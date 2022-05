A Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec) informa que a partir de segunda-feira (16), em horários específicos do dia, voltam a ser atendidas duas regiões do município de Pinhais. Trata-se da linha C22 – Planta Karla, que retoma a circulação nas regiões do Capoeira Grande e Jardim Marumby.

Os dois atendimentos haviam sido descontinuados devido à baixa demanda registrada durante a pandemia. Com o retorno gradual dos usuários ao sistema, a linha passa a ter quatro novas saídas do Jardim Marumby, e três horários com atendimento no Capoeira Grande.

Segundo o presidente da Comec, Gilson Santos, o objetivo é retomar todo o atendimento feito antes da pandemia. “Passamos por um momento de muita dificuldade, que exigiu algumas ações extremas para manter todo o sistema operando, o que funcionou, pois diferente de muitos lugares, não tivemos um único dia de paralisação”, afirma.

“Apesar de ainda não alcançarmos os números anteriores aos da pandemia, estamos fazendo todo esforço possível para retomar os atendimentos que foram descontinuados. A linha C22 é mais uma ação que busca resgatar os usuários e incentivar o uso do transporte coletivo”, destaca.

Antes da pandemia a linha C22 transportava cerca de 2.000 passageiros em dias úteis e atualmente este número é de cerca de 1.750. Além destas alterações, estão mantidos os 40 horários com saída do Planta Karla e os 36 com saídas do Terminal de Pinhais.

Confira como vai funcionar

JARDIM MORUMBY

No sentido bairro – terminal, a linha ganha quatro novos horários, tendo como ponto de partida a Rua Ulda Pereira da Silva, no Jardim Morumby: 6h50, 08h02, 18h29 e 19h35. Já no sentido terminal – bairro, os horários serão às 6h18, 7h30, 17h56 e 19h02.

CAPOEIRA GRANDE

Nas saídas do Terminal de Pinhais, nos horários de 6h06, 12h09 e 21h30, a linha adentra na região do Capoeira Grande pela Avenida Fábio Vicente de Moura até a entrada do Parque Panorâmico. Na sequência, retorna para o trajeto normal até o ponto final na Rua Flamboyant, no Planta Karla. Vale destacar que neste atendimento a linha apenas circula pela região do Capoeira Grande e o ponto final permanece no Planta Karla.

Confira tabela completa de horários

