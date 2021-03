Amadeu Carlos Porpeta, 65 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Memorial da Vida (São José dos Pinhais).

Anderson da Silva Santos, 31 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida.

Aulores Ferreira Lyra, 89 anos. Sepultamento hoje.

Avelino Aparecido da Silva, 68 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida.

Carlos Roberto Soares, 63 anos. Sepultamento hoje.

Carlos de Oliveira Santos, 73 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Cecília Gomes de Lima, 64 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans.

Claudecir Cardoso dos Santos, 45 anos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré).

Cláudia Augusta Nunes Godoy, 46 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande).

Doraci Anselmo da Silva, 62 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Edio Vieira, 54 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Ezequiel Cordeiro dos Santos, 49 anos. Sepultamento hoje.

Fernando Zilli, 63 anos. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais).

Franks Júnior Roque, 43 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais).

Geci Ferreira do Nascimento, 74 anos. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba).

Geni Cordeiro de Morais, 82 anos. Sepultamento hoje.

Hidiego Symchacka, 36 anos. Sepultamento domingo, hoje, Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Ismael dos Santos, 63 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Joana Rodrigo Rocha, 69 anos. Sepultamento hoje.

Joilso Florêncio dos Reis, 38 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Rio Branco do Sul.

José Carlos Leite, 65 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans.

José Messina Costa, 90 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Memorial da Vida (São José dos Pinhais).

Lenir Soares dos Santos, 66 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Luci Schuartz Nunes, 79 anos. Sepultamento hoje.

Luiz Fernando Fedeger, 79 anos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré).

Márcia Abrahão Leme, 63 anos. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo).

Maria Raquel Fabrício Pessoa, 69 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Almirante Tamandaré).

Maria Santana da Silva, 67 anos. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo).

Maurício Zoroastro Roters, 51 anos. Sepultamento hoje.

Neide Leontino Soares, 67 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Nelsina Maria de Jesus Souza, 58 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Nelson Luiz de Souza Netto, 69 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde.

Nilza Aparecida Ribeiro dos Passos, 77 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais).

Nilza Dias Alves, 67 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Noeli Medeiros de Proenca, 46 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I.

Odenis Camargo Scherer, 56 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Dorival Adolfo Scherer e Aurentina Camargo Scherer. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Othilia José Maria Kowalisky, 97 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida.

Paulo Ernani de Souza Santos, 54 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Colina (Colombo).

Pericles Flores, 76 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Rita de Toledo Pereira, 78 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Ruth Homer, 67 anos. Sepultamento hoje, Comuna Evangélica Luterana.

Salvador Evodio Trindade, 66 anos. Sepultamento hoje.

Sirlei Bianchi Wellner, 60 anos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré).

Thereza Kudlawec, 82 anos. Sepultamento hoje.

Tuffy Kansou, 51 anos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré).

Vera Maria Pereira de Freitas, 92 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

Adilson Brustolin, 56 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Itacir Marcelino Brustolin e Adelir Veronese Brustolin. Sepultamento ontem.

Adriana Oliveira Borges, 45 anos. Profissão: diarista. Filiação: Vanacir Oliveira da Silva. Sepultamento ontem.

Alcides Albino, 78 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Benedito Albino e Leontrina Cardoso Albino. Sepultamento ontem.

Altivo da Silva Santos, 79 anos. Profissão: torneiro mecânico. Filiação: Tertuliano Lima dos Santos e Celestina Cordeiro da Silva Santos. Sepultamento ontem.

Amarildo de Paula Silva, 52 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Arildo de Paula Silva e Leonice Senfler da Silva. Sepultamento ontem.

Amaury Branco Belém, 63 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Dalton Fonseca Belém e Dorayde Branco Belém. Sepultamento ontem.

Amélia do Nascimento Silva, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Joana Nascimento. Sepultamento ontem.

Ana Beti Woitchik Canalli, 58 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Nicolau Woitchik e Ana Nilce Woitchik. Sepultamento ontem.

Ana Maria Nogueira, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Olivina Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Ana Maria Piecuch, 62 anos. Profissão: diarista. Filiação: João Lexnikowski e Etelvina Lexnikowski. Sepultamento ontem.

André Gesiel de Oliveira, 48 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Ari Tomas Caetano de Oliveira e Jesus de Oliveira. Sepultamento ontem.

Antônio Anilzor Gumz, 61 anos. Profissão: controlador(a). Filiação: Alfredo Gumz e Paulina Gonçalves Gumz. Sepultamento ontem.

Antônio Cândido dos Santos, 85 anos. Profissão: servente. Filiação: Eucrides Paula e Joana dos Santos. Sepultamento ontem.

Antônio del Santo, 98 anos. Filiação: João del Santo e Maria Stival. Sepultamento ontem.

Benedito Vilson Nunes, 82 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Saturnino Nunes e Izalina Iliveira Nunes. Sepultamento ontem.

