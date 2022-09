Acrisio Guimarães Neto, 67 anos. Filiação: Acrisio Guimarães Filho e Maria Conceição Palhares Guimarães. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Adão Nivaldo Ferreira, 73 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Manoel Ferreira e Nardina Félix. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal do Boqueirão.

Ademilson Martins, 59 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Francisco Assis Martins e Railda Rosa Martins. Sepultamento ontem.

André Ramos Padilha, 76 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Juvenal Padilha Pinto e Escolástica Vieira Ramos. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério da Sede, saindo da Capela Lamenha Grande, Almirante Tamandaré (PR).

Antônio Altair Alves, 60 anos. Profissão: guardião. Filiação: Doli Alves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Antônio Carlos Kania, 67 anos. Profissão: carteiro. Filiação: Eduardo Kania e Cecília Jacob Dembitzki Kania. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Cemitério Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

Antônio Rodrigues dos Santos, 68 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Jusino Rodrigues dos Santos e Emília Poisk. Sepultamento ontem.

Augusto Kichijanoski, 81 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Antônio Kichijanoski e Ana Kichijanoski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Abranches, saindo da Capela Paroquial do Abranches.

Augusto Soares da Silva, 77 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Augusto Soares da Silva e Clarinda Maria Oliveira da Silva. Sepultamento ontem.

Carlos Alberto de Arazao, 59 anos. Profissão: segurança. Filiação: Durval Nenen de Arazao e Leoni Costa de Arazao. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Clotildes Hornung Kohler, 95 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Cornélio Hornung e Eva Hornung. Sepultamento hoje, Cemitério Mariental / Lapa, saindo da Capela Marental / Lapa.

Conceição Aparecida Ferreira Quaggio, 64 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: José Ferreira e Geni Jonas Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Creuza Moraes, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adriano Moraes e Luíza Rodrigues de Moraes. Sepultamento ontem.

Devanir Correa de Lima, 66 anos. Profissão: lavador(a) carros. Filiação: Cale Correa de Lima e Anezita Rodrigues de Lima. Sepultamento ontem.

Devanzir Cardoso do Rozario, 78 anos. Filiação: Tobias Ferreira do Rozario e Maria Julhia do Rozario. Sepultamento ontem.

Eloi José Ieger, 77 anos. Filiação: João Ieger e Natália Wagner Ieger. Sepultamento ontem.

Eunice Rodrigues da Costa, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alceu Norberto da Costa e Lourdes Rodrigues da Costa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela do Cemitério de Quinta do Sol (PR).

Francisca Maria de Andrade, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Enedita da Conceição. Sepultamento ontem.

Gelcy Pegoraro, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Faversani e Petronilha Jacinto Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Helene Nunes dos Santos, 37 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jair Nunes dos Santos e Clarita Fortes dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Ilydia Messias Sioffi, 85 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: João Messias da Silva e Vergínia Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Irene dos Santos, 70 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Lodovico Piculski e Amélia Piculski. Sepultamento ontem.

Jaime Carvalho, 74 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Lucindro Carvalho e Maria Carvalho. Sepultamento ontem.

Jairo Ribeiro, 72 anos. Profissão: motorista. Filiação: Eduardo Ribeiro e Maria Rosa de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Jean Michel da Silva Anhaia, 24 anos. Filiação: José Anhaia e Silvana Anjos da Silva. Sepultamento ontem.

Jhonny Gregory Montes, 32 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Piraja Montes e Cynthia Josianne Montes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Joana Maria Ferreira, 80 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: José Maria Ferreira e Maria Eugenia de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Unilutus CuritibaPR.

João Carlos Lada, 62 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Miecislau Lada e Clarka Lakonski Lada. Sepultamento ontem.

João Maria Wolf, 81 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Aristides Wolf e Elvira Guimarães Wolf. Sepultamento ontem.

Joaquim Satiro de Paiva, 93 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Venerando Satiro de Paiva e Maria Francisca de Jesus. Sepultamento ontem.

