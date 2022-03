Em comemoração aos 329 anos de Curitiba, a Linha Turismo, que percorre as principais atrações turísticas da capital, terá o preço reduzido de R$ 50 para R$ 30. A redução do valor do bilhete, em 40%, valerá de 29 de março, dia do aniversário da cidade, até o domingo de Páscoa (17).

O objetivo é que mais pessoas possam aproveitar o preço reduzido para passear e aproveitar o clima de celebração.

A Linha Turismo passa por 26 pontos turísticos, como Museu Oscar Niemeyer, Ópera de Arame, Parque Barigui, Passeio Público e Parque Tanguá. São 48 quilômetros percorridos em cerca de três horas.

O roteiro começa na Rua 24 Horas, mas é possível iniciar o trajeto em qualquer um dos pontos. O bilhete dá direito a embarques ilimitados na linha, em um período de 24 horas, após a sua primeira utilização de embarque.

Tarifa

O pagamento da tarifa pode ser feito com cartão de crédito, débito ou em dinheiro. São aceitas as bandeiras Visa, Mastercard e Elo.

Segundo a prefeitura, a tarifa promocional é uma das várias ações da em comemoração aos 329 anos da cidade. Uma ampla programação descentralizada e a entrega de mais de 15 obras fazem parte da celebração.

Inaugurações, assinatura de editais, programação de lazer e cultural, Feira de Inovação e o Smart City Expo Curitiba 2022, edição brasileira do maior evento de cidades inteligentes do mundo, também fazem parte dos festejos pelo aniversário.

Serviço: Linha Turismo

Funcionamento: de terça a domingo

Horário: das 8h30 às 17h30

Ponto inicial: Rua 24 horas

Tarifa: R$ 30 (promocional entre 29/3 e 17/4)

Crianças menores de seis anos não pagam tarifa.