Alaercio Francisco da Silva, 68 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Jorge Francisco da Silva e Terezinha Mazini. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Alaf Ventura Gomes dos Santos, 28 anos. Profissão: repositor(a). Filiação: Pedro Paulo Ventura dos Santos e Vanda Maria Gomes. Sepultamento ontem.

Aloisio Hinke, 92 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Paulo Hinke e Maria Wolf Hinke. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal Boqueirão.

Anadir Barbosa da Silva, 78 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Barbosa da Silva e Orencia Ferreira da Silva. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Central de Araucária, saindo da Capela Municipal Central.

Antônio César Rodrigues da Luz, 58 anos. Filiação: Luiz da Luz e Santa Rodrigues da Luz. Sepultamento ontem.

Aulinivia Nemezio dos Santos, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Avelino Correia Nemezio e Anna Nemezio. Sepultamento ontem.

Ayla Rafaela Prestes da Silva Barbosa, 2 mes(es). Filiação: Joaquin Natalino Barbosa e Bruna Prestes da Silva Barbosa. Sepultamento hoje, Cemitério Sagrada Família, saindo de Principe da Paz.

Benedito Bernardes, 68 anos. Profissão: servente. Filiação: José Bernardes Filho e Maria Aparecida Fonseca. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Mortuária Bairro Novo B.

Carlos Alberto Linke Silveira, 82 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Alberto Bhering Silveira e Corina Linke Silveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Carlos Henrique Correia da Silva Deda, 17 anos. Profissão: estudante. Filiação: Adriano da Silveira Deda e Michele Correia da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Carlos Miguel Kruger, 84 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: José Kruger e Elvira Lopes Kruger. Sepultamento ontem.

Celso Blaszkowski, 68 anos. Profissão: técnico eletrotécnica. Filiação: Rufino Blaszkowsky e Verônica Blaszkowsky. Sepultamento ontem.

Cicera Sales Mariano, 75 anos. Profissão: diarista. Filiação: João Lucas Sales e Júlia Lucas Sales. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Clarismundo Mattiazzo, 93 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Octávio Mattiazzo e Emília Cazelatto. Sepultamento ontem.

Claudemir Costa, 47 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Carmo Benedicto Costa e Maria Helena Petenelli Costa. Sepultamento ontem.

Cláudia Vanessa Oliveira de Andrade, 42 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Jorge Geison de Oliveira e Joana do Rocio Belino Oliveira. Sepultamento ontem.

Conegunda Skonezny, 84 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Francisco Skonezny e Francisca Skonezny. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 4 do Municipal do Água Verde.

Dary dos Santos, 84 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Cristiano dos Santos e Elena Cavalari. Sepultamento ontem.

Delzina Cordeiro, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião João de Macedo e Georgina Pinheiro da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Dulcidio Alves Pereira, 85 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio Casemiro Pereira e Glória Alves Pereira. Sepultamento hoje, (Quatro Barras) Cemitério Municipal Santa Luzia, saindo da Capela Municipal.

Edevino Marcos Amarante, 45 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Domingos Nunes do Amarante e Nair do Nascimento do Amarante. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal de Irati.

Elza Lino de Souza, 74 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João Lino de Souza e Deolina Maria de Souza. Sepultamento ontem.

Everton Vinícius Gomes Peixe, 33 anos. Profissão: promotor(a). Filiação: Gilberto Gomes Peixe e Margarete Peres Peixe. Sepultamento ontem.

Fagner Michael Merlini, 34 anos. Filiação: Claudemir Roberto Merlini e Joice Aparecida Ferreira da Silva Merlini. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais.

Felipe Cristiano Gonçalves de Oliveira, 29 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Florentino Alves de Oliveira e Benedita Gonçalves Maciel. Sepultamento ontem.

Francisca Ferreira da Silva, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alfredo Ferreira Dantas e Maria das Dores da Conceição. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Municipal.

Ivan Lauro Bittencourt, 69 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Ivan Bittencourt e Araci Bergmann Bittencourt. Sepultamento ontem.

Ivo Schwartz Aupt, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Adão Schwartz Aupt e Annete Coene. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida.

Jacira Sampaio da Silva, 88 anos. Filiação: João Sampaio e Ana Good Sampaio. Sepultamento hoje, Cemitério Pastor Wiedmer Lapa PR, saindo de Capela Municipal da Lapa PR.

Joana Folmer, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Felipe Folmer e Carolina Folmer. Sepultamento ontem.

João Flouri Tessaro, 64 anos. Profissão: engenheiro(a) agrônomo. Filiação: Antônio Tessaro e Leda Dolores Pretto Tessaro. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal em Xanxere, saindo da Capela Municipal em Xanxere.

João Gonçalves Padilha, 78 anos. Filiação: Aristides Gonçalves Padilha e Maria Rosa Padilha. Sepultamento ontem.

João Lazaroto Souza, 87 anos. Profissão: militar. Filiação: Inácio de Souza e Juvilina Lazaroto de Souza. Sepultamento ontem.

