Adauto Alves, 56 anos. Profissão: garçom. Filiação: Hugo Alves e Izabel Poretacha Alves. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário (Colombo), saindo da Capela Paroquial Nossa Senhora do Rosário.

Alda Lúcia Borges Koga, 73 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Otacílio de Oliveira Borges e Maria do Carmo Freire Borges. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela de Jacarezinho,PR.

Alex Xavier de Lima, 48 anos. Profissão: motorista. Filiação: Aroldo Xavier de Lima e Marileni Gato. Sepultamento ontem.

Alfredo Obiaeski, 80 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Obiaeski e Branissuava Obiaeski. Sepultamento hoje, Cemitério Colônia Muricy (S. J.dos Pinhais), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Boqueirão.

Almir Rogério Donato, 50 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Justino Donato e Dinah Maria Batista. Sepultamento ontem.

Amélia Lauro de Souza, 69 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Alexandre Lauro e Amabile Bauman Lauro. Sepultamento ontem.

Ana Rosa Vieira Polak, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Saturnino Vieira da Rosa e Benta Rodrigues do Carmo. Sepultamento hoje, Crematório Jardim da Saudade (Pinhais(PR)).

Anderson Cristiano Sizanoski, 29 anos. Profissão: auxiliar logística. Filiação: José Alceu Sizanoski e Eliane Maria Nadolny Sizanoski. Sepultamento ontem.

André Luiz Ribeiro, 42 anos. Profissão: garçom. Filiação: Maria de Fátima Ribeiro. Sepultamento ontem.

Antônia Isaura Desiderio, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Amaro Desiderio e Teresa Isaura. Sepultamento ontem.

Antônio José de Souza Filho, 68 anos. Profissão: locutor(a). Filiação: Antônio José de Souza e Izaura Martins de Souza. Sepultamento ontem.

Antônio Rufino da Silva Filho, 92 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Antônio Rufino da Silva e Maria Maximiana Barbosa. Sepultamento ontem.

Ariel Bruno Godoy, 57 anos. Profissão: eletricista. Filiação: João Godoy e Olinda Aparecida Bruno Godoy. Sepultamento ontem.

Ariel Noel Sauer, 73 anos. Profissão: motorista. Filiação: Guilerme Adolfo Sauer e Angelina Gurski Sauer. Sepultamento hoje, Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré), saindo da Capela Esmeralda.

Augusta Pereira da Costa, 105 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Joaquim Pereira dos Santos e Arcanja Luiz dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Abranches, saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Bruniane Machado de Camargo, 31 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gino Machado de Camargo e Sônia Regina Machado de Camargo. Sepultamento ontem.

Carmelindo Garcia de Andrade, 59 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Garcia de Andrade e Arlinda Maria de Andrade. Sepultamento ontem.

Celio Francisco Kobilas, 74 anos. Profissão: taxista. Filiação: Francisco Kobilas e Salomeia Ponczk Kobilas. Sepultamento ontem.

Cleo da Silva Melo, 49 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Marcelino de Souza de Melo e Cleuza Galdino da Silva Melo. Sepultamento hoje, Outros, saindo de local a ser designado.

Criseldes Hafemann, 70 anos. Profissão: gerente vendas. Filiação: Reinold Hafermann e Erica Hafemann. Sepultamento ontem.

Cristiane Aparecida dos Anjos, 34 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Benedita Nunes dos Anjos e Benedita Nunes dos Anjos de Almeida. Sepultamento hoje, Outros.

Diego Andres Ramirez, 35 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Nelson Andres Ramirez Rivas e Eliana Maria Pimenta Ramirez. Sepultamento ontem.

Durval dos Santos, 67 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Ernesto Geremias dos Santos e Clementina Rodrigues dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo de local a ser designado.

Edina Machado Luciano, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Machado e Alice Machado. Sepultamento ontem.

Eduardo Dias Teixeira, 30 anos. Profissão: motorista. Filiação: Wilson José Teixeira e Sandra Eliane Dias Teixeira. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Berti / São José dos Pinhais.

Eduardo Scheffer Ferreira, 40 anos. Filiação: Ary Ferreira Júnior e Eliana Serrao Scheffer Ferreira. Sepultamento ontem.

Elza Henriques, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lázaro Domingues e Carmelita Linda Domingues. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)).

Francisco Nailor Coral, 78 anos. Profissão: geológo(a). Filiação: José Coral e Leonora Cerimbelli Coral. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 1 do Municipal São Francisco de Paula.

Gilberto Cezar dos Santos Carvalho, 64 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: João Martins de Carvalho Filho e Leozi Santos Carvalho. Sepultamento ontem.

Glaucia Denise da Silva do Nascimento, 35 anos. Profissão: tele-atendimento. Filiação: Cezar Antônio do Nascimento e Marli da Silva do Nascimento. Sepultamento ontem.

Hélio Akihiko Yanaka, 74 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Masafumi Yanaka e Uta Yanaka. Sepultamento hoje, Crematório Jardim da Saudade (Pinhais(PR)), saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade II.

Henrique Carvalho de Farias, 37 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: José Santos de Farias e Irene Carvalho de Farias. Sepultamento ontem.

