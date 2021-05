Alair Aparecida Matiak, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Casemiro Matiak e Vilma Machado Matiak. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Alcides Lotz, 74 anos. Filiação: João Lotz e Olivia Trovao. Sepultamento hoje, Cemitério Tomas Coelho (Araucária), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1 do Municipal do Água Verde.

Alfredo Bunik, 83 anos. Profissão: mestre. Filiação: José Bunik e Maria Dunaiski Bunik. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal do Abranches.

Alzira Faria de Andrade, 91 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: José Antenor de Faria e Algina Vaz de Faria. Sepultamento ontem.

Ana do Carmo Faria, 75 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Manoel Faria e Maria Joana Faria. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ângelo Samuel Lazzarotto, 46 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Nabor Sérgio Lazarrotto e Terezinha Veiga Lazarrotto. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Annunciata Pasqualotto, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Giacomo Balbinot e Antônia Carteri Balbinot. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Paz.

Antônio Carlos Cunha Gonçalves, 56 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Antônio Ananias Gonçalves e Luiziane Cunha Gonçalves. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela Berti.

Antônio Martins de Oliveira, 64 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Eduardo Martins de Oliveira e Jandyra Simões de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Antônio Ronaldo Soares de Sá, 63 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Soares de Sá e Terezinha de Castro de Sá. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Santa Cândida.

Antônio da Luz Santos, 86 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Sérgio Fernandes dos Santos e Francisca da Luz. Sepultamento ontem.

Antônio de Arruda Padilha da Luz Coutinho, 62 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Josino de Arruda e Maria Padilha. Sepultamento ontem.

Aparecida Leite da Silva, 71 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Honorato Leite e Senhorinha Joaquina Leite. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Vertical.

Appolonia Margarida Modkowski, 92 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Francisco Modkowski e Marianna Modkowski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula, saindo da Capela Sagrada Família.

Ari Rodrigues Pires, 50 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Otávio de Lima Pires e Angelina Rodrigues Pires. Sepultamento ontem.

Aristeu de Oliveira, 66 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Alicindo Caetano de Oliveira e Bernardina Correa Lima. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Berti.

Bruno Gasparin Baumle, 38 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Hugo Antônio Baumle e Lieneda Gasparin Baumle. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Diamante.

Catarina Cardoso da Silveira, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Cardoso e Ruth Gonçalves Cardoso. Sepultamento ontem.

Celso Gomes, 89 anos. Filiação: José Gomes e Rosa das Neves. Sepultamento ontem.

Claudimar Lúcio Lugli, 54 anos. Filiação: Antônio Claudimar Lugli e Santina Eunice Luzia Lugli. Sepultamento ontem.

Cleiton Silveira de Aguiar, 27 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Alfreda Silveira de Aguiar. Sepultamento ontem.

Cornelia Borges, 82 anos. Profissão: assistente social. Filiação: Benedito Braulio Borges e Francisca Batista Borges. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Delfina dos Santos Henequim, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Marcos Ribeiro dos Santos e Josefina Izidoro dos Santos. Sepultamento ontem.

Dercilio Leite, 92 anos. Profissão: madeireiro. Filiação: Augusto Leite e Flávia Martins de Souza. Sepultamento ontem.

Divino Florentino da Costa, 79 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Saturnino Florentino da Costa e Maria Jovem de Jesus. Sepultamento ontem.

Douglas Moreira Ferraz, 35 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Messias Moreira Ferraz e Eber José de Paula Ferraz. Sepultamento ontem.

Edelzira Caetano da Cruz, 62 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Israel Caetano da Cruz e Lucinda Pereira da Cruz. Sepultamento ontem.

Edivaldo dos Santos Padilha, 65 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Padilha e Rosa Maria Cubas. Sepultamento ontem.

Edmeia Cardenes Cegatto, 59 anos. Profissão: secretária. Filiação: João Cardenes Lyria e Maria Sanches Cardenes. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Eliete Gonçalves Rodrigues, 66 anos. Profissão: diarista. Filiação: Evanir Gonçalves Bueno e Maria Targina de Oliveira. Sepultamento ontem.

Elza Costa Silva, 78 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Antônio Lindolfo Costa e Jovina Caura Costa. Sepultamento ontem.

Emanuel Pinheiro de Jesus, 67 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: Carlito Batista de Jesus e Elisa Pinheiro de Jesus. Sepultamento ontem.

Emílio Iarcherski, 92 anos. Profissão: funileiro(a). Filiação: Emílio Iarcherski e Martha Lassa. Sepultamento ontem.

Ester Martins Pereira, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Lourenço Pereira e Maria Castorina Lourenço Martins. Sepultamento ontem.

Fabiano Cândido da Silva, 28 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Benedito Cândido da Silva e Leonice dos Santos Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Almirante Tamandaré(PR), saindo da Capela Jardim Graziela Alm Tamandaré.

Florencia Pinheiro Ribas, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Pinheiro e Maria Flávia Pinheiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Jardim da Colina em Colombo.

