno particular que a população apropriou como área de lazer (Praça Seu Francisco)”, disse o prefeito Rafael Greca.

Textura uniforme

No processo de fresa e recape, o trabalho tem como finalidade a restauração da camada asfáltica danificada, restabelecendo a superfície de textura uniforme e as condições iniciais da via pública.

Por conta das obras, em algumas quadras o trânsito é feito em meia pista. O motorista deve redobrar a atenção à sinalização e reduzir a velocidade ao passar pelos pontos.

Aos moradores que acompanharam o movimento dos trabalhos, o secretário municipal de Obras Públicas informou o início de novas obras na região. “Nas próximas semanas começa a requalificação da Rua Rocha Pombo, que terá 390 metros de asfalto novo no trecho entre as ruas Campos Sales e Alberto Folloni”, disse Rodrigues.

Vinda de Rancharia, interior de São Paulo, para passar um tempo com a filha, a dona de casa Magda Oliveira ficou impressionada com qualidade na manutenção dos serviços em Curitiba. “Essa é uma via com muito fluxo de veículos e passagem de muitos moradores. Cuidar bem da rua é cuidar bem pessoas. A Prefeitura está trabalhando muito bem”, comentou Magda. Ela e as netas, Catarina e Sofia, passeiam quase todos os dias na Praça Seu Francisco.

Pelo programa de recuperação da malha viária, outra importante via do bairro foi requalificada, a Deputado Mário de Barros, rota de várias linhas de ônibus e uma das principais ligações entre os bairros Centro Cívico e Alto da Glória. A rua ganhou asfalto novo em 810 metros, em dois diferentes trechos: entre o Largo da China na Rua Marechal Hermes e Avenida João Gualberto (610 metros) e entre as ruas Mateus Leme e Conselheiro Raul Viana, no Centro Cívico (200 metros).

Em todas as regionais

Somente neste ano, o programa de recuperação da malha viária de Curitiba, iniciado em 2017 pelo prefeito Rafael Greca, já entregou 313 obras de pavimentação, ultrapassando 115km de asfalto novo em ruas que atendem bairros das dez regionais da cidade. Outras 99 obras estão em andamento, melhorando as condições de acesso, mobilidade e qualidade de vida dos moradores. As obras são coordenadas Secretaria Municipal de Obras Públicas.

Em cinco anos são 1.300 ações de pavimentação em 1.125 ruas, algumas com obras executadas em mais de um trecho. São aproximadamente 600 km de asfalto novo entregues em ruas de diferentes bairros da cidade.

