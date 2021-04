Adelcio Pedro da Silva, 67 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Agostinho Leonardi, 73 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Santa Felicidade.

Alcibides Colosio, 68 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Quitandinha.

Alexandre Pereira de Almeida, 82 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Altair João Baum, 69 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical

Anderson Alaor Pereira de Souza, 40 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Itaperucu.

André Alexandre Brutolin Mazur, 35 anos. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais).

Antônio Andrade de Lima, 63 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Claudionor Ribeiro dos Santos, 68 anos. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba).

Edinalva Xavier Mariano, 81 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Mogi das Cruzes.

Felipe Rafael de Castro, 33 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Francinilton Raimundo de Oliveira, 46 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Francisco Grebogi, 75 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Geni Rosa Stocco, 89 anos. Sepultamento hoje.

Isaias Francisco de Paula, 61 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

João Carlos Alves, 62 anos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré).

Joaquim Celso Menezes de Oliveira, 72 anos. Sepultamento hoje.

José Alves de Camargo, 68 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque São Pedro.

Juliana Alves de Franca, 33 anos. Sepultamento hoje.

Laurindo Silva dos Santos, 49 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário (Colombo).

Leniria Ester da Luz Saraf, 59 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans.

Lúcia Magda Lamin, 31 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais).

Lucy Werneck Mazza, 93 anos. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo).

Maria Laurita Mai, 66 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Fazenda Rio Grande-PR.

Marili de Fátima Diep, 64 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Marlene Aparecida Havrelhuk, 64 anos. Sepultamento hoje.

Marlene Gomes D Acosta Pacheco, 65 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Moacir Bento Machado, 76 anos. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba).

Nicolau Taraczuk, 60 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Memorial da Vida (São José dos Pinhais).

Noriyoshi Shijo, 79 anos. Sepultamento hoje, Crematório Jardim da Saudade (Pinhais(PR)).

Olga Isabel de Bastos, 85 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida.

Olinda Helena do Nascimento Chagas, 67 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais).

Roseli da Aparecida Novak, 54 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Rio Branco do Sul -PR.

Salustiano Francisco de Oliveira, 80 anos. Sepultamento hoje.

Vilma Pereira, 72 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Abel Armando da Ressurreicao, 76 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: José Luiz da Ressurreicao e Elvira Jesus da Ressurreicao. Sepultamento ontem.

Aderilson Lopes, 49 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José do Carmo Lopes e Ana Rosa Lopes. Sepultamento ontem.

Adriana Alves de Aguiar, 49 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Francisco de Aguiar e Rose de Lima Aguiar. Sepultamento ontem.

Amália Belloni Antonuncio, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Izaias Belloni e Leonicia Natividade Carbo Belloni. Sepultamento ontem.

Amir Sanson, 73 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: José Sanson e Eugenia Zonato Sanson. Sepultamento ontem.

Antônio Dadona, 69 anos. Filiação: João Dadona e Maria Sebastiana Furtado. Sepultamento ontem.

Antônio José Lara, 54 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: José Artigas de Lara e Maria Araújo de Lara. Sepultamento ontem.

Arthur Gabriel de Oliveira de Andrade, 1 anos. Filiação: José Lauridi de Andrade e Josiane Garcia de Oliveira. Sepultamento ontem.

Ayrton Abreu e Oliveira, 75 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: José Maria de Oliveira e Nicia de Abreu e Oliveira. Sepultamento ontem.

Catarina Burzynski, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Novicki e Maria Novicki. Sepultamento ontem.

Cecília Martins, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Donato Cravalho e Eudoxia Rodrigues de Almeida. Sepultamento ontem.

Celso Ari Baruffi, 79 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Abrão Baruffi e Inês Baruffi. Sepultamento ontem.

Celso Santana da Silva, 75 anos. Filiação: Jocelim Santana da Silva e Elzaria Correia. Sepultamento ontem.

Celso Suhsumo Iriguti, 65 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Torao Iriguti e Iukie Iriguti. Sepultamento ontem.

César Alencar Santana, 52 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Sezefredo Santana e Genoveva Rogalski Santana. Sepultamento ontem.

Cristielle de Oliveira Foggiatto, 32 anos. Profissão: do lar. Filiação: Firmino de Jesus Foggiatto e Elisethe de Oliveira Foggiatto. Sepultamento ontem.

Devanir Teixeira da Silva, 75 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Astrogecildo Teixeira da Silva e Maria de Lourdes da Silva. Sepultamento ontem.

Dilermando Xavier Júnior, 46 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Dilaermando Xavier e Cassilda do Nascimento. Sepultamento ontem.

Durvalina Rodrigues, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Isauro Evangelista e Maria Vitalina de Souza Evangelista. Sepultamento ontem.