Frederico Mattos Guedes, 96 anos. Profissão: desembargador. Filiação: João de Mattos Guedes e Natalina Fortes Nogueira Guedes. Sepultamento ontem.

Geni Ribeiro de Paula, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Ribeiro da Silva e Angelina Maria da Silva. Sepultamento ontem.

Helton Tiago dos Santos, 36 anos. Filiação: Luiz Wanderley dos Santos e Diva dos Santos. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Princesa – Ponta Grossa.

Hilda da Rocha Eler, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio da Rocha e Eugeni da Rocha. Sepultamento ontem.

Hugo Doroteu, 72 anos. Profissão: topógrafo(a). Filiação: Norberto Sumback e Isabel Meira dos Santos. Sepultamento ontem.

Idalina Ziembick, 95 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: José Pereira e Maria Gonçalves Pereira. Sepultamento ontem.

Isac Jack Weishof, 63 anos. Profissão: engenharia de alimentos. Filiação: Henryk Weishof e Berthe Marie Weishof. Sepultamento ontem.

Ivanir Maria Ramalho, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gustavo Henning e Taciana Henning. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Izabel Natal de Oliveira Lima, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sezino Nunes de Oliveira e Maria Ribeiro Nunes. Sepultamento ontem.

Jenilton Angélico, 64 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Angélico e Maria Swinka. Sepultamento ontem.

Jéssica Dias, 25 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Nazir Dias e Lucimara do Amaral Dias. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

João Maria Leal, 56 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Miguel Leal e Rosa dos Santos Leal. Sepultamento ontem.

João Muraro, 70 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Luiz Muraro e Catharina Ferreira Muraro. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Abranches, saindo da Capela do Abranches.

Joel dos Santos Gomes, 60 anos. Profissão: militar. Filiação: Benedito Ferreira Gomes e Jacira Costa dos Santos Gomes. Sepultamento ontem.

Johann Gustavo Guillermo Melcherts Hurtado, 78 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Enrique Melcherts e Sara Inês Hurtado. Sepultamento ontem.

José Lussolli, 85 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Ernesto Ângelo Lussolli e Catharina Lussolli. Sepultamento ontem.

José Maria Antunes, 64 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Mário Antunes e Alzira Antunes. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela São José – Ponta Grossa.

José Pereira Vidal, 82 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Vitor Pereira Vidal e Cacilda Moreira Ramos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque das Araucárias (Colombo), saindo da Capela Jardim Paranaense.

Karlla Rangel da Silva, 40 anos. Profissão: secretária. Filiação: Arlindo Pereira da Silva e Sueli Vaccarelli Rangel da Silva. Sepultamento ontem.

Ketllin Elias Ribeiro, 33 anos. Profissão: do lar. Filiação: Élcio Alves Ribeiro e Vera Lúcia Elias. Sepultamento hoje, Cemitério Contenda (S. J. dos Pinhais).

Leandro Pereira Nascimento, 50 anos. Profissão: administrador(a) empresas. Filiação: Márcio Nascimento e Selma Pereira Nascimento. Sepultamento ontem.

Leocádio Vilmar do Divino Martins, 65 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Virgílio José Martins e Áurea Lopes Martins. Sepultamento ontem.

Leonete Wos, 60 anos. Profissão: diarista. Filiação: João Pinheiro e Antônia Goulart Pinheiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela 2 Unilutus.

Lourisvaldo Amador da Silva, 58 anos. Profissão: encanador(a). Filiação: Osvaldo Amador da Silva e Maria de Lourdes Amador Sena. Sepultamento ontem.

Lucas Dalmaso dos Santos, 20 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Eloilson dos Santos e Adriana Dalmaso. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Campina Grande do Sul -PR, saindo da Capela Municipal de Campina Grande do Sul PR.

Lucas Michael Nunes da Silva, 27 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Marcos José da Silva e Rosicleia Ferreira Nunes. Sepultamento ontem.

Luiz Claudino Mudrik, 62 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Josafat Mudrik e Maria Mudrik. Sepultamento ontem.

Luiz Fábio Campana, 74 anos. Profissão: jornalista. Filiação: Dionísio Campana e Irene Vera Campana. Sepultamento ontem.

Manoel João de Lima Ramos, 72 anos. Profissão: torneiro mecânico. Filiação: Domingos de Ramos e Joaquina Maria de Lima. Sepultamento ontem.

Manoel Leite de Oliveira, 69 anos. Profissão: manobrista. Filiação: João Leite de Oliveira e Severina Ferreira de Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida.

Manuel Fernandez Artes, 103 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Pedro Fernandez e Antônia Artes. Sepultamento ontem.

Márcio Luiz Carneiro Borges, 42 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Luiz Borges e Maria Valacir Rodrigues Borges. Sepultamento ontem.

Maria Frederico do Nascimento, 100 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alberto Frederico Filho e Maria Luíza Becker. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans.

