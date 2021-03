Com as recentes medidas para conter o avanço da pandemia de covid-19, previstas no decreto nº 400/2021 e que seguem orientação do Governo do Estado, a operação da Linha Turismo ficará suspensa até 8 de março. O veículo é uma das principais atrações turísticas de Curitiba.

O funcionamento do ônibus jardineira, que percorre 26 pontos turísticos da cidade, deve ser retomado assim que forem retiradas as medidas adotadas. A linha – que funciona de terça-feira e domingo – já não estava operando aos domingos por causa da adoção da bandeira laranja de risco para a pandemia.

Restrições

Na semana passada o Governo do Paraná decretou uma espécie de “mini lockdown”, ampliando o toque de recolher, que será agora das 20 h às 5h. Serviços não essenciais estão proibidos de funcionar até o dia 8 de março. As escolas também devem ficar fechadas, com as aulas sendo realizadas de maneira on-line durante o período.

A decisão foi tomada para tentar conter o avanço da epidemia de coronavírus no Paraná que, segundo o governador Carlos Massa Ratinho Junior, está “no pior momento desse um ano de enfrentamento”. Embora os prefeitos tenham autonomia para editar decisões locais, a capital deve seguir o plano do governo estadual.