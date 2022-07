O telefone toca e do outro lado da linha o atendente de telemarketing insiste em oferecer um produto ou serviço que você não quer, isso quando não é um robô. É difícil encontrar alguém que não tenha recebido uma dessas ligações indesejadas. Aliás, uma só não, várias. Algumas empresas são insistentes, ficam ligando repetidamente, que muita gente já nem atende mais ligações de números desconhecidos.

A partir das inúmeras reclamações, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) criou um código para identificação de ligações de serviços de telemarketing. O código usado é o 0303, que aparece no início de qualquer ligação que vise ofertar produtos ou serviços. No entanto, algumas empresas estão burlando essa determinação.

Preocupado com essa situação, Claudia Silvano, diretora do Procon-PR, orienta como realizar a denúncia. “O Procon-PR recomenda que o consumidor denuncie, e caso permaneça a insistência, a pessoa pode procurar o Juizado Especial Cível com um pedido de indenização por danos morais”, disse Silvano.

Quem quiser evitar as ligações pode se cadastrar no Sistema de Bloqueio de Telemarketing do Procon-PR ou no site naomeperturbe.com.br. Após o cadastramento, há prazo de 30 dias para o bloqueio, o que vale para chamadas com uso do código 0303 ou não.

“Caso o usuário receba ligações após os 30 dias da data do ingresso no cadastro, ele deverá registrar ocorrência junto ao Procon-PR, informando o dia, horário, nome do atendente e da empresa prestadora do serviço, a fim de que sejam tomadas as medidas cabíveis, inclusive com o bloqueio do número indevidamente utilizado”, comentou a diretora do Procon-PR.