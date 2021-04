Adelaide da Silva, 68 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Agecerley Ferreira Bezerra, 33 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Alex Sandro Soares da Silva, 43 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Anderson Macedo Patricio, 38 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida.

Anna Saplak, 87 anos. Sepultamento hoje.

Antônia Custodia Rosa, 73 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Antônia Ferreira de Oliveira, 76 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Almirante Tamandaré (PR).

Benedita Maria de Jesus Pinheiro, 83 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Santa Felicidade.

Benedito Iloir Antunes de Paula, 66 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Bruno Alquati Freire, 19 anos. Sepultamento hoje.

Cecília Maria da Silva, 81 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial de Campo Comprido.

Claudemir Rodrigues da Silva, 48 anos. Sepultamento hoje.

Cleide Komarcheuski Ribeiro, 52 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Campo do Tenente.

Danilo Less, 41 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais).

Doroti Maria Lozovey, 69 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde.

Félix Bertoldi, 79 anos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré).

Gustavo Wendler, 34 anos. Sepultamento hoje, Crematório Jardim da Saudade (Pinhais).

Hélio da Silva Calado, 68 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial São Marcos.

Helmuth Harder, 85 anos. Sepultamento hoje.

Honório Minski, 70 anos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré).

Hugo Jaeger, 85 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Hugo Possetti Filho, 65 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Jamil Martins, 67 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: José Martins e Maria Francisca Martins. Sepultamento hoje, Outros.

José Adriano da Silva, 65 anos. Sepultamento hoje.

Lindomar Fontes, 42 anos. Sepultamento hoje, Cemitério São Roque (Piraquara).

Lucas Colaco Faria, 27 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Luides Cândido Domingues, 71 anos. Sepultamento hoje, Outros.

Marcos Antônio Klosienski, 71 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Maria Portes Hoogevoonink, 80 anos.. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Maria da Penha Neves, 71 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Maria de Lourdes Abreu Marques, 93 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde.

Orides Pedro Esmanhotto, 73 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Santa Felicidade.

Oziel Correa de Jesus, 46 anos. Sepultamento hoje.

Paulo Travagin, 55 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande).

Roberto Pereira da Silva, 58 anos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré).

Rodnei Gonçalves Ferreira, 27 anos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré).

Rosângela de Fátima de Campos, 58 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Colônia Faria (Colombo).

Sérgio José Kamaroski Luiz, 57 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida.

Sérgio Mariotto, 75 anos. Sepultamento hoje.

Valéria Cristina Hauari, 54 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde.

Vanderlei Gonçalves, 45 anos. Sepultamento hoje.

Vladmir dos Santos Silva, 44 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

Wenceslau Miniskovski, 90 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Acir Onorato Vieira, 43 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Emacir Mendes Vieira e Angelina Onorato Vieira. Sepultamento ontem.

Adão Mendes Pereira, 84 anos. Profissão: agricultor. Filiação: José Mendes dos Santos e Ana Pereira Firme. Sepultamento ontem.

Adelir Veronese Brustolin, 78 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Guerino Veronese e Maria Júlia Veronese. Sepultamento ontem.

Alcemar Nedel Martini, 61 anos. Profissão: assessor(a). Filiação: Arnaldo Martini e Norma Maria Nedel. Sepultamento ontem.

Alice Camargo de Lima, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Melquiades Camargo e Zulmira Camargo. Sepultamento ontem.

Aloisio Fernando Franca, 57 anos. Sepultamento ontem.

Castorina Alves de Morais, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Izaltino Alves de Morais e Adelaide Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Cecília Sueli Teixeira Pereira, 60 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Benedito Josué Teixeira e Hortência Ribeiro Teixeira. Sepultamento ontem.

Célia Marli Nascimento, 58 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: João Batista e Cecília Batista. Sepultamento ontem.

Cláudia Luíza Beatrici, 73 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Augusto Beatrici e Maria Beatrici. Sepultamento ontem.