Edson Dias de Andrade, 55 anos. Filiação: Cristovam Dias de Andrade e Ana de Andrade. Sepultamento ontem.

Eliana Maria Santini Alves Correa, 67 anos. Profissão: farmacêutico(a). Filiação: Vinivius Marcos Santini e Anna Ivone Gonçalves Santini. Sepultamento ontem.

Elisabete Ribas Uhlmann, 63 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Eufrasio de Souza Ribas e Maria Francisca Santana Ribas. Sepultamento ontem.

Elvira de Pádua, 81 anos. Profissão: servente. Filiação: Antônio de Pádua e Júlia dos Santos Pádua. Sepultamento ontem.

Emidio Balbino Colaco, 60 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Pedro Balbino Colaco e Benedita Nunes dos Anjos. Sepultamento ontem.

Emília Pires da Silva, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Pires Vieira e Rosa Vieira. Sepultamento ontem.

Ercília Mamede dos Santos, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Honório Mamede dos Santos e Adelina Ayres dos Santos. Sepultamento ontem.

Erico Gilberto Cassou Muller, 64 anos. Profissão: militar. Filiação: Edvin Herbert Muller e Natália Cassou Muller. Sepultamento ontem.

Ernest Andjelko Bohm, 72 anos. Filiação: Ernest Bohn e Ivanka Lukec Bohm. Sepultamento ontem.

Espírito José da Silva Filho, 71 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Espírito José da Silva e Lídia Cordeiro de Borba. Sepultamento ontem.

Fabiana Christovao, 42 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ivo Christovao e Doroti Fernandes. Sepultamento ontem.

Faissal Abdel Hak, 64 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Mohamed Mukles Abdel Hak e Noria Heraki Abdel Hak. Sepultamento ontem.

Fernando Padilha, 64 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Severina Maria Padilha. Sepultamento ontem.

Francisco Santinor Camargo, 70 anos. Profissão: montador(a). Filiação: Francisco Camargo e Ernestina Peres Camargo. Sepultamento ontem.

Geraldo Ribeiro da Conceição, 90 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Manoel Francisco da Conceição e Olinda Ribeiro de Faria. Sepultamento ontem.

Gercedy de Oliveira Câmara, 77 anos. Profissão: motorista. Filiação: Ricardo da Silva Câmara e Ibraima de Oliveira Câmara. Sepultamento ontem.

Guiomar de Oliveira Queiroz, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Januario Paez de Oliveira e Ernesta Francisca de Queiroz. Sepultamento ontem.

Iara Maria Elizeu Machado, 70 anos. Filiação: José Elizeu e Nair Elizeu. Sepultamento ontem.

Iodete dos Santos Carneiro Bento Netto, 84 anos. Profissão: diarista. Filiação: Florentino Rodrigues Carneiro e Maria Nunes Rodrigues. Sepultamento ontem.

Ione Judite Loureiro Gomes da Costa, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Loureiro de Mello e Maria Andrade de Mello. Sepultamento ontem.

Ivair José Kinuppe Blaut, 71 anos. Profissão: motorista. Filiação: Valcir Blaut e Judith Elvira Kinuppe Blaut. Sepultamento ontem.

Ivone Aparecida Batista da Silva, 58 anos. Filiação: Anesio Antônio Batista e Ruth Braga Batista. Sepultamento ontem.

Jamil José Greboge, 56 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Domingos Greboge e Merce Escolaro Greboge. Sepultamento ontem.

João Darci Buss, 62 anos. Profissão: técnico administrativo. Filiação: José Lourival Buss e Maria Heloisa Buss. Sepultamento ontem.

João Roberto Regula, 61 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: Adão Tadeux Regula e Aparecida Regula. Sepultamento ontem.

José Carlos Bassi, 69 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Sebastião Bassi e Ida Delamuta. Sepultamento ontem.

José Luís Rocha Artigas, 79 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Giocondo Villanova Artigas e Maria de Lourdes Rocha Artigas. Sepultamento ontem.

José Oswaldo Peca, 75 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Peca e Ana Peca. Sepultamento ontem.

José da Luz, 65 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: João José da Luz e Alice Aguiar Luz. Sepultamento ontem.

Jussara da Silva Ferreira, 52 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Alcindo de Oliveira Ferreira e Rosa da Silva Ferreira. Sepultamento ontem.

Lídia Nunes Barioni, 92 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Augusto Nunes Ferreira e Hipolita Eleutério Ferreira. Sepultamento ontem.

Marcilia Barbieri Belchior, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Virgílio Barbieri e Helena Samogin. Sepultamento ontem.

Marcos Antônio Kusdra Colaco Fernandes, 16 dias. Filiação: Antônio Marcos Colaco Fernandes e Silvane Kusdra. Sepultamento ontem.

