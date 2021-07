Motoristas que transitam na Linha Verde na região entre o Bairro Alto e Bacacheri, em Curitiba, devem ficar atentos. Começou a funcionar nesta quinta-feira (15) um novo complexo de sinaleiros num trecho que conecta os dois bairros. Os sinaleiros, porém, estão situados próximos a duas trincheiras, uma já em funcionamento e outra que segue em obras, mas com previsão de entrega ainda para este ano.

Na fim da manhã desta quinta-feira, agentes da Superintendência Municipal de Trânsito (Setran), orientavam os motoristas que passavam na região. Dentro dos ônibus do transporte coletivo, os condutores atuavam em dupla como uma forma de teste. A partir deste sábado (17), será inaugurada a nova linha de ônibus Fagundes Varela/Pinheirinho que fará integração entre as estações-tubo Fagundes Varela, Vila Olímpica e no terminal do Pinheirinho. (Veja mais detalhes abaixo)

Sinaleiros têm histórico de confusão

Iniciada em 2009 para ser sinônimo de progresso em Curitiba, a Linha Verde, extensão urbana da BR-116, segue gerando muitas polêmicas — especialmente no trecho Norte. Em abril de 2019, estes sinaleiros que atualmente voltaram a funcionar foram instalados na Linha Verde, gerando congestionamentos quilométricos e foram desativados após reclamações de que estariam gerando grandes congestionamentos na Linha Verde.

Os semáforos foram instalados na altura do cruzamento da Linha Verde com a Rua Fagundes Varela, entre o Bacacheri e o Bairro Alto. Um dos principais motivos para a colocação dos equipamentos, de acordo com a Setran, na época, era a necessidade de conter o trânsito devido a uma nova linha de ônibus que operaria na região, a Fagundes Varela/Fanny.

Estação-Tubo Fagundes Varela

Segundo os cartazes fixados na estação-tubo, a partir de sábado (17), será inaugurada a linha 305 – Fagundes Varela / Pinheirinho. Segundo a prefeitura, esta linha fará integração entre as novas Estações Fagundes Varela, Vila Olímpica e Terminal do Pinheirinho.

Ainda a partir do dia 17, a linha 211 – Colina Verde terá seu itinerário alterado e realizará nova integração com a Estação-Tubo Fagundes Varela. A linha Hugo Langue também terá seu itinerário alterado para integração com a nova estação-tubo.

