Usuários do transporte coletivo precisam ficar atentos para os desvios no Centro e no Centro Cívico nesta quinta-feira (16) por conta das celebrações de Corpus Christi. Bloqueios temporários de trânsito ocorrerão na Praça Tiradentes, Rua Barão do Serro Azul, Avenida Cândido de Abreu e vias do entorno.

LEIA TAMBÉM:

>> Tradicionais tapetes de Corpus Christi terão novidades em Curitiba após dois anos; Veja a programação!

>> Você sabia que Corpus Christi não é feriado nacional? Mas, e em Curitiba?

>> Mais 14 linhas de ônibus de Curitiba passam a aceitar somente cartão-transporte, de débito ou crédito

Segundo a Urbanização de Curitiba (Urbs), que gerencia o transporte coletivo na cidade, 38 linhas de ônibus terão desvios a partir das 5h até 21h. Nos ônibus das linhas afetadas foram colocados cartazes com os croquis dos desvios de trajeto.

A estação-tubo Palácio Iguaçu, no Centro Cívico, estará desativada durante as celebrações. Cobradores estarão na estação para orientar os passageiros.

A comemoração deverá reunir cerca de 90 mil pessoas. Os bloqueios de trânsito começam às 7h e vão até as 18h30.

Como vai funcionar

A tradicional confecção dos tapetes de Corpus Christi começa às 7h da Rua Barão do Serro Azul, perto da Praça Tiradentes, até o fim Avenida Cândido de Abreu (Praça Nossa Senhora da Salette).

A missa na Praça Tiradentes está programada para as 15h, quando os acessos de veículos à praça pela Rua Cruz Machado (no cruzamento com a Rua do Rosário) e pela Barão do Serro Azul (pela Rua Tobias de Macedo) ficarão bloqueados.

Às 16h30, os fiéis seguirão em procissão pela Barão do Serro Azul e pela Cândido de Abreu, até chegarem à Praça Nossa Senhora da Salette. Haverá bloqueio total das duas vias. A programação continua, com apresentações religiosas, até 18h30.

Linhas com desvio nesta quinta-feira

010 INTERBAIRROS I (HORÁRIO)

011 INTERBAIRROS I (ANTI-HORÁRIO)

022 INTER 2 (HORÁRIO)

023 INTER 2 ( ANTI-HORÁRIO)

150 C. MÚSICA / V. ALEGRE

160 JD. MERCÊS / GUANABARA

166 V. NORI

169 JD. KOSMOS

170 BRACATINGA

171 PRIMAVERA

168 RAPOSO TAVARES

175 BOM RETIRO / PUC

176 PARQUE TANGUÁ

181 MATEUS LEME

182 ABRANCHES

183 JD. CHAPARRAL

184 V. SUIÇA

205 BARREIRINHA

207 CABRAL / OSÓRIO

210 CIC/CABRAL

260 MAL. HERMES / STA. EFIGÊNIA

265 AHÚ / LOS ANGELES

266 ESTRIBO AHÚ

272 PAINEIRAS

274 STA. GEMA

275 F. NORONHA / LARANJEIRAS

280 NSA.SRA.DE NAZARÉ

304 PINHAIS / C. COMPRIDO

307 B. ALTO / STA. FELICIDADE

464 A. MUNHOZ / JD. BOTÂNICO

505 BOQUEIRÃO / C. CÍVICO

702 CAIUA/CACHOEIRA

863 ÁGUA VERDE

901 STA. FELICIDADE

965 SÃO BERNARDO

972 JD. ITÁLIA

967 JÚLIO GRAF

979 TURISMO

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *

Estreias da semana Última temporada de “Peaky Blinders” chega nesta semana; confira a lista! Além da Ilusão Heloisa sabota a bebida de Matias Pantanal Levi dispara contra Alcides Destaque da semana Conheça “Inteceptor”, novo filme de sucesso da Netflix