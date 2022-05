Um ônibus do tipo Ligeirinho acabou ficando sem duas rodas traseiras após sofrer uma falha mecânica na Rua Pedro Gusso, no bairro Capão Raso, na manhã desta sexta-feira (06). O coletivo trafegava pela via quando perdeu o par de rodas traseiras do lado do motorista. O busão acabou arrastando a traseira no chão até parar no meio da pista.

Com o incidente todos os passageiros tiveram que desembarcar e esperar outro veículo. O trânsito no local ficou congestionado e um dos pneus do rodado traseiro, composto por duas rodas, acabou parando na frente de outros carros que seguiam no sentido oposto.

Na pista em que o Ligeirinho parou os veículos tiveram que subir na calçada pra poder continuar o trajeto sentido Rua Paulina Ader.

Apensar do susto, ninguém ficou ferido.

