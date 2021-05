Abel Jacinto, 50 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais).

Adão Ismael Paulis, 36 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Almirante Tamandaré (PR).

Adriano Jorge de Oliveira, 43 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais).

Berenice Salete Gonçalves de Deus, 61 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde.

Clovis de Barros Castro, 41 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Rio Branco do Sul.

Darci Santos, 70 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Élcio Pereira, 50 anos. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo).

Elizete Barvick Pe, 61 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais).

Gilberto da Conceic, 52 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Helena Peleponis M, 78 anos. Sepultamento hoje, Cemitério São Gabriel (Colombo).

José Marques Filho, 64 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais).

José Paulo Bassani, 60 anos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Kleverson Batista do, 14 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Luís Carlos Rodrigues, 13 horas. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Marcos Carvalho Campos, 58 anos. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba).

Maria Correia Antun, 86 anos. Sepultamento hoje.

Maria Inês Correia, 44 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Maria Lima da Silva, 77 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque São Pedro.

Maria Zeni Machado Brunetti, 85 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais).

Maria da Luz Santos Carneiro, 86 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

Moyses Becher, 88 anos. Sepultamento hoje, Israelita Santa Cândida.

Natanael Machado, 2 horas. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Almirante Tamandaré (PR).

Paulo Pereira Coutinho, 62 anos. Sepultamento hoje.

Paulo Wagnitz Neto, 52 anos. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo).

Pedro Izaias Domingues, 86 anos. Sepultamento hoje, 18 de junho de 2021, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Pedro Valdir Ribeiro, 75 anos. Sepultamento hoje, Crematório Jardim da Saudade (Pinhais).

Rosi Lopes Ferreira Jacobucci, 71 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo (Paranaguá).

Samuel Jung, 72 anos. Sepultamento hoje.

Sebastiana Valter, 83 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde.

Silmara de Fátima Caldas, 41 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Simone Sobral da Silva, 47 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais).

Yonan Aparecida San, 51 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial de Campo Comprido.

Accioly Ferreira Vaz Filho, 52 anos. Profissão: engenheiro(a) cartógrafo. Filiação: Accioly Ferreira Vaz e Maria Madalena Ferreira Vaz. Sepultamento ontem.

Amilton Moreira, 52 anos. Filiação: Cecília Moreira. Sepultamento ontem.

Ana Cristina Walter, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Gastão de Diniz e Erica Siegmundo. Sepultamento ontem.

Ana de Oliveira Marcelino, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Vitorino de Oliveira e Josefa Maria Silvina. Sepultamento ontem.

Antônio Fidélis Grochoski, 72 anos. Profissão: vidraceiro(a). Filiação: Roberto Grochoski e Cecília Grochoski. Sepultamento ontem.

Aparecida Maria Andrade da Conceição, 70 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Bertolino Andrade e Fiorinda Rodrigues de Andrade. Sepultamento ontem.

Avelina Ferreira de Lima, 100 anos. Profissão: do lar. Filiação: Delfina Ferreira de Lima. Sepultamento ontem.

Benedito Marques da Silva, 67 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Mateus Gonçalves da Silva e Odete Marques da Silva. Sepultamento ontem.

Berenice Bolfe, 40 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Cirilo Bolfe e Sunta de Paula Bolfe. Sepultamento ontem.

Cassio do Amaral, 56 anos. Profissão: gerente administrativo. Filiação: Newton Gomes do Amaral e Terezinha de Lourdes do Amaral. Sepultamento ontem.

Cerilha Bernardina Pereira, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jaco Bernardino dos Santos e Eugenia Alexandrina dos Passos. Sepultamento ontem.

Edison Gomes de Oliveira, 53 anos. Profissão: supervisor(a). Filiação: João Gomes de Oliveira e Maria Rosa Pimentel de Oliveira. Sepultamento ontem.

Eloy Filippe, 66 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Ignácio Filippe e Sunta Filippe. Sepultamento ontem.

Gabriel Eduardo Teodoro dos Santos da Silva, 24 anos. Profissão: frentista. Filiação: Joselito Natanael dos Santos e Ivanilde Carmen Teodoro. Sepultamento ontem.

Glaucio Antônio Romanzin, 58 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Antônio Tercílio Romanzin e Orazilia Lopes Romanzin. Sepultamento ontem.

Helena Brizola Motta, 94 anos. Filiação: Martinho Domingues Brizola e Francelina Rodrigues de Almeida. Sepultamento ontem.