Daniel da Costa, 66 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: José Augusto da Costa e Maria Rosa da Costa. Sepultamento ontem.

Decio Ranzani da Silva, 84 anos. Filiação: José Nunes da Silva Sobrinho e Maria Ranzani da Silva. Sepultamento ontem.

Duilio Frigerio, 87 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Baptista João Frigerio e Maria America Frigerio. Sepultamento ontem.

Dulcinea Zikert, 66 anos. Profissão: operador(a) caixa. Filiação: Tobias Zikert e Thereza Zikert. Sepultamento ontem.

Edmir Nazario da Silva, 54 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Leandro Cláudio da Silva e Ilza de Souza. Sepultamento ontem.

Elemar Antônio Carlesso, 51 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Laurindo Carlesso e Adelina Slaviero Carlesso. Sepultamento ontem.

Eliane Aparecida de Proenca Cordeiro, 35 anos. Profissão: assistente recursos humanos. Filiação: José Maria Pereira de Proenca e Eda Abigail Aparecida Ortiz Proenca. Sepultamento ontem.

Felipe Barreto Pinto, 33 anos. Profissão: supervisor(a) técnico. Filiação: Idina do Rosário Pinto. Sepultamento ontem.

Fuad Mechaileh, 63 anos. Profissão: gerente. Filiação: Latif Antônio Mechaileh e Haifa Mechaileh. Sepultamento ontem.

Giovanni Prado de Oliveira, 15 anos. Filiação: Gilmar Alves de Oliveira e Silvana Gregório Prado. Sepultamento ontem.

Gislaine Souza de Andrade, 37 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Edigar Vicente de Andrade e Matilde da Aparecida de Souza de Andrade. Sepultamento ontem.

Hamilton Cobachuka Mendes, 50 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: José de Siqueira Mendes e Zenira Cobachuka Mendes. Sepultamento ontem.

Helena Vitória Proenca Cordeiro, . Filiação: Cleverson Cordeiro de Cristo e Eliane Aparecida de Proenca Cordeiro. Sepultamento ontem.

Hilda de Oliveira Stainke, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Batista de Oliveira e Ana Godiana de Oliveira. Sepultamento ontem.

Ilza Norenberg Hinz, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Norenberg e Olga Norenberg. Sepultamento ontem.

Jaime Leite dos Santos, 68 anos. Filiação: Aristides Leite dos Santos e Idaide Pereira dos Santos. Sepultamento ontem.

Jair Benedito Ribeiro, 56 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Benedito Ribeiro e Terezinha da Cruz Ribeiro. Sepultamento ontem.

João Sales de Freitas, 71 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: José Sales de Freitas e Geralda dos Santos. Sepultamento ontem.

Jony Zahdi Lopes, 61 anos. Profissão: analista. Filiação: José Nery Lopes e Tereza Ezilda Zahdi Lopes. Sepultamento ontem.

Jorge Barbosa José, 62 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Nagib Joaquim José e Adir Barbosa José. Sepultamento ontem.

Jorge Rodrigues, 78 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Valdomiro Rodrigues e Maria José Monteiro. Sepultamento ontem.

José Newton Dallabona, 83 anos. Sepultamento ontem.

José Airton Franca, 75 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Valdir Franca e Áurea Franca. Sepultamento ontem.

José Aparecido Ferreira, 73 anos. Profissão: militar. Filiação: José Ernani Ferreira e Anesia Campos Ferreira. Sepultamento ontem.

José Augusto Farias dos Santos, 67 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Francisco José Vieira dos Santos e Eva Farias Pires. Sepultamento ontem.

José Braz, 71 anos. Profissão: servente. Filiação: Alzira Braz. Sepultamento ontem.

José Eduardo Navarro Poli, 69 anos. Profissão: piloto. Filiação: José de Brito Poli e Odília Navarro Poli. Sepultamento ontem.