Maria Martins Machado Maia, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Martins Machado e Ileta de Franca. Sepultamento ontem.

Maria Neuza de Jesus, 68 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Benedito Camargo do Carmo e Adelaide Vieira Camargo do Carmo. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais), saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade II.

Marilda Malviana Mathias Monteiro, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Osmar Mathias e Noêmia Mathias. Sepultamento ontem.

Mário Celso Canavezi, 50 anos. Profissão: supervisor(a) eng. de produção. Filiação: José Guido Canavezi e Elvira Franca Canavezi. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Mário Sérgio Gonçalves Ferreira, 40 anos. Filiação: Valdevino da Silva Ferreira e Heralda Solange Gonçalves. Sepultamento ontem.

Matilde Lopes Fortes, 56 anos. Filiação: Sebastião Lopes Fortes e Vidalvina Gomes de Andrade. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Miriam Henrique, 66 anos. Profissão: médico(a) veterinário. Filiação: Anirto Fernando Henrique e Mercedes Aschenbrenner Henrique. Sepultamento ontem.

Nathalio Lecheta, 87 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: João Lecheta e Catarina Lecheta. Sepultamento ontem.

Nazilda Fontoura dos Santos, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Fontoura de Farias e Maria Conceição Farias. Sepultamento ontem.

Neide Maria de Lima, 61 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Sebastião Barboza de Lima e Maria Messias Dantas. Sepultamento ontem.

Neusa de Fátima Peters, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Lino de Oliveira e Izaides Schuques de Oliveira. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Butiá.

Nilda José Linhares, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo José Jeremias e Patricia Pedro Constante. Sepultamento ontem.

Ocimar da Rocha Bueno, 53 anos. Profissão: gerente. Filiação: Izaias Bueno Filho e Rosi da Rocha Bueno. Sepultamento ontem.

Odair Mamede do Rosário, 55 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Francisco Mamede do Rosário e Gervasia Oliveira do Rosário. Sepultamento ontem.

Odair Pasquin, 56 anos. Profissão: farmacêutico(a). Filiação: Luiz Carlos Pasquin e Maria Alves Pasquin. Sepultamento ontem.

Odilon João da Silva, 82 anos. Profissão: editor(a). Filiação: Felipe João da Silva e Clélia Assis da Silva. Sepultamento ontem.

Omar Gava, 86 anos. Profissão: musico. Filiação: Luiz Gava e Domingas Loprete Gava. Sepultamento terça-feira, 1 de junho de 2021 às 11hh, no Cemitério Parque Iguaçu.

Osvaldo Antônio Hitner, 69 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Arnaldo Joaquim Hitner e Maria Kampa Hitner. Sepultamento ontem.

Osvaldo Roque de Souza, 65 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Roque Francisco de Souza e Maria Jisina Coelho. Sepultamento ontem.

Patricia Molina Azambuja Barbosa, 34 anos. Profissão: gerente. Filiação: Almir Molina Azambuja e Jurema Molina Azambuja. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Raquel Martins, 44 anos. Profissão: representante. Filiação: Antônio Carlos Martins e Dionilse Teixeira Martins. Sepultamento ontem.

Robson Estácio Dutra, 60 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Matheus Estácio Dutra e Adelina Batista Nogueira. Sepultamento ontem.

Ronaldo de Oliveira, 62 anos. Profissão: fotógrafo(a). Filiação: Sebastião de Oliveira e Dirce Cunha de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I.

Rosa Taborda Rodrigues Bueno, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Rodrigues Carrao e Maria Taborda Alves. Sepultamento ontem.

Roseli Freitas Messias, 49 anos. Profissão: do lar. Filiação: Agenor Messias e Maria de Lourdes de Freitas Messias. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal Boqueirão.

Suliete Squiba Burko, 62 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Alexandre Squiba e Marly Squiba. Sepultamento hoje, Cemitério São Roque (Piraquara).

Valdir Romeu Rossa, 51 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Onofre Vitorino Rossa e Amélia Jazwinsk Rossa. Sepultamento ontem.

Valmiro Bispo dos Santos, 71 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio Bispo dos Santos e Maria Pereira dos Santos. Sepultamento ontem.

Vanderlei Costa Mendes, 58 anos. Filiação: Jamil Mendes e Dometila Costa Mendes. Sepultamento ontem.

Vilson Rubens Muller, 61 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Geraldo José Muller e Alvina Muller. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Iguaçu.

Walter Cipriani, 82 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Francisco Cipriani e Teresa Macelai. Sepultamento ontem.

Zélia Pereira de Azevedo Freitas, 52 anos. Profissão: diarista. Filiação: Reivino Pereira de Azevedo e Josefa de Santana Azevedo. Sepultamento ontem.

Zelina Correa Pinto, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Feliciano Correa e Guiomar Soares Correa. Sepultamento ontem.

Zunir Aparecida dos Santos, 62 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Pedro Santana dos Santos e Ana Rita Ferreira dos Santos. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Imbituva.