Alexandre Camapgnaro, 37 anos. Profissão: programador(a). Filiação: Antônio Campagnaro e Maria Aparecida Campagnaro. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Alvina de Oliveira da Silva, 90 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Júlio de Oliveira e Laudelina Maria de Oliveira. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário (Colombo).

Anair Pilonetto, 65 anos. Filiação: Vitalino Pilonetto e Dileta Pilonetto. Sepultamento hoje, Itapejara do OestePR / Lajeado Bonito.

Antônio Glonek, 65 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Lúcio Glonek e Edviges Schauer Glonek. Sepultamento ontem.

Arthur Paitach Pilatti, 4 anos. Filiação: Diego Rodrigues Pilatti e Ana Paula Paitach. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Astrogildo de Azevedo Andrade, 61 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Oliverio de Azevedo Andrade e Francisca do Nascimento Andrade. Sepultamento ontem.

Carlos Philipe Potrich Olsen, 39 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Carlos Olsen e Luciane Potrich Olsen. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Ciro Gustavo Nunes de Gois, 36 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Júlio Nunes de Gois e Terezinha de Jesus dos Santos. Sepultamento ontem.

Claudimir de Queiroz, 51 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João de Queiroz e Adelina Maria de Queiroz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo de Igreja Assembleia Tatuquara.

Davi Couto, 55 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Otávio Couto e Júlia Miranda Couto. Sepultamento ontem.

Dirce Delfino de Souza, 80 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Antônio Delfino e Lazara do Carmo Delfino. Sepultamento ontem.

Doris Zillmann, 79 anos. Profissão: secretária. Filiação: Leonardo Zillmann e Reinalda Zillmann. Sepultamento ontem.

Dorvina Gracietti Salmoria, 91 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Benevenuto Gracietti e Maria Menegazzo. Sepultamento ontem.

Edith Maria de Jesus, 63 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Jorge Pinto de Oliveira e Isabel Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Edvino Dzurcoski, 61 anos. Profissão: micro-empresário. Filiação: Eduardo Dzurcoski e Marta Dzurcoski. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal Inácio Martins (PR), saindo da Capela Inácio Martins (PR).

Elias Cordeiro dos Santos, 31 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Antônio Pereira dos Santos e Lorete Santos Cordeiro dos Santos. Sepultamento ontem.

Elias Mendes Araújo, 65 anos. Profissão: segurança. Filiação: José Aparecido Araújo e Rosalina Correia Mendes. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Wenceslau Braz, saindo da Capela Dom Bosco – Campo do Santana (PR).

Jeferson Lucas de Paula, 26 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: José Nelson de Paula e Ivonete Aparecida Sales. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal de Laranjeiras do Sul,PR.

José Petroski, 72 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Augusto Petroski e Maria Petroski. Sepultamento ontem.

Lourdes Gaievicz Kachoroski, 81 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: José Gaievicz e Justina Gaievicz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo de Sala Ipe Memorial de Luto Curiitba.

Lucas Ceciliano da Rocha, 28 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Messias Ceciliano da Rocha e Enedina Ferraz da Rocha. Sepultamento hoje, Capiuna II, saindo de Municipal de Ninheira.

Maria Perpetua Andréa Carvalho, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Josephe Ângelo Andréa e Maria Luciano Andréa. Sepultamento ontem.

Maria Rodrigues de Abreu, 79 anos. Filiação: José Rodrigues dos Santos e Rosa Maria do Rosário. Sepultamento ontem.

Maria Zeni dos Santos, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz de Souza e Jeronima Lopes da Silva. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Gomes Mendes, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Canute Gomes e Mariana Honorato Gomes. Sepultamento ontem.

Marlene Correa Takakura, 70 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Thomaz de Aquino Correa e Celi Maria Rosar Correa. Sepultamento ontem.

Marlene Santos de Castro, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sylvio Marques dos Santos e Maria de Oliveira. Sepultamento ontem.

Miguel de Paula Souza, 93 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João Martinho de Paula e Clarinda de Paula Souza. Sepultamento ontem.

Oziel Diedrichs Gonçalves, 74 anos. Profissão: administrador(a) empresas. Filiação: Odilon Gonçalves e Elvira Diedrichs Gonçalves. Sepultamento ontem.

Rachel de Faria Cavalcanti de Albuquerque, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Anchises Marques de Faria e Annita Branco de Faria. Sepultamento ontem.

Rubens Teixeira de Faria, 55 anos. Filiação: Darcy Teixeira de Faria e Hilda Nalifico de Faria. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul(PR), saindo de Municipal de Rio Branco do Sul.

Salvador Ortega, 88 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Jesus Ortega e Maria Ortega. Sepultamento ontem.

Stanislaw Szczesiak, 89 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Roman Szczesiak e Kataryna Szczesiak. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Terezina Ercole Smanhoto, 86 anos. Filiação: Augusto Ercole e Adelaide Luca Ercole. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Valdecir Ferreira dos Santos, 47 anos. Filiação: Severiano José dos Santos e Susana Ferreira dos Santos. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano.

Vilmair Cruzara Chuelonk, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Cruzara e Carmelina Cruzara. Sepultamento ontem.

Vitor Stanisloski, 69 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Vicente Stanisloski e Helena Stanisloski. Sepultamento ontem.