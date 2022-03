A implantação do novo binário entre as ruas Gustavo Rattman e Fúlvio José Alice, ligando o Bairro Alto e o Bacacheri, provoca alterações no itinerário de sete linhas de ônibus – cinco urbanas e duas metropolitanas. As mudanças valem a partir desta quinta-feira (31), às 11h, quando será entregue a nova trincheira da região.

LEIA TAMBÉM:

>> Rua importante de Curitiba passa a ter radar pra fiscalizar deslize de motorista

>> Com protestos de policiais, deputados estaduais aprovam aumento para a categoria no PR

>> Bairro de Curitiba vai ganhar nova praça em homenagem à Suécia ainda em 2022

São linhas que transportam cerca de seis mil pessoas e fazem 239 viagens por dia útil. As mudanças afetam as linhas urbanas 211 Colina Verde; 361 Augusto Stresser; 371 Higienópolis; 374 Hugo Lange; e 375 Sagrado Coração.

As linhas metropolitanas que passam por alterações de trajeto são B42 Maracanã/Estação PUC (via Fagundes Varela) e N01 Jardim Paulista/Fagundes Varela.

Os novos trajetos foram informados ao usuário por cartazes afixados dentro dos ônibus nas linhas. Confira aqui as mudanças:

211 Colina Verde

Terá alteração de itinerário pelas ruas Paulo Ildefonso Assumpção, Amazonas de Souza Azevedo e Fagundes Varela

Colina verde sentido bairro.



361 Augusto Stresser e 374 Hugo Lange

Terão alterações de itinerários pelas ruas Mercedes Seiler Rocha, Prof. Raul Pinheiro Machado, Amazonas de Souza Azevedo e Fagundes Varela, sentido centro. As duas linhas passam a realizar embarque e desembarque no novo ponto de parada na Rua Prof. Raul Pinheiro Machado, entre a Mercedes Seiler Rocha e a Paulo Ildefonso Assumpção.

Hugo Lange sentido Centro.



375 – Sagrado Coração

Alteração de itinerário pelas ruas Dante Angelote, Mário do Amaral, Anibal Goulart Maia Filho e Fúlvio José Alice.

Sagrado coração sentido Centro.



371 Higienópolis

Alteração de itinerário pelas ruas Dante Angelote, Fulvio José Alice e Konrrad Adenauer, retornando ao itinerário oficial pela Rua José Zgoda, sentido bairro.

Higienópolis sentido bairro.



Augusto Stresser sentido Centro.

Linha metropolitanas

As linhas B42 Maracanã/Estação PUC (via Fagundes Varela) e N01 Jardim Paulista/Fagundes Varela deverão realizar alterações de itinerários pelas ruas Mercedes Seiler Rocha, Prof. Raul Pinheiro Machado, Paulo Ildefonso Assumpção, Amazonas de Souza Azevedo e Fagundes Varela, retornando ao itinerário oficial, sentido Estação-Tubo Fagundes Varela.

Maracanã / Puc (via Fagundes Varela)



Jd Paulista / Fagundes Varela



Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *