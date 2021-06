Curitiba tem três novos radares de trânsito em operação e já multando motoristas que cometem infrações na cidade. Os equipamentos passaram a operar nesta quinta-feira (24) e contam com uma nova tecnologia sem as chamadas “áreas de sombra”.

Os aparelhos novos estão instalados na Linha Verde e também na Avenida Comendador Franco, conhecida popularmente em Curitiba como Avenida das Torres, quem 2018 perdeu as torres.

“O equipamento que agora emite as ondas é o sensor Doppler, que cria uma área virtual de fiscalização dentro da qual são ajustados os laços virtuais, sem possibilidade de transitar acima da velocidade permitida sem ser detectado”, explica a superintendente de Trânsito, Rosangela Battistella.

Como não há necessidade de perfurar o pavimento, a nova tecnologia é de fácil manutenção e reparo, com baixa sensibilidade a fatores ambientais e maior vida útil dos equipamentos.

Além do limite de velocidade, parte dos radares fiscaliza também parada sobre a faixa de pedestre, avanço do sinal vermelho, conversão e retorno proibidos, conversão obrigatória, trânsito em local e horário proibido pela sinalização (caminhões de grande porte na Linha Verde) e em faixa exclusiva destinada aos ônibus do transporte coletivo.

Novos radares em Curitiba

Avenida Comendador Franco: Nas proximidades do número 1.134, no Jardim Botânico. Este fica em ambos os sentidos

Nas proximidades do número 1.134, no Jardim Botânico. Este fica em ambos os sentidos Linha Verde: nas proximidades do número 19.804, no Pinheirinho, sentido Porto Alegre

nas proximidades do número 19.804, no Pinheirinho, sentido Porto Alegre Linha Verde: nas proximidades do número 20.163, no Pinheirinho, sentido São Paulo

A lista completa e atualizada dos radares em funcionamento em Curitiba pode ser conferida neste link.