Marcos Aurélio Lenceh, 49 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ironides Lenceh e Cleuza Aparecida Felipe Lenceh. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida da Silva, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Erasmo Ribeiro de Assis e Iolanda Verginelli de Assis. Sepultamento ontem.

Maria Cândida Dias da Luz, 69 anos. Filiação: Manoel Dias da Cruz e Maria Doliria da Guarda Dias. Sepultamento ontem.

Maria Célia Libonati, 69 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Miguel Bozek e Nair Novelli. Sepultamento ontem.

Maria Delourdes Goinski, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Gelenski e Clara Gelenski. Sepultamento ontem.

Maria das Dores de Souza, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel de Araújo Souza e Liceria de Macedo Castro. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Possidonio, 63 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: José Ferraz dos Santos e Tereza Padilha de Morais. Sepultamento ontem.

Maria do Carmo de Sá Ribas, 87 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: João Borba e Izolina Martins Borba. Sepultamento ontem.

Mário Antônio Glodzinski, 71 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Antônio Juvêncio Glodzinski e Júlia Kakel Glodzinski. Sepultamento ontem.

Marlene Linhares Frehse, 89 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Agassiz Linhares e Maria de Sá Linhares. Sepultamento ontem.

Masue Sasaki, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hideo Miyahara e Shizue Miyahara. Sepultamento ontem.

Matilde Lima Andrade, 79 anos. Filiação: Antenor Ferreira de Lima e Octacilia dos Santos Lima. Sepultamento ontem.

Nelson Lopes Brizola, 58 anos. Filiação: João Brizola e Marcelina Lopes Brizola. Sepultamento ontem.

Olga Ambonatti dos Santos, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Ambonatti e Maria Furlan. Sepultamento ontem.

Mohamad Hassan Safieddine, 56 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Hassan Mohamad Safieddine e Cleusa Cordeiro Safieddine. Sepultamento ontem.

Orzilio Paulo de Oliveira, 79 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: João Paulo de Oliveira e Benedita Pessoa de Oliveira. Sepultamento ontem.

Otília Carvalho de Oliveira, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz José de Carvalho e Lucinda José de Carvalho. Sepultamento ontem.

Paulo César Fogiatto, 50 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Pedro Fogiatto e Thereza de Jesus Miranda Fogiatto. Sepultamento ontem.

Paulo Rodrigues, 86 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Manoel Rodrigues e Regina Rodrigues. Sepultamento ontem.

Pedrina Prestes de Lacerda, 62 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: José Prestes de Oliveira Filho e Eunice Tereza de Oliveira. Sepultamento ontem.

Reonilda Andretta Cortiano, 86 anos. Profissão: secretária. Filiação: João Baptista Andreatta e Maria Gabardo Andretta. Sepultamento ontem.

Rita Clara Macanhao, 77 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: João Macanhao e Maria Macanhao. Sepultamento ontem.

Rita Valente Ferreira, 84 anos. Profissão: inspetor(a) educação. Filiação: Sebastião Ricardo Valente e Maria Antônia Ferreira. Sepultamento ontem.

Roseli Rodrigues Monteiro, 51 anos. Profissão: do lar. Filiação: Martin Rodrigues e Eliza Gomes Rodrigues. Sepultamento ontem.

Rosemary Bernardi, 52 anos. Filiação: Sirilio Gonçalves dos Santos e Maria de Lourdes Gonçalves. Sepultamento ontem.

Rui Paulo Trierweiler, 71 anos. Filiação: Germano José Trierweiler e Emília Trierweiler. Sepultamento ontem.

Silvana de Oliveira Iscar, 41 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Antônio Vilandir de Oliveira e Cândida de Lima de Oliveira. Sepultamento ontem.

Terezinha Nascimento de Souza, 47 anos. Profissão: do lar. Filiação: Afonso Luiz Nascimento e Guiomar Maria Francisca dos Santos. Sepultamento ontem.

Theany de Fátima Casagrande, 54 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ile Edmundo Carlet e Iracema Aparecida Ribeiro Carlet. Sepultamento ontem.

Vera Lúcia da Silva Falce, 70 anos. Profissão: chefe cozinha. Filiação: Pedro Marcos da Silva e Theresa Souza da Silva. Sepultamento ontem.

Vera Maria dos Santos Cestari, 75 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Inácio Alves dos Santos e Orondina Canez dos Santos. Sepultamento ontem.

Silvana da Cruz, 48 anos. Filiação: Celso da Cruz e Antônia da Cruz. Sepultamento ontem.

Vitória Vauvki, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Estefano Vauvki e Ernestina dos Santos. Sepultamento ontem.