João Pereira, 87 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Lázaro Pereira da Rocha e Maria José. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Santa Clara – Cic.

Jorge Juan Dorigo, 82 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Aldo Dorigo e Irma Caciani. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Jorge de Andrade, 75 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Benvindo de Andrade e Maria Ercidia Moraes de Andrade. Sepultamento ontem.

José Braz dos Santos, 78 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Celso Paulos dos Santos e Amélia Gonçalves de Faria. Sepultamento ontem.

José Consenso de Paula, 68 anos. Filiação: José Newton de Paula e Agda Maria Miranda. Sepultamento ontem.

José Lorivald Reichwaldt, 70 anos. Profissão: motorista. Filiação: Henrique Reichwaldt e Frida Reichwaldt. Sepultamento ontem.

José Martins Ferreira, 72 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Manoel Martins Ferreira e Josefa Ferreira Neves. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo de Capela do Cemitério Municipal de Paranaguá PR.

Leonilda Tozzi, 60 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Aureliotozzi e Maria Conceição Tozzi. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela São Rafael Fazendinha CuritibaPR.

Luiz Gonzaga de Campos, 70 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Benedito Vaz de Campos e Jacira Vaz de Campos. Sepultamento ontem.

Marcelo Kozlik Pereira, 44 anos. Profissão: entregador(a). Filiação: Leonil Pereira e Olga Prima Pereira. Sepultamento ontem.

Maria Alice de Lima Porphirio, 2 mes(es). Filiação: Ronabel Jean Porphirio e Jéssica Carolina de Lima Avelar. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo de Cemitério Central de AraucáriaPR.

Maria Helena Lara dos Santos, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Raul Alves dos Santos e Josefina de Lara. Sepultamento ontem.

Marita Lueneberg Kauling, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Valter Kauling e Auta Lueneberg Kauling. Sepultamento ontem.

Myrtes Medeiros Hygino, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Tristão Lacerda e Maria Crestani Lacerda. Sepultamento ontem.

Neide Jovanovich Vilke, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Siza Jovanovich e Eleozina Maximiano. Sepultamento ontem.

Nelson de Oliveira, 73 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Nair Francisco de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Olga de Souza, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Frederico Scheffel e Cornelia Scheffel. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Olival Ronald Leitão, 85 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Olival Leitão e Maria da Glória Leitão. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Osni Trindade, 60 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: João Trindade e Vitalina Trindade. Sepultamento ontem.

Ozires Roiz Machuca, 76 anos. Filiação: Olinco Roiz Machuca e Abegair Roiz Machuca. Sepultamento hoje, Dona Luíza, saindo da Capela Municipal Santana.

Paulina Martinski Grabosky, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Martinski e Lúcia Martinski. Sepultamento ontem.

Paulo Ricardo de Medeiros, 36 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Rosicler de Medeiros. Sepultamento ontem.

Pedro Henrique Martins, 71 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Adolfo Teodoro Martins e Helena Teodora da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Raquel Maria Santos de Souza, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joel dos Santos e Emília Batista Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss.

Regina Célia Vargas, 62 anos. Filiação: Ercy Cadena Vargas e Maria de Lourdes Vargas. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Rodrigo Correia Fernandes, 35 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Nelson Fernandes e Cleusa Aparecida Correia Fernandes. Sepultamento ontem.

Rodrigo Henrique de Souza, 28 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Ciro Pedro de Souza e Adelaide Mendes de Souza. Sepultamento ontem.

Rogério Depra, 78 anos. Filiação: João Depra e Malvina Venturini Depra. Sepultamento ontem.

Rosilda de Souza Rodrigues, 54 anos. Profissão: auxiliar cozinha. Filiação: Rivadavia de Souza e Maria Joana de Souza. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Rubens Satilio Marcelino, 59 anos. Filiação: Antônio Satilio Marcelino e Arzina Gonçalves Marcelino. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela do Jardim Grasiela em Almirante Tamandaré -PR.

Rutirene Pereira Chagas, 59 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Fernando Coelho Chagas e Irene Pereira Chagas. Sepultamento ontem.

Shizue Wajima Ishisaki, 76 anos. Filiação: Giro Wajima e Yotsu Wajima. Sepultamento ontem.

Silas de Moura, 74 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: José Henrique Moura e Salustiana de Moura Bueno. Sepultamento ontem.

Teresinha do Rocio Gomes de Siqueira, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Putecovski e Ester Pedrosa Putecovski. Sepultamento ontem.

Tereza Lopes do Amaral da Luz, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Romão Lopes do Amaral e Maria Joana de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Vera Lúcia Gomes, 70 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Arnaldo Marcon e Alba Ramos Marcon. Sepultamento ontem.

Vicente Paulo Nocete, 76 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: João Nocete e Dorvalina Perani. Sepultamento ontem.

Vilma Luíza Pedron, 96 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Pedro Zanella e Genoveva Osmari Zanella. Sepultamento ontem.

Zilda Aparecida Ferreira de Freitas, 52 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João Alberto Ferreira e Odete Messias. Sepultamento ontem.