Um vídeo postado pelo prefeito de Curitiba Rafael Greca, em seu perfil oficial no Facebook, causou discussão entre seus seguidores nesta segunda-feira (10). A imagem da limpeza de uma pedra no Parque Tanguá, que havia sofrido pichação – segundo o prefeito, teria irritado alguns curitibanos.

O prefeito Greca, junto com a postagem, escreveu: “Mandei lavar e despichar uma pedra do Parque Tanguá, pichada por um incivil. Nada é pior do que destruir a paisagem natural, ainda que seja para escrever nomes. #XôTranquera”, disse Greca.

Logo em seguida, vários seguidores comentaram a respeito da atitude do prefeito. Uns elogiaram e outros criticaram a atitude. Um usuário questionou Greca: “Mandei lavar? Você não manda, você apenas cumpriu atos administrativos. Você só executa, vereador legisla, e você executa pois é do Executivo. Estagiário está mandando demais. Ademais, há muito desperdício de água, pelo visto água potável. Se preocupa (sic) com moradores de rua, invista mais nas obras sociais, lavar pedrinhas para gringo ver”.

Rafael Greca retrucou em seguida: “Vc perdeu. Eu mando fazer. Sou eleito para tal. O Executivo sou eu, dentro das leis. Toda água de limpeza é de reuso ou de poços artesianos (temos 30). Nosso programa de obras públicas de 3 bilhões este ano é um dos maiores do Brasil”.

O usuário deletou o comentário logo depois que o prefeito respondeu.

Web Stories