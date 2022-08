Atenção motorista que trafega na região da Linha Verde, em Curitiba. A Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) realiza obras em um trecho da via, o que pode causar congestionamento por causa do grande fluxo de veículos que normalmente circulam no trecho.

A obra ocorre na pista sentido Atuba, logo após o Erastinho. Não são aquelas obras que os curitibanos tanto esperam que se concretizem há mais de 12 anos, mas obras de manutenção na via.

Segundo a Setran, uma das pistas sentido Atuba estão fechadas para realização de manutenção do guarda-corpo. Agentes estão no local para orientar motoristas.