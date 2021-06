Motoristas que trafegam pela Linha Verde deverão ficar atentos. A partir das 7h desta quinta-feira (3), feriado de Corpus Christi, será feita a demolição de uma passarela de concreto sobre a Linha Verde, na região do Tarumã, em frente à Praça Cova da Iria e ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Para a realização do serviço será necessário o implantação de bloqueios parciais e desvios no trânsito da via. A previsão é que o trabalho seja concluído até às 18h.

Em virtude do feriado, a tendência é que o tráfego esteja menos intenso no dia da obra. Ainda assim, a Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) enviará agentes para a Linha Verde, reforçará a sinalização no local e orienta que os motoristas busquem rotas alternativas.

Não haverá desvio do fluxo de veículos no eixo da rodovia, de acodo com a Setran. As rotas para desvio serão feitas nas próprias pistas lentas da Linha Verde.

Nova passarela

Para que fosse possível remover a antiga estrutura, a Secretaria Municipal de Obras Públicas coordenou a construção de uma passarela metálica na mesma região, também ligando a Praça Cova da Iria e o Santuário de Nossa Senhora de Fátima com a Rua Maria Ficinska, cruzando a Linha Verde. Na próxima quinta-feira (3/6), a nova e ampla passarela já terá passagem liberada.

A passarela metálica conta com cobertura e guarda-corpo alto, oferecendo mais conforto e segurança aos pedestres. A inclinação de suas rampas de acesso segue os padrões de acessibilidade e favorecem a travessia de pessoas com limitações físicas.