Hermínio Antônio Diana, 67 anos. Profissão: alfaiate. Filiação: Pedro Diana e Maria Lopes Diana. Sepultamento ontem.

Iene Caron Engel, 82 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Frederico Caron e Gema Verônica Coleto Caron. Sepultamento ontem.

Ilda de Godói Ferreira, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Geraldo Cordeiro de Godói e Ana Cândida Cordeiro de Godói. Sepultamento ontem.

Ilka Maria Barreto Xavier Gama, 64 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Jarbas Renê dos Santos e Ahdair Barreto dos Santos. Sepultamento ontem.

Irene Hubl Cabarcos, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Hubl e Gertrudes Hubl. Sepultamento ontem.

Israel Correia, 65 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Agenor Correia e Maria Gabriela Correia. Sepultamento sexta-feira, 19 de abril de 2024, Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Ivan da Silva Almeida, 49 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Osvaldino da Silva Almeida e Teresinha Soares Almeida. Sepultamento hoje, Cemitério Santo Expedito (Campo Largo), saindo da Capela Santo Expedito Campo Largo.

Ivone Prass Damascena, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Afonso Arlindo Prass e Deonilda Moraes Prass. Sepultamento ontem.

Izabel Farias, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Faustino da Silva e Amantina Rodrigues. Sepultamento ontem.

Jackson Gomes de Lima, 23 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Darci Pedroso de Lima e Darlene Gomes de Oliveira de Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Colônia Farias.

Jacson Luís Ortiz Pereria, 23 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Valter Rodrigues Pereira e Jozira Lourenço Ortiz. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal Rio Branco do Sul.

Jhonny Cláudio Kosiak, 52 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Bronislau Kosiak e Leoni Domborovski Kosiak. Sepultamento ontem.

João Arthur, 63 anos. Profissão: coletor(a). Filiação: Benedito Arthur e Erminia Buzzo. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Abatia.

João Maria Gaygnett, 73 anos. Profissão: motorista. Filiação: Orlando Azevedo Gaygnett e Maria Brasiliana Gaygnett. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 Municipal São Francisco de Paula.

João Maria Ramos, 54 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Pedro Ramos e Marta Ramos. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Rio Branco do Sul.

Joel Carlos Barbosa, 63 anos. Filiação: João Agripino Barbosa e Izolina Martins Barbosa. Sepultamento hoje, Outros.

Jorge Pires de Carvalho, 70 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: João Pires de Carvalho e Luíza Carvalho. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I, saindo da Capela Vaticano – Jade.

José Alves Rocha, 89 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Joaquim Alves da Rocha e Febronia Rosa de Jesus. Sepultamento ontem.

José Bernardino da Silva Rocha, 77 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Sezino da Silva Rocha e Tereza Rabis da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2 do Municipal Água Verde.

José Correa, 72 anos. Filiação: Etelvino José Correa e Luzia Dias Ferreira. Sepultamento ontem.

José Domingos de Souza, 70 anos. Profissão: frentista. Filiação: João Domingos de Souza e Brazilina Maria do Nascimento. Sepultamento ontem.

José Maria Nascimento de Lima, 56 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Manoel Souza de Lima e Alice Severina Nascimento de Lima. Sepultamento ontem.

Laércio Aparecido Lopes, 59 anos. Profissão: motorista. Filiação: Geraldo Rodrigues Lopes e Conceição Francisco Lopes. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Leonida Vargas Calizario, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Vargas e Olinda Reinert. Sepultamento ontem.

Lino Rojas, 70 anos. Profissão: técnico químico. Filiação: Júlio Rojas e Albertana Martinez. Sepultamento ontem.

Lourival Ferreira da Silva, 70 anos. Filiação: Satiro Ferreira da Silva e Quitéria Ferreira da Silva. Sepultamento ontem.

Lucas Joaquim Padilha Rodrigues, 11 dias. Filiação: Douglas Henrique Paulin Rodrigues e Jéssica Caroline Sanches Padilha. Sepultamento ontem.

Lúcia Drong Baptista, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Romão Drong e Alexandra Scrovanski Drong. Sepultamento ontem.

Luciano Gelbcke Kasecker, 51 anos. Profissão: engenheiro(a) agrônomo. Filiação: Antônio Tasdeu Kasecker e Dil Gelbcke Kasecker. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Senke, 78 anos. Profissão: eletricista. Filiação: João Senke e Amélia Rudnik Senke. Sepultamento ontem.

Luiz Fernando Azevedo, 29 anos. Filiação: Sandra Azevedo. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Araucária.

Marcileni Ribeiro da Silva, 43 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Ribeiro da Luz e Maria Rosaria Dias da Luz. Sepultamento ontem.

Márcio Israel Teodoro Arantes, 41 anos. Profissão: vigilante. Filiação: José Arantes e Ana Teodoro Arantes. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Recchiutti, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Anielo Recchiutti e Nair Trauer Recchiutti. Sepultamento ontem.

Maria Elisa de Camargo, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cassiano de Castro e Maria de Jesus Almeida. Sepultamento ontem.

