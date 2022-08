As linhas de ônibus 701 Fazendinha, 703 Caiuá, 719 Fazendinha/Caiuá/Fórum, que sofreram alterações de horário durante a pandemia, voltam a operar normalmente nesta quarta-feira (24). A Urbs alerta os usuários para as mudanças e orienta o cidadão a consultar os horários em seu site.

Outra mudança no transporte coletivo acontecerá a partir de sábado (27) na região Norte da cidade, com a implantação da linha 237 Circular Parque Atuba, com embarque e desembarque no Terminal Santa Cândida.

Fazendinha e Caiuá

Com a mudança, as linhas 706 Caiuá e 716 Fórum/Boa Vista serão desativadas, mas os atendimentos às comunidades da região continuam normais. A região do Fórum passa a ser atendida pelo ônibus 719 Fazendinha/Caiuá/Fórum, possibilitando ao usuário a integração direta com o Terminal Fazendinha. A Vila Boa Vista passa a ser atendida pela linha 721 Mario Jorge nos dias úteis, como já acontece nos fins de semana.

As alterações acontecem a pedido da comunidade que solicitou o retorno das linhas 701 Fazendinha e 703 Caiuá, em dias úteis, para desafogar o trânsito na região. A linha 703 Caiuá continua em operação nos fins de semana, passando pelo Terminal Fazendinha.

Nova linha no Atuba

A nova linha 237 Circular Parque Atuba, com embarque e desembarque no Terminal Santa Cândida, começa a operar no sábado (27). A partir desta data, a Linha 214 Tingui deixará de circular pelas ruas Comendador Zake Sabbag, Odete Laura Foggiato, Ângelo Zamir Biasi e Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, entre as ruas Ângelo Zamir Biasi e Alberto Edart.

Os novos horários e itinerários destas linhas podem ser consultados no site urbs.curitiba.pr.gov.br ou no aplicativo Curitiba 156.