Hélio Carneiro Neto, 35 anos. Profissão: técnico. Filiação: Cláudio César Carneiro e Maria Bernardete dos Reis. Sepultamento ontem.

Heloir Israel de Souza Neves, 65 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: José de Souza Neves e Maria do Carmo de Souza Neves. Sepultamento ontem.

Idelzuite Maximo, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cecilio Maximo da Costa e Laura Maria de Lima. Sepultamento ontem.

Ione Maria Ferreira Martins, 77 anos. Filiação: Maria Ferreira Dias. Sepultamento ontem.

Irmgard Loewen, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Andreas Hoffmann e Elizabetha Hoffmann. Sepultamento ontem.

Ivo Fermino Pereira, 58 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Valdemar Pereira e Tereza Fermino Pereira. Sepultamento ontem.

Jayme Ferreira Bueno, 83 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Avelino Ferreira Bueno e Eugenia de Mattos Ferreira. Sepultamento ontem.

Jeanine Terezinha Bianc, 65 anos. Filiação: Antônio Rubens Bianco e Nely Razzollini. Sepultamento ontem.

José Realino Pinto, 81 anos. Profissão: segurança. Filiação: José de Souza Pinto e Cândida Beranisia de Oliveira. Sepultamento ontem.

José Sérgio de Sousa, 41 anos. Filiação: João Jacinto de Sousa e Aparecida Pardim de Sousa. Sepultamento ontem.

José de Paula Vi, 64 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Francisco de Paula Vieira e Espirituosa Vieira de. Sepultamento ontem.

Lourdes Debona Fonseca, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Debona e Leticia Debona. Sepultamento ontem.

Luciano Fernando Alves, 52 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Ari Vitor Alves e Ruth Liberato Alves. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Castro, 53 anos. Profissão: balconista. Filiação: Ulisses Castro e Irene Pedrina Castro. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Firmino, 61 anos. Profissão: torneiro mecânico. Filiação: Abílio Antônio Firmino e Maria Goulart Firmino. Sepultamento ontem.

Maria Amélia Freire Gameiro de Almeida, 85 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Homero Freire Gameiro e Antônia Euzebia Ramos Gameiro. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Antunes, 85 anos. Sepultamento ontem.

Maria Cordeiro da Cruz, 52 anos. Profissão: servente. Filiação: Lucidio Cordeiro da Cruz e Olibia Ribeiro da Cruz. Sepultamento ontem.

Maria Zuleica de Góes, 53 anos. Profissão: militar. Filiação: Roberto Sebastião de Góes e Vera Maria Zainedim de Góes. Sepultamento ontem.

Neuri Scholtz, 48 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Edimir Scholtz e Sofia de Lima Scholtz. Sepultamento ontem.

Paulo Tarciso da Silva, 54 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Tarciso Pedro da Silva e Amélia Pereira da Silva. Sepultamento ontem.

Regina Maria Moreira Souza, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Oswaldo de M Moreira e Ruth Soares Moreira. Sepultamento ontem.

Renato Jeovane Gonçalves Pires, 48 anos. Profissão: auxiliar de manutençao. Filiação: Juvino Batista Pires e Maria Gonçalves Pires. Sepultamento ontem.

Ricksson Leo Braga, 34 anos. Filiação: Almir Antônio Braga e Maria Aparecida Taborda Br. Sepultamento ontem.

Severina Variani Casagrande, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Variani e Catarina Salvadin. Sepultamento ontem.

Sirlei Hoffmann, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Siegfrid Apulo Germano Beckmann e Lebrantina Beckmann. Sepultamento ontem.

Soeli Xavier da Silva, 50 anos. Profissão: diarista. Filiação: Rosalina Xavier da. Sepultamento ontem.

Tupy Barreto Júnior, 78 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Tupy Barreto e Ceres da Silva Barr. Sepultamento ontem.

Ubiracir Mazanek de Almeida, 72 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Braulio Barcelar de Almeida e Wanda Mazanek de Almeida. Sepultamento ontem.

Vinícius Augusto P, 39 anos. Profissão: recepcionista. Filiação: Osmahir Pereira Ros e Ieda Salete Schivinski. Sepultamento ontem.

Welington Luís de Moraes dos Santos, 41 anos. Profissão: motorista. Filiação: Raul dos Santos e Aparecida Rodrigues de Moraes dos Santos. Sepultamento ontem.

Ysadora Emanuelle Guimarães de Lima, 4 mes(es). Filiação: Gabriel Henrique Rodrigues de Lima e Taisa Guimarães Teixeira. Sepultamento ontem.