Agnelo José de Araújo, 88 anos. Filiação: Onorio José de Araújo e Alice Francisca de Araújo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Albert Milao dos Santos, 41 anos. Filiação: José Miltos Milao dos Santos e Lourdes de Oliveira dos Santos. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Antônia Rosa de Oliveira, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Rosa de Lima e Idalina Maria Delfina. Sepultamento ontem.

Antônio de Melo Luz, 33 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Júlio Luz e Maria Palmira de Melo. Sepultamento hoje, Cemitério Corrego Fundo São José dos PinhaisPR, saindo de Igreja do Saltinho São José dos PinhaisPR.

Ariel Moreira da Silva, 54 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Walter Alves da Silva e Catarina Moreira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Aruana Iury Maciel, 36 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Claudeci Carlos Maciel e Júlia Aparecida de Farias. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo da Capela São Gabriel – ColomboPR.

Benjamin Bento Diniz, 64 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Manoel Bento Diniz e Alice Gonçalves Diniz. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Memorial Luto Curitiba (PR) Sala Jacarandá (PR).

Ducary Basso, 63 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Beneval Basso e Cyrema Basso. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 do Santa Cândida.

Durvalina Maria Leepkalu, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Damazio Marin e Cecília Bott Marin. Sepultamento ontem.

Eli Gonçalves de Deus, 90 anos. Profissão: motorista. Filiação: Eli Gonçalves de Deus e Florentina Gonçalves de Jesus. Sepultamento ontem.

Eneas Galvão do Rio Apa, 101 anos. Filiação: Arthur Galvão do Rio Apa e Carmen Maria Echnagusia do Rio Apa. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal. Bom Jesus de AntoninaPR, saindo de Câmara Municipal de AntoninaPR.

Ernesto Barea Primo, 72 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Pedro Barrea e Atenaides Magnabosco. Sepultamento ontem.

Ester Pires Machado, 8 anos. Filiação: Antônio Pires Machado e Odineia Gonçalves Machado. Sepultamento ontem.

Eunice Navarro Toledo, 104 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alfredo de Arruda Navarro e Eufrosina Govea Navarro. Sepultamento ontem.

Franciane Margarida Souza dos Santos, 38 anos. Filiação: Antônio Garcia dos Santos e Orminda Fátima de Souza Garcia dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Francisca Zerger Vieira, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Zerger e Josefa Zerger. Sepultamento ontem.

Francisco Cirino da Silva, 91 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Cirino da Silva e Brigida Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Geraldo Pedro Magalhães, 93 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Francisco Pedro Magalhães e Ana Moreira Magalhães. Sepultamento ontem.

Heloisa Pratis dalla Rosa Zoschke, 43 anos. Profissão: psicólogo(a). Filiação: Eriberto dalla Rosa e Laura Ana Maria Pratis dalla Rosa. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Esmeralda Almirante Tamandaré (PR).

Ignes Maria Pretti Caetano, 91 anos. Profissão: tabelião. Filiação: Primo Pretti e Maria Mansur Pretti. Sepultamento ontem.

Isa Zanelli Cardoso, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Demétrio Zanelli e Margarida Zanelli. Sepultamento ontem.

Ivo da Luz, 82 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Procópio da Luz e Luíza Moraes. Sepultamento ontem.

João Fernandes de Lima, 59 anos. Profissão: técnico. Filiação: José Rosa de Lima e Maria Fernandes Queiroz de Lima. Sepultamento ontem.

José Francisco dos Santos, 70 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Manoel Rugino dos Santos e Maria José dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Kenet Anderson de Souza Martins, 26 anos. Profissão: montador(a). Filiação: Cícero Aparecido Martins e Rosilene de Souza Martins. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Colônia Faria, saindo da Capela Adriana (Colombo).

Laerte Joaquim Santos Caldas, 71 anos. Profissão: economista. Filiação: Constante de Oliveira Caldas e Vitória Santos Caldas. Sepultamento ontem.