Bruna Suelen Cardoso, 31 anos. Profissão: recepcionista. Filiação: Vanderlei Alves Cardoso e Nilsa Alves Cardoso. Sepultamento ontem.

Bruno Gabarron da Silva, 24 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Fabiano Rodrigues da Silva e Rosemeire Gabarron Peralta. Sepultamento ontem.

Carlos Alberto Cortellete, 65 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Sérgio Cortellete e Odete Cortellete. Sepultamento ontem.

Carmo Mariano, 75 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Mariano e Cecília Alves Mariano. Sepultamento ontem.

Cecília Alves de Souza, 66 anos. Profissão: baby sitter. Filiação: Antônio dos Santos Fernandes e Maria Vieira Fernandes. Sepultamento ontem.

Cicera da Silva Prospero, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Terezinha Silva. Sepultamento ontem.

Cleuza Leite de Souza, 64 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: José Pereira Leite e Joana Antônia da Conceição. Sepultamento ontem.

Darci Gaspar, 93 anos. Filiação: Ernesto Gaspar e Laurinda Delfina Alexandre. Sepultamento ontem.

Dora Tourinho Costa, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pericles Rebello Tourinho e Eunice Miro Tourinho. Sepultamento ontem.

Durval Souza Fernandes, 72 anos. Filiação: Vergilio Fernandes e Pedrina Barros de Paula Souza. Sepultamento ontem.

Elevitico Salvador, 82 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Artur Salvador e Vitorina Garcia Salvador. Sepultamento ontem.

Emilly Amanda Almeida Mariano, 21 anos. Filiação: Nilda de Almeida Mariano. Sepultamento ontem.

Evandro Raphael Marques, 44 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Hélio Ferreira Marques e Débora Ramiro Marques. Sepultamento ontem.

Fábio da Motta, 45 anos. Profissão: motorista. Filiação: José da Mota e Doroti Pontes da Mota. Sepultamento ontem.

Francisco da Silva, 69 anos. Profissão: motorista. Filiação: Joaquim Policarpo da Silva e Geralda Inácia da Silva. Sepultamento ontem.

Geny Maria da Silva, 82 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Antônio Delfino da Silva e Maria Zilda da Silva. Sepultamento ontem.

Helena Nogueira Machado Santos, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adelino Machado e Maria da Luz Machado. Sepultamento ontem.

Idalino Ribeiro de Souza, 86 anos. Profissão: servente. Filiação: Francisco Ribeiro de Souza e Josefa Marca Rainha. Sepultamento ontem.

Ingelore Maass Scheibe, 82 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Edgar Maass e Hilda Maass. Sepultamento ontem.

Irene Maguelniski, 86 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Joae Augusto Kawat e Helena Kawat. Sepultamento ontem.

Isaura Caramel da Silva, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Guerino Caramel e Rosina Marchesini Caramel. Sepultamento ontem.

Isoleta Rocha Gomes, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alfredo Santos Gomes e Margarida Aleixo Rocha. Sepultamento ontem.

Ivanilde Aparecida Maniero de Souza, 59 anos. Profissão: diarista. Filiação: Antônio Maniero e Inês Conceição Maniero. Sepultamento ontem.

Izaias Sepulveda Martine, 70 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Martine Gimenez Martine e Maria Cararina Sepulveda Martine. Sepultamento ontem.

Joana Lima Soares, 87 anos. Profissão: secretária. Filiação: Antônio Pereira Soares e Maria Soares Lima. Sepultamento ontem.

Joana Maria Nowazeski dos Santos, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Constantino Nowazeski e Leonor Nowazeski. Sepultamento ontem.

Joana Scarcetto de Chaves, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Scarcetto e Maria Gonçalves Scarcetto. Sepultamento ontem.

João Maria Martins, 74 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Constantino Martins e Maria Luíza Kus. Sepultamento ontem.

João do Carmo Bail, 68 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Antônio Bail Sobrinho e Ana Maria Bail. Sepultamento ontem.

Jorge Taborda do Rosário, 57 anos. Profissão: motorista. Filiação: Elias Taborda do Rosário e Conceição do Rosário. Sepultamento ontem.

Jurandir da Rocha, 52 anos. Profissão: vidraceiro(a). Filiação: Assis da Rocha e Maria Alice da Rocha. Sepultamento ontem.

Leonor Alves dos Santos Ferreira, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Júlio Alves dos Santos e Joana Alves dos Santos. Sepultamento ontem.

Leticia de Fátima Fernandes Correia, 41 anos. Profissão: gerente. Filiação: Ervino Fernandes Correia e Leocadia Fernandes Correia. Sepultamento ontem.

Li Lanmei, 49 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Li Zishen e Guan Baohua. Sepultamento ontem.

Licia Santos Cutisque, 85 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Maria dos Santos e Maria da Conceição dos Santos. Sepultamento ontem.

