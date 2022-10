A Linha Turismo, que passa pelos principais pontos turísticos de Curitiba, terá desconto especial durante a Primavera para os moradores da cidade. A partir da próxima terça-feira (18), quem tiver o cartão transporte usuário da Urbs, com créditos adquiridos por pessoa física, poderá embarcar na linha pagando R$ 5,50. O desconto para os moradores é de 89% sobre o valor pago pelos turistas (R$ 50). A promoção vale para as terças, quartas e quintas-feiras até o fim da estação, em 21 de dezembro.

Para fazer o cartão usuário é muito simples, basta agendar no endereço do Agenda Online e comparecer no local e horário agendados com documentação solicitada no momento do agendamento. A primeira via do cartão é gratuita.

LEIA TAMBÉM:

>> Natal do Palácio Avenida terá novidades em edição de 2022. Faltam dois meses!

>> Por que temos o hábito de comer peixe cru, mas porco, boi e frango não?

Esse é a terceira vez que a Prefeitura implanta o projeto Primavera na Linha Turismo, por meio de uma parceria da Urbanização de Curitiba (Urbs) e o Instituto Municipal de Turismo (IMT). A primeira iniciativa foi em 2019 e a segunda em 2021. Em 2020, a ação não foi realizada por causa da pandemia.

Segundo Ogeny Pedro Maia Neto, presidente da URBS, a expectativa é que o Projeto Primavera beneficie cerca de 6 mil usuários em 2022. No ano passado foram 2.865 mil utilizações dentro da promoção.

“O objetivo é propiciar mobilidade e lazer para que a população que mora na cidade também possa aproveitar e passear pelos pontos turísticos de Curitiba a um custo menor. Com as temperaturas mais elevadas do que no inverno e o fim das restrições da pandemia, esperamos mais que dobrar do número de usuários na promoção em relação ao ano passado ”, diz.

Passeio

A Linha Turismo é uma linha de ônibus especial que passa por 26 pontos turísticos de Curitiba. Com ela, é possível conhecer os principais parques, praças e atrações da cidade. Considerada uma das melhores do país, a Linha Turismo circula a cada 30 minutos, percorrendo aproximadamente 48 km em cerca de três horas. O roteiro começa na Rua 24 Horas, mas é possível iniciar o trajeto em qualquer um dos pontos. Confira aqui os horários

Regras

Para poder utilizar o cartão transporte usuário na Linha Turismo, os usuários terão que seguir algumas regras:

– Será permitida somente a utilização do cartão usuário com créditos adquiridos por pessoa física. O sistema não permitirá a utilização de vale transporte creditado pelo empregador.

– Para cada embarque será debitado o valor da tarifa vigente da RIT – Rede Integrada de Transporte (R$ 5,50);

– Os dias da semana permitidos para utilização do cartão usuário serão terças, quartas e quintas-feiras, exceto feriados;

– Não serão permitidas utilizações de cartão na modalidade estudante, avulso ou isenção tarifária; a promoção também não se aplica para quem pagar com cartão de débito ou crédito;

– O sistema permitirá que o cartão seja utilizado somente pelo seu titular, impossibilitando que seja utilizado repetidamente no mesmo ônibus;

– As pessoas que fizerem novos cartões transporte na modalidade usuário terão um prazo de carência de 10 dias após sua confecção para serem utilizados na Linha Turismo.