Laudelino Silva da Luz, 79 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Quintino Inácio da Luz e Maria de Lourdes Silva da Luz. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela 1 Jardim da Saudade II PinhaisPR.

Laura Aparecida de Oliveira Mateus, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio de Oliveira Souza e Rosaria Batista Moreira. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério da Sede, saindo de Cemitério Sede Almirante Tamandaré (PR).

Leandro de Oliveira Monte Amaral, 37 anos. Profissão: pizzaiolo. Filiação: Alfredo Dimas Amaral e Ângela Maria de Oliveira Monte Amaral. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Longuina Marchauek Ercole, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aleixo Marchauek e Verônica Charnewski Marchauek. Sepultamento ontem.

Lourdes Conceição Santos, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Borges dos Santos e Djanira de Almeida Santos. Sepultamento ontem.

Luís Alberto Alvarenga, 96 anos. Profissão: químico(a). Filiação: Juan Ramon Alvarenga e Ana Maria Mondoza Alvarenga. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela 02 Unilutus Curitiba.

Manoel da Cruz, 77 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Eduardo José da Cruz e Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Marcos Antônio Loyola, 54 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Arlindo Loyola e Maria da Glória Loyola. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida do Espírito Santo, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bermira Maria do Espírito Santo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2 Municipal São Francisco de Paula CuritibaPR.

Maria Célia de Alvarenga, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manuel de Alvarenga Freire e Thereza Mulaski de Alvarenga. Sepultamento ontem.

Maria Gonçalves dos Santos, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Isaura Gonçalves. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Majewski, 77 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: José Cardoso e Conceição Cardoso. Sepultamento ontem.

Mauro Joani Maia, 63 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Juvenal Maia e Maria Maia. Sepultamento ontem.

Nelcides Cordeiro de Souza, 65 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Eurides Cardoso de Souza e Alzira Cordeiro. Sepultamento ontem.

Nelly Hong Young, 87 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Ah Hong e Ho Ihul Hoon. Sepultamento ontem.

Nilson Ytiro Kimura, 69 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Yashichi Kimura e Missao Kimura. Sepultamento ontem.

Noemi Zanetti Dias, 81 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Vitório Zanetti e Amélia Contardi. Sepultamento ontem.

Onivaldo Pereira da Silva, 58 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Reovaldino Demétrio da Silva e Rozinha Pereira da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 – Boqueirão.

Otávio Mendes Faria, 29 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Marcelo dos Santos Faria e Andrelina Mendes Ferreira Faria. Sepultamento terça-feira, 14 de junho de 2022 às 14hh, Cemitério São José- Ituiutaba/mg, saindo de Cemitério Municipal de Ituiutaba, Mg.

Patricia Alves Sant Anna, 43 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Ondino Curio Sant Anna e Claudionir Francisca Alves. Sepultamento ontem.

Renato Augusto Bley Curial, 86 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Eduardo David Curial e Nadir Bley Curial. Sepultamento ontem.

Ruth Almeida Martins, 85 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Manoel Almeida Martins e Bertholina Pedrina Geraldo. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Sirlei da Conceição Vaz Prado, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquina da Conceição Vaz e Joaquina da Coceicao Vaz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal Água Verde CuritibaPR.

Tânia Aparecida Trezub, 71 anos. Filiação: Francisco Rodrigues e Maria Sônia de Almeida Rodrigues. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Tereza Arbaite Franca, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nagib Pires e Regina Arbaite Pires. Sepultamento ontem.

Valdomiro Rodrigues dos Santos, 77 anos. Filiação: Joaquim Rodrigues dos Santos e Angelina Brasilina dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Vera Lúcia Moreira, 64 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Aristides Moreira e Nair Arantes. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo de Igreja Quadrangular – Rua Herece Fernandes 978 CICCuritibaPR.