José Fernando de Oliveira, 72 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Aristeu de Oliveira e Lea Vaini de Oliveira. Sepultamento ontem.

José Francisco do Nascimento, 74 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Antônio do Nascimento e Maria Francisca de Jesus. Sepultamento ontem.

José Maria da Rocha do Carmo, 59 anos. Profissão: motorista. Filiação: Laudemiro Alves do Carmos e Maria Izabel da Rocha do Carmo. Sepultamento ontem.

José Nunes da Silva, 67 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Vergilio Nunes da Silva e Pedra Rodrigues da Silva. Sepultamento ontem.

José Roberto Cardoso, 50 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Ferreira Cardoso e Marlene Ferreira Cardoso. Sepultamento ontem.

Josefa Michalak, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Michalak e Maria Lídia da Silva. Sepultamento ontem.

Julieta dos Santos Alves de Lima, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dercilio dos Santos e Anita Cardoso dos Santos. Sepultamento ontem.

Katiane Aparecida Esser, 35 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Soli Esser e Ivone Donadon Esser. Sepultamento ontem.

Laerzio da Silva Rosa, 76 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Durvalino Tavares da Rosa e Leonor Maria da Silva. Sepultamento ontem.

Laudelina Alves de Moura, 57 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Salvador Bueno e Leonilda dos Anjos. Sepultamento ontem.

Leo Crode Novaes, 61 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Dorval Novaes e Júlia Crode. Sepultamento ontem.

Lindamir dos Reis Biora, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Waldemar Alves Biora e Waldemira dos Reisbiora. Sepultamento ontem.

Luís Ossamu Gelati Nagao, 31 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Mário Nagao e Marlene Gelati Nagao. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Rodrigues, 61 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Rodrigues e Júlia Guirelli Rodrigues. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Silvério, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Francisco da Silva e Higina Maria de Oliveira. Sepultamento ontem.

Maria Dolores Kalinowski Wicki, 64 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Floriano Kalinowski e Dolores Kalinowski. Sepultamento ontem.

Maria Lúcia Ribeiro do Prado, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Marcionilia Pereira Gomes. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Goulart, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Lima Barbosa e Angelina de Jesus Barbosa. Sepultamento ontem.

Marli Galvão Brezezinski, 56 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Antônio Galvão e Ângela Klenk. Sepultamento ontem.

Nahir Augusta Gravena, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Augusto Marcal e Natália Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Roberto Kenji Fukuda, 78 anos. Profissão: artista. Filiação: Tamotsu Fukuda e Kiku Fukuda. Sepultamento ontem.

Roberto Moreira Alves, 58 anos. Profissão: operador(a) empilhadeira. Filiação: Gregório Francisco Alves e Vitalina Moreira. Sepultamento ontem.

Roseli Graboski do Nascimento, 56 anos. Profissão: doméstica. Filiação: José Maria Graboski e Maria Leite Graboski. Sepultamento ontem.

Sallete Maciel Machado Vieira, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adão Machado da Silva e Elvira Maciel. Sepultamento ontem.

Sônia Maria John, 62 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Gustavo Heitor John e Leonor John. Sepultamento ontem.

Tânia Maria da Silva, 47 anos. Filiação: Paulo Juntino da Silva e Aurora Martins da Silva. Sepultamento ontem.

Thatiana Yumiko Sawada, 39 anos. Profissão: dentista. Filiação: Tobinori Sawada e Aparecida Mituco Abiko Sawada. Sepultamento ontem.

Trindade Jesus Maria de Lara Santos, 53 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Benedito Silvestre de Lara e Maria Pereira de Lara. Sepultamento ontem.

Valdir Márcio de Oliveira, 47 anos. Profissão: vigilante. Filiação: João Maria de Oliveira e Ana Maria Ferreira. Sepultamento ontem.

Valério Benedito de Lima, 37 anos. Profissão: ferramenteiro(a). Filiação: Eugênio Ambrosio de Lima e Geni do Carmo de Paula Lima. Sepultamento ontem.