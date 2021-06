Mais de 36 mil fraldas, 749 pacotes de lenços umedecidos, 43 cobertores, 168 latas de leite em pó especial, 607 sabonetes infantis e outros itens, como pomadas, roupas, alimentos e brinquedos lotaram um ônibus da Linha Solidária, de Curitiba, no último fim de semana. O destino foi o Lar Dona Vera, instituição que cuida de crianças e adolescentes afastados dos pais devido a denúncias de maus tratos.

A ação foi organizada pela Central Press, agência de comunicação de Curitiba, que arrecadou junto a clientes e parceiros todos os donativos. As doações foram feitas por mais de 200 pessoas e dez empresas paranaenses.

Além disso, a iniciativa teve o apoio de quase 50 personalidades e influenciadores de todo o Brasil. Entre eles, estão nomes como Zico, Alex e Fernando Prass, todos ex-jogadores da Seleção Brasileira, além dos jornalistas Diego Sarza (UOL), Raphael Sibilla (Globo), Iara Maggioni (CNN Brasil) e Janaína Xavier (SporTV), a poeta Alice Ruiz, a cantora Rafa Gomes e jogadores do Athletico Paranaense e do Corinthians.

A maior doação foi feita pelo Instituto Positivo, que dobrou os R$ 25 mil arrecadados em 20 dias de campanha e destinou à instituição outros R$ 25 mil em dinheiro e fraldas descartáveis. A Editora Aprende Brasil entrou na campanha envolvendo todos os colaboradores – e também dobrou o total arrecadado internamente.

O Instituto Grupo Boticário doou produtos de higiene e a Neodent, kits de escovas e pastas dentais, além de um estojo para todas as crianças. Também participaram da ação a Hygieline, a Embretech Embreagens, o Club Atlhetico Paranaense e o Coritiba Foot Ball Club. As doações feitas por pessoas físicas totalizaram, ainda, R$ 10 mil em dinheiro.

Para a sócia-fundadora da Central Press e idealizadora da campanha, Lorena Nogaroli, a ação é fruto de uma inquietação constante da agência em contribuir com a sociedade. “Estamos muito orgulhosos da trajetória da Central Press e acreditamos que também é nossa missão usar a força que conquistamos nesses 23 anos de mercado para contribuir com quem mais precisa, nesta época tão difícil”, explica.

A Central Press em Ação foi organizada em forma de gincana entre os colaboradores da agência. Divididos em equipes, eles realizaram rifas e mobilizaram parentes e amigos em doações individuais, que foram de R$ 20 a R$ 5 mil. “Foi maravilhoso ver o poder de transformação que pequenas atitudes podem ter. Nossos colaboradores são nossa família e vê-los empenhados em conseguir um resultado significativo para o Lar Dona Vera nos encheu de alegria”, conta Lorena.

Gratidão

A presidente do Lar Dona Vera, Monica Tindó, ficou surpresa quando o ônibus parou na porta da instituição e levou duas horas para ser descarregado. “Estou no Lar Dona Vera há 17 anos e nunca vi uma iniciativa tão grande e generosa. Esses produtos nos dão um fôlego gigantesco para continuar desenvolvendo nosso trabalho de acolhimento dessas crianças”, afirma.

Fundada em 1996, a instituição abriga crianças retiradas da guarda dos pais pelo Conselho Tutelar após denúncias de violência. Elas permanecem no Lar enquanto aguardam uma reintegração à sua família biológica ou um encaminhamento para adoção. Atualmente, são três sedes que recebem crianças de 0 a 17 anos, separadas de acordo com a faixa etária. A instituição acolhe, inclusive, adolescentes grávidas ou com filhos.

Além de abrigo e alimentação, ali elas recebem educação, assistência médica, psicológica, odontológica e acompanhamento com fonoaudiólogos e psicopedagogos.