Luciane Bailo, 49 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Augusto Bailo e Emília Bailo. Sepultamento ontem.

Luciano Cavalcanti de Albuquerque Filho, 65 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Luciano Cavalcanti de Albuquerque e Ailsie Cavalcanti de Albuquerque. Sepultamento ontem.

Lucimeri Monteiro de Souza, 43 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Setembrino Monteiro de Souza e Alzira Rodrigues de Campos. Sepultamento ontem.

Lucinda Andrade da Silva, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Antônio de Andrade e Isabel Joana de Jesus. Sepultamento ontem.

Luís Antônio Camargo, 49 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Manoel Felipe Camargo e Terezinha Florentino Camargo. Sepultamento ontem.

Luiz Olavo Mafra, 82 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Sebastião da Silva Mafra e Rosa Gomes Mafra. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Vissoto da Silva, 69 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Vilme Vissoto e Rosina Segantini Vissoto. Sepultamento ontem.

Maria Cristina Juquer Cavalcante, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: Valdemar Juquer Cavalcante e Tereza Juquer Cavalcante. Sepultamento ontem.

Maria Inêz Gross Neves, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Leo Vicente Neves e Maria Nelci Gross Neves. Sepultamento ontem.

Marilene da Rocha Machado, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nicolino José da Rocha e Maria Rosa Ferreira. Sepultamento ontem.

Marli Jorgina Medeiros, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Alves da Silva e Eudete Alves. Sepultamento ontem.

Massayoci Kato, 86 anos. Profissão: motorista. Filiação: Mário Kato e Makino Kato. Sepultamento ontem.

Neide de Oliveira Cruz, 70 anos. Filiação: Alcebiades José de Oliveira e Tereza Polutri de Oliveira. Sepultamento ontem.

Nelson Nunes da Silveira, 69 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: João Nunes da Silveira e Norma Amatos da Silveira. Sepultamento ontem.

Neusa Sueli de Lima Maia, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Alvesde Lima e Catarina Alves de Lima. Sepultamento ontem.

Nicolau Savitzki, 53 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Marciano Savitzki e Vanir Savitzki. Sepultamento ontem.

Paula Biz, 79 anos. Profissão: comerciante. Filiação: David Biz e Carlina Dalfovo Biz. Sepultamento ontem.

Pedro Luiz dos Santos, 78 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Sebastião Luiz dos Santos e Francisca Stock. Sepultamento ontem.

Raimunda Franco Oliveira, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Cenci Franco e Corina Alcaraz. Sepultamento ontem.

Robinson Franco de Oliveira, 64 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Myron Augusto de Oliveira e Raimunda Franco de Oliveira. Sepultamento ontem.

Rodrigo Ribeiro Pinto Mineiro, 39 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Odair Pinto Mineiro e Catasrina Ribeiro Pinto Mineiro. Sepultamento ontem.

Rogério Key Miadera Vicente, 44 anos. Profissão: analista qualidade. Filiação: Fausto Schakespers Vicente e Yohiko Miadera. Sepultamento ontem.

Rosângela da Silva Klapowsko, 36 anos. Profissão: salgadeiro(a). Filiação: Cândido Klapowsko e Arlete Souza da Silva. Sepultamento ontem.

Ruyter Loiola Gonçalves, 83 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Osmario Gonçalves Pereira e Rachel Loiola Gonçalves. Sepultamento ontem.

Sebastião Crispim Lopes, 76 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Agripino Crispim Lopes e Luzia Romualdo. Sepultamento ontem.

Sebastião Januario de Melo, 62 anos. Profissão: garçom. Filiação: Eliseu Januario de Melo e Maria José de Melo. Sepultamento ontem.

Sérgio Grassi, 88 anos. Profissão: auditor(a). Filiação: Luiz Grassi e Maria Ignez Grassi. Sepultamento ontem.

Tatiana Amara Krinski, 46 anos. Profissão: modelo manequim. Filiação: Jugleni Jaco Krinski e Eliana Amara Krinski. Sepultamento ontem.

Valmira Albertina da Silva Fernandes, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ildelfonso José da Silva e Albertina Clara de Souza. Sepultamento ontem.

Vera Regina Trevizan Teresin, 78 anos. Profissão: assistente social. Filiação: Venâncio Trevisan Netto e Maria da Graça Souza Trevizan. Sepultamento ontem.

Wagner da Cunha de Brito, 38 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Manoel Matos de Brito e Adélia da Cunha de Brito. Sepultamento ontem.

Walfrido Carvalho Bueno Filho, 69 anos. Profissão: engenheiro(a) agrônomo. Filiação: Walfrido Carvalho Bueno e Maria Carvalho Bueno. Sepultamento ontem.

Wandy de Souza Nascimento, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aníbal Eleutherio de Souza e Sebastiana Maciel de Souza. Sepultamento ontem.

Wilson Alves de Lima, 49 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Alves de Lima e Maria da Luz do Belém Lima. Sepultamento ontem.