Maria Gonçalves de Souza Silva, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leodecio Armindo de Avelar e Aurezina Gonçalves de Souza. Sepultamento ontem.

Maria Helena Aparecida da Rocha, 9 dias. Filiação: Rolison Rodrigues da Rocha e Karine Soares Bello. Sepultamento ontem.

Maria Inês Santos Lopes, 74 anos. Profissão: sociólogo(a). Filiação: Mário Simões dos Santos e Clarice Maria dos Santos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Maria José Rodrigues, 53 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Angelino Rodrigues e Albanira Lourenço. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Jardim Eterno Paranaguá.

Maria José do Nascimento, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Valdemar Gonçalves da Silva e Maria Cordeiro de Oliveira. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade II.

Maria Vieira Gomes, 54 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lourival Vieira Gomes e Maria Natividade Gomes. Sepultamento ontem.

Maria da Graça Gomes, 73 anos. Profissão: jornalista. Filiação: Odilon Santana Gomes e Hilaria Gomes. Sepultamento ontem.

Maria do Carmo Bernardes, 85 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Dionísio Vicente e Maria Aparecida dos Santos Vicente. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Maricete de Moraes, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lidovino Francisco de Moraes e Catarina Moraes. Sepultamento ontem.

Marilene da Costa Oliveira Reis, 52 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Rosalina da Costa Oliveira. Sepultamento ontem.

Marina Jane Flores Alano, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Luiz Flores e Zilda Macedo Velho Flores. Sepultamento hoje, Outros, saindo de Parque das Araucarias.

Mário Pedro Becker dos Santos, 18 anos. Filiação: Mário Becker dos Santos e Andreia Ramos dos Santos. Sepultamento ontem.

Marion Terezinha de Britto, 66 anos. Filiação: Nelson de Britto e Santinha Marisa Ferreira de Britto. Sepultamento ontem.

Matheus Bezelin Polera, 26 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Dirceu Polera e Isabel Cristina Bezelin Polera. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 – Água Verde.

Miriam Clotilde Gouvea, 71 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: João Hecke e Leony Montes Hecke. Sepultamento ontem.

Nailton Francisco de Sousa, 56 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Francisco João de Souza e Maria Alixandrina de Sousa. Sepultamento ontem.

Noe Pontes Furquim, 66 anos. Profissão: motorista. Filiação: Benedito Pontes Furquim e Ercília da Silva Furquim. Sepultamento ontem.

Olivia Rodrigues Poss, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Rodrigues de Oliveira e Zenaide Brandão de Oliveira. Sepultamento ontem.

Regerson Galdino de Souza, 59 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: José Galdino de Souza e Benedita Galdino de Souza. Sepultamento ontem.

Reinaldo Bernardes de Souza, 49 anos. Profissão: motorista. Filiação: Aparecido Matias de Souza e Maria Bernardes de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Fazenda Rio Grande-PR.

Reverton Max Chagas, 31 anos. Profissão: montador(a). Filiação: Silmara Chagas. Sepultamento ontem.

Reynaldo Cantarella, 72 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Augusto Cantarella e Adelayde Varola Cantarella. Sepultamento ontem.

Roberto Rodrigues dos Santos, 67 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: José Rodrigues dos Santos e Maria Rodrigues dos Santos. Sepultamento ontem.

Romário Luiz Veiga, 80 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Alcides Veiga Júnior e Diva Belloto Veiga. Sepultamento ontem.

Sandra Maria de Oliveira, 56 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José de Oliveira e Maria Aparecida de Oliveira. Sepultamento ontem.

Selmi Moscon, 61 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Maria Peppes e Esmendia de Souza. Sepultamento ontem.

Sônia Maria Leandro Souza, 61 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Casemiro Leandro e Odília Quintana. Sepultamento ontem.

Sueli de Souza, 64 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Walfrido de Souza e Júlia Prerez Souza. Sepultamento hoje, Crematório Jardim da Saudade (Pinhais(PR)), saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade II.

Tereza Nogueira Sobenko, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Teodoro Nogueira e Almerinda Gonçalves Nogueira. Sepultamento hoje, Cemitério Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Avm.

Tereza da Maia Matheus, 74 anos. Profissão: auxiliar enfermagem. Filiação: João da Maia e Teodora Marques da Maia. Sepultamento ontem.

Valcenir Izaias Rocha, 37 anos. Profissão: motorista. Filiação: Deusdede Rocha e Neusa Pereira de Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Mandirituba -PR, saindo da Capela Municipal de Mandirituba.

Valéria Forrer Evaristo, 58 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Adão de Moura Evaristo e Jurama Forrer Evaristo. Sepultamento ontem.

Vitelmo José da Silva, 62 anos. Profissão: motorista. Filiação: Matheus Henrique da Silva e Dirce de Paula e Silva. Sepultamento ontem.

Wagner Henrique Santos de Assis, 20 anos. Profissão: servente. Filiação: Luiz Carlos de Assis e Sandra Mari Santos Pinto. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal da Lapa.

Zeni Gritten Suchek, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jaquelin Gritten e Amália de Souza Gritten. Sepultamento ontem.