Atenção passageiros que utilizam linhas de ônibus, na ligação entre os terminais Pinheirinho e Sitio Cercado! A partir desta quinta-feira (15), Curitiba ganha um novo binário nas ruas Izaac Ferreira da Cruz e Emanoel Voluz, no Pinheirinho, e a mudança no trânsito também altera o itinerário de 12 linhas de ônibus que circulam pela região. De acordo com a Urbanização de Curitiba (Urbs) essas linhas transportam 20.285 pessoas em dias úteis.

O trajeto será alterado nas seguintes linhas:

507-Sitio Cercado (horário)

600 -Tequaly/Quartel General

610-S.Cercado/C.Raso

630-Vitória Régia

633-Maria Angelica

635-Londrina

636-Rio Negro

637-Sta Joana

640 -Palmeira

644-Pinheirinho/CIC

649-Pirineus

689-Mad. São Pedro/Rio Negro

Para auxiliar os usuários, Urbs elaborou um descritivo de como ficarão os itinerários nas 12 linhas. Cartazes informando sobre as mudanças foram anexados dentro dos ônibus para que os passageiros possam programar seus deslocamentos.

Veja as mudanças

A linha 507 – Sitio Cercado (horário) terá seu itinerário alterado para as ruas Rosa Tortato e Emanoel Voluz, sentido Terminal Pinheirinho.

A linha 610 – S.Cercado/C. Raso terá seu itinerário alterado para as ruas Izaac Ferreira da Cruz, Tijucas do Sul, Francisco Claudino Pereira, Marte e Dr. Levy Buquera, sentido Terminal Sítio Cercado; e Rua Izaac Ferreira da Cruz, Estação Tubo Xapinhal, Rosa Tortato e Emanoel Voluz, sentido Terminal Capão Raso.

As linhas 635-Londrina, 636- Rio Negro, 637 – Sta Joana e 640 – Palmeira e 689 -Mad. São Pedro/Rio Negro terão seu itinerário alterado para as ruas Rosa Tortato e Emanoel Voluz, sentido Terminal Pinheirinho. As linhas terão novos pontos de parada na Rua Emanoel Voluz, entre as ruas Dilermando Pereira de Almeida e Pedro Frederico Voluz; entre Humberto Zanato e Al. Nsa. Sra. do Sagrado Coração; e entre José Afonso Cordeiro e Victor Modesto de Oliveira. Os pontos de parada da Rua Izaac Ferreira da Cruz, entre as ruas José Ferreira da Rocha e Dilermando Pereira de Almeida, e entre Humberto Zanato e Al. Nsa. Sra. Do Sagrado Coração, sentido Terminal Pinheirinho, serão desativados.

As linhas 600 – Tequaly/Quartel General, 630 – Vitória Régia e 644 – Pinheirinho/ CIC terão seu itinerário alterado para as ruas Izaac Ferreira da Cruz, Al. Nsa. Sra. do Sagrado Coração e Emanoel Voluz, sentido Terminal Pinheirinho. As linhas terão novo ponto de parada na Rua Emanoel Voluz, entre as ruas José Afonso Cordeiro e Victor Modesto de Oliveira.

A linha 633 – Maria Angélica terá seu itinerário estendido para as ruas Prof. Júlio Theodorico Guimarães, Francisco Claudino Ferreira, Padre Rafael José Kalinowski e Miguel Raicoski Sobrinho, passando a realizar itinerário circular no bairro. A linha terá novos pontos de parada na rua Prof. Júlio Theodorico Guimarães, entre as ruas Neusa de Fátima Ferreira e Abdias Galdino da Silva; na Rua Francisco Claudino Ferreira, entre as ruas Arcília Becher dos Santos e Gaipava e entre Sebastião Gomes Oliveira e Padre Rafael José Kalinowski, e na Rua Miguel Raicoski Sobrinho, entre as ruas Gaipava e Mar Cáspio.

A linha 649 – Pirineus terá seu itinerário alterado para as ruas Al. Nsa. Sra. Do Sagrado Coração, Antônio Skrepec, João Lemos dos Santos, José Manoel Voluz e Marte, sentido Terminal Sítio Cercado, e ruas Marte, José Manoel Voluz, João Lemos dos Santos, Antônio Skrepec, Al. Nsa. Sra. do Sagrado Coração e Emanoel Voluz, sentido Terminal Pinheirinho.

Linhas com trajetos que não mudam

Conforme a Urbs, sete linhas da região não terão mudança de itinerário. Juntas, essas linhas transportam 20.995 pessoas por dia. Confira:

508-Sitio Cercado (anti-horário)

528-Boqueirão/Pinheirinho

638-Pinheirinho

639-Futurama

641-Luiz Nichele

642-Ganchinho

643-Umbará