Jorge Dias Fernandes, 77 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Pedro Dias Fernandes e Helena Dias Fernandes. Sepultamento ontem.

José Carlos Fontes, 55 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: João Fontes e Maria de Lourdes Silva Fontes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Ivanildo Catunda Meireles, 21 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Robson Catunda Meireles e Maria Sueli Lopes de Almeida. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Laide Lopes dos Santos, 68 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Pantaleao Rodrigues Lopes e Maria Santa Pereira. Sepultamento ontem.

Leonilda Buchner Cardoso, 88 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Frederico Buchner e Emília Buchner. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Lucca Gael Bernardo Rodrigues, 7 mes(es). Filiação: Nathan Heron Rodrigues e Viviane Bernardo Carlota. Sepultamento ontem.

Luiz Canalli Filho, 90 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Luiz Canalli e Maria Canalli. Sepultamento ontem.

Maire Terezinha Alves Schmidt, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alonso Alves e Ana Maria Ferreira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo da Capela Berti São José dos PinhaisPR.

Maite Gomes da Luz, 22 horas. Filiação: Carlos Alberto da Luz e Jéssica Pereira Gomes. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Margaretha Klara Lessmann, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gebhard Reither e Anna Reither. Sepultamento ontem.

Maria José Ramalho de Souza, 64 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Araci Amaral de Souza e Cerenita Ferreira Ramalho. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Mortuária Monteiro Lobato- Tatuquara CuritibaPR.

Maria Roseli Miranda Oliveira, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Alves de Miranda e Marcelina Firmino de Miranda. Sepultamento ontem.

Maria da Cunha Oliveira, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Soares da Cunha e Rita Alves Baleeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo de Igreja Evangélica Xaxim CuritibaPR.

Mário Ayrich, 84 anos. Filiação: Allexandre Ayrich e Florencia Euphrazia Carneiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Palmeira, saindo da Capela da Igreja Católica de Faxinal dos Mineiros.

Mário Pereira Magalhães, 73 anos. Filiação: Francisco Pereira Magalhães e Odete Pereira Magalhães. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Água Verde.

Marta Eing de Oliveira, 81 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Rodolfo Eing e Maria Exterkotter. Sepultamento ontem.

Miguel Floriano, 73 anos. Profissão: musico. Filiação: Valdomiro Floriano e Maria Luíza Floriano. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Paroquial São Marcos.

Nair Santos de Barros, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cecília Maria Francisca. Sepultamento ontem.

Nilza Brogim Ortega, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hermantino Brogim e Maria Aparecida Garcia. Sepultamento ontem.

Pedro Nunes Ribeiro, 82 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Otávio Nunes Ribeiro e Idalina Leal de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Memorial Luto:sala Jacaranda.

Rafaela Ferreira de Souza, 1 dias. Filiação: Rafael de Souza e Bruna Rita Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo de Residencia em Pinhais,PR.

Renato Luiz de Souza, 58 anos. Profissão: motorista. Filiação: Osvaldo José de Souza e Dalva Teresinha de Souza. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Rosana Maria de Lima Lourenço, 49 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos de Lima Lourenço e Delfina Lourenço. Sepultamento ontem.

Sebastião de Araújo, 80 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Guilherme de Araújo e Joana de Souza Araújo. Sepultamento ontem.

Sérgio Luís Ribeiro, 61 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Orlando Ribeiro e Clara Cecília Ribeiro. Sepultamento ontem.

Sílvia Aparecida de Oliveira, 45 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: José Florentino de Oliveira e Dulce Teixeira do Nascimento Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 do Água Verde.

Tiago Roque, 35 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Valdenir Victor Roque e Maria de Fátima Victor Roque. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Mortuária Maria Angélica- Pinheirinho. CuritibaPR.

Waldir da Silva, 66 anos. Filiação: Henrique da Silva e Maria Aparecida da Silva. Sepultamento hoje, Colônia Witmarsum/palmeira (PR), saindo de Colônia Witmarsum.