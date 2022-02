Uma decisão judicial obtida pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR) determina que o município de Campo Largo reative 20 linhas de transporte escolar que haviam sido canceladas. O pedido do MP se baseou em reclamações de pais de estudantes da rede pública de ensino afetados pelo cancelamento das linhas.

Em sua defesa, a administração municipal justificou que a suspensão de 20 das 68 linhas de transporte escolar trouxe economia de R$ 5 milhões aos cofres públicos. Em nota oficial, a Prefeitura de Campo Largo explicou que fez uma readequação do sistema de transporte escolar com base em uma legislação estadual sobre o georreferenciamento. De acordo com a nota, o transporte escolar só é devido para as crianças que morarem a mais de dois quilômetros de distância da escola onde estuda.

O valor economizado, explica o texto, seria investido em melhorias na educação municipal, como reformas nas escolas, capacitação dos professores, compra de merenda escolar de melhor qualidade e de equipamentos de tecnologia. Porém, segundo o MP, o corte de linhas teve consequências como a dificuldade de muitos estudantes em chegar às escolas, além de superlotação nos ônibus restantes.

A decisão de reativar as linhas canceladas de transporte coletivo estabelece um prazo de 48 horas para que a medida seja tomada tanto pelo município quanto pelo estado do Paraná. Há também uma multa diária de R$ 10 mil, limitada a um valor máximo de R$ 200 mil, em caso de descumprimento da decisão.