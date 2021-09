A linha metropolitana B42 Maracanã/Linha Verde vai fazer integração, a partir do próximo sábado (4), na estação-tubo Fagundes Varela, inaugurada há pouco mais de um mês no Bairro Alto. Essa é a quarta linha a passar pela estação, que já recebe o novo Ligeirão Fagundes Varela/Pinheirinho e os ônibus Hugo Lange e Colina Verde. A estação-tubo Fagundes Varela foi implantada como parte da conclusão de mais uma etapa da Linha Verde Norte.

A novidade vai beneficiar cerca de 3 mil usuários (dias úteis) da linha B42, que liga Colombo a Curitiba. Vai proporcionar integração nos terminais Bairro Alto e Cabral, bem como ao Centro pelo Alto da Rua XV. Além disso, vai possibilitar a integração com o Terminal Pinheirinho, com o Ligeirão Fagundes Varela/Pinheirinho. Isso pagando apenas uma passagem.

A ampliação da integração será possível graças a uma parceria entre a Urbanização de Curitiba (Urbs), que administrada o transporte coletivo na capital, e a Coodernação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec), responsável pelo transporte metropolitano.

A partir da integração com a Fagundes Varela, o passageiro metropolitano poderá utilizar toda a RIT (Rede Integrada de Transporte).

“Estamos ampliando as oportunidades de integração para mais uma linha metropolitana. Esse é um do ganhos da conclusão de mais uma etapa da Linha Verde Norte, que permitiu a colocação de uma nova estação-tubo e ainda a implantação do novo Ligeirão Fagundes Varela/Pinheirinho”, diz Ogeny Pedro Maia Neto, presidente da Urbs.

Com a alteração, a linha B42 também passa a ter ponto final na Estação PUC e não mais na Estação Fanny. Nela, será possível integrar com os terminais Portão e Oficinas através da linha 050 Interbairros V. A linha B42 opera com cinco veículos com porta em ambos os lados, sendo em rampa do lado esquerdo para atender a estação Fagundes Varela.

Linha Verde

A Linha Verde é o 6º eixo de transporte e de integração viária de Curitiba. Ao todo serão 22 quilômetros de extensão de uma via urbana ao longo do eixo ligando a cidade do Sul ao Norte, desde o Pinheirinho ao Atuba, com estrutura de transporte e urbanização, beneficiando 22 bairros em uma área de abrangência onde vivem perto de 300 mil pessoas. As obras têm o financiamento por parte da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD).

O Ligeirão FagundesVarela/Pinheirinho, nova linha que iniciou operações em julho e que permitirá integração com a B42 Maracanã/Linha Verde, faz uma ligação inédita entre o Norte e o Sul da cidade pela Linha Verde. O novo Ligeirão permite a integração de 18 linhas pelas estações-tubo, sem contar as conexões que podem ser feitas no Terminal Pinheirinho, o maior da cidade, por onde circulam 46 linhas, sendo quatro metropolitanas.