A Urbanização de Curitiba (Urbs) fará uma mudança na linha de ônibus 370 Rua XV/Barigui. A partir deste sábado (14), ela passa a se chamar 862 Barigui e terá integração com outras duas linhas, possibilitando uma ligação com o Terminal Bairro Alto.

Desde fevereiro de 2020, a antiga linha Rua XV-Barigui passou a fazer o trajeto entre o bairros Campo Comprido (com ponto final na Rua Mario Zanlorenzi, próximo ao Rio Barigui) até a Praça Zacarias, no Centro, deixando de ir até o Alto da XV, já que havia linhas suficientes atendendo a região e com trajeto semelhante. Como já não vinha fazendo o itinerário até o Alto da XV, a Urbs optou por trocar o nome da linha e possibilitar a integração temporal com outras duas, a 372 Tarumã e 373 Alto Tarumã, que passam pelo Alto da XV e vão até o Terminal Bairro Alto.

Os passageiros dessas três linhas poderão se deslocar do bairro Campo Comprido até o Alto da XV e o Bairro Alto e vice-versa sem o pagamento de uma nova passagem. A medida beneficia cerca de 1,9 mil passageiros por dia. O tempo de integração é de uma hora, por meio do cartão-transporte.

A linha Rua XV-Barigui, que passa a ser Barigui, transporta, em dias úteis, 440 passageiros. A linha Tarumã transporta 1.209 passageiros e a Alto Tarumã, 293 usuários em dias úteis.

