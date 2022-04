A partir da próxima segunda-feira (25) o ponto final da linha H01-Araucária/Curitiba, localizado na Alameda Dr. Muricy, será alterado para o Terminal do Guadalupe. Com a mudança, a linha ganha uma parada na Rua André de Barros, na altura do número 360, entre a Avenida Mal. Floriano Peixoto e a Rua Lourenço Pinto. E na sequência segue para o ponto final no Terminal do Guadalupe.

Segundo o presidente da Comec Gilson Santos, a mudança trará mais segurança e comodidade aos usuários. “O Terminal do Guadalupe é mais movimentado, o que traz mais segurança, e por onde circula grande parte das linhas metropolitanas, facilitando a conexão dos usuários entre elas. Uma mudança simples, mas que vai melhorar muito o atendimento para quem faz uso desta linha”, disse.

O nome da linha também será alterado para H01-Araucária/Guadalupe.

Outra mudança será no trajeto realizado em Araucária, onde a linha deixará de circular pelas ruas Dr. Vitor Ferreira do Amaral e São Vicente de Paulo, e irá direto para o Terminal Central de Araucária pela Rodovia do Xisto (BR-476), sem prejuízo no atendimento, já que no mesmo trajeto trafegam as linhas H11-Araucária/Pinheirinho e H12-Araucária/Portão.

A troca entre linhas também pode ocorrer no terminal Angélica, ponto comum entre a H01 e H12, sem o pagamento de nova tarifa. Aos domingos o atendimento se dará pela linha H97-Angélica/Guadalupe.

Os horários também foram ajustados e estão disponíveis no site da Comec.

