Um grave acidente por volta das 9h da manhã desta quarta-feira (05), na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), deixou seis pessoas feridas, sendo duas delas em estado grave, e muitos danos materiais. Segundo o Corpo de Bombeiros, um ônibus Ligeirinho bateu contra um carro, arrastou o veículo e, em seguida, invadiu um sobrado. O acidente ocorreu na esquina da Estrada Velha do Barigui com a Rua Cidade Timbó. Outro carro que estava na garagem do sobrado foi danificado

Segundo a tenente Fernanda Andrade Santos, do Batalhão de Polícia de Trânsito (Bptran) o acidente deixou seis feridos. As primeiras informações apontavam para cinco. “Ônibus descia pela Rua Cidade Timbó. Ao cruzar com a Estrada Velha do Barigui um veículo Logan cruzou a preferencial. Eles bateram e o carro foi arrastado até perto de uma estrutura”, explicou a tenente para a Tribuna.

Três das vítimas do acidente estavam no ônibus e outras três no carro. Das que estavam no veículo, duas ficaram em estado grave por causa da batida. Todos foram encaminhados ao Hospital do Trabalhador. Eram três mulheres no ônibus, além de duas mulheres e um homem no carro.

Danos graves à estrutura

Como o ônibus acabou destruindo uma coluna do sobrado o imóvel passará por uma revisão da Coordenadoria de Segurança de Edificações e Imóveis (Cosedi) antes da retirada do coletivo, que ficou com um terço para dentro do sobrado. Ninguém do imóvel ficou ferido