Aldrei Carla Mendes de Oliveira Neutzling, 43 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Alexander Roger da Silva, 44 anos. Sepultamento hoje.

Antônio Alves dos Santos, 55 anos. Sepultamento hoje.

Clovis Pinheiro Lima, 83 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

Cristiano Cazaubon Prado, 42 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Danielson da Costa Neves, 37 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I.

Deoclides Ribeiro dos Santos, 69 anos. Sepultamento hoje.

Eduardo Jadach, 82 anos. Sepultamento hoje.

Elza Wolter, 82 anos. Sepultamento hoje, Crematório Jardim da Saudade (Pinhais).

Eva Marques, 67 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais).

Evaldo Henrique de Góes, 51 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Gilson Roberto de Assis, 54 anos. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba).

Ginaldo Antônio da Silva, 54 anos. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba).

Helena Bonfim Cordeiro, 85 anos. Sepultamento hoje.

Inêz Rocha Evaristo, 81 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

José Carlos Galdino, 57 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Josué Batista da Silva, 55 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Larissa Vendruscolo, 3 mes(es). Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Quedas do Iguaçu.

Laudelino da Silva Chaves, 84 anos. Sepultamento hoje.

Leoni Braznik Carvalho, 84 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde.

Mari Terezinha Orlandini, 73 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Maria Aparecida Apolar Junqueira de Andrade, 63 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais).

Maria Helena de Moura Neves, 50 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Maria Inês Camargo Vieira, 78 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Maria Ivonete Ramos Bianco, 78 anos. Sepultamento hoje.

Maria José de Carvalho, 100 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais).

Maria José de Paiva Ramos, 86 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais).

Maria Lúcia Negrão Borges, 74 anos. Sepultamento hoje.

Maria Neide Marik, 73 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I.

Maria de Lourdes Pompeu, 66 anos. Sepultamento hoje.

Marina Nunes Azzi, 82 anos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré).

Neusa Dona Santos, 93 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque São Pedro.

Odete Pereira dos Santos Silva, 82 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Roberto Aparecido Dias, 64 anos. Sepultamento hoje.

Rozalina Saad Dondalski, 87 anos. Sepultamento hoje.

Tânia Maria Dias de Paula, 51 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Colônia Faria (Colombo).

Teodoro Pendek, 85 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Contenda (S. J. dos Pinhais).

Terezinha de Oliveira Monteiro, 69 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Vera Luci Ferreira Lima, 76 anos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré).

Adão Aparecido de Aguiar, 60 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Sebastião Luiz de Aguiar e Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Adenilson de Almeida, 36 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Adir de Almeida e Maria Aparecida Rodrigues de Almeida. Sepultamento ontem.

Agatha Alice Vaz dos Santos, 2 mes(es). Filiação: Josiel Rodrigues dos Santos e Maria Madalena Maia Vaz. Sepultamento ontem.

Alcides José Luvizotto, 83 anos. Profissão: representante. Filiação: Antônio Luvizotto e Julieta Luvizotto. Sepultamento ontem.

Alsira Dominga Scopel, 78 anos. Profissão: professor(a). Filiação: João Scopel e Dosolina Barato. Sepultamento ontem.

Amarildo Baptista de Oliveira, 58 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Hilso Baptista de Oliveira e Ivanilda dos Anjos Oliveira. Sepultamento ontem.

Antônio Borges de Lima, 67 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Maria Borges de Lima. Sepultamento ontem.

Antônio Jorge de Freitas, 74 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Antônio Ferreira de Freitas e Ana Maria de Freitas. Sepultamento ontem.

Antônio José da Silva, 76 anos. Profissão: coletor(a). Filiação: Sérgio José da Silva e Maria Ana de Jesus. Sepultamento ontem.

Aparecida Lazara Correa de Souza, 67 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Geraldo Amaro Correa e Maria Lazara de Jesus. Sepultamento ontem.

Breno Pietro Trindade de Siqueira, 3 mes(es). Filiação: Erivelton Pinheiro de Siqueira e Tayane Caroline Trindade. Sepultamento ontem.

Carlos Alberto Cruz, 49 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Antônio da Conceição Cruz e Maria Joana Ramos Cruz. Sepultamento ontem.

Carlos Raimundo de Andrade, 67 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Maria de Andrade e Dora de Andrade. Sepultamento ontem.

Carolina Casimira Pereira, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Casimiro e Maria Magdalena Casimiro. Sepultamento ontem.

Célia Regina Machioski Michak, 58 anos. Profissão: servente. Filiação: Rafael Machioski e Egemira Cubis Machioski. Sepultamento ontem.

Célia Regina Wandembruck, 55 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Dourival Wandembruck e Marli Vinha Wandembruck. Sepultamento ontem.

Cleia Maria Gomes Schiochet, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ary Ramos Gomes e Julieta de Paiva Gomes. Sepultamento ontem.

Cleve Terezinha Burin Claro, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Erminio Burin e Tereza Burin. Sepultamento ontem.

Cristiane Pereira Dias, 52 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Genesio Gonçalves Dias e Solita Albino Pereira Dias. Sepultamento ontem.

Darcy Paz de Lima, 77 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Celestino Rodrigues Lima e Valdevina Paz Lima. Sepultamento ontem.

Dirce Barbosa dos Santos, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Barbosa dos Santos e Juvelina Barbosa dos Santos. Sepultamento ontem.

Edmilson Nadolny, 46 anos. Profissão: motorista. Filiação: Ilson Nadolny e Vera Lúcia Chaves Nadolny. Sepultamento ontem.

Elzira Bandeira dos Santos, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Geraldo Lúcio Bandeira e Jandira da Encarnação Bandeira. Sepultamento ontem.

Ezequiel Xavier de Alencar, 54 anos. Filiação: Enoque Xavier de Alencar e Regina Andrade de Alencar. Sepultamento ontem.

Filomena Perciak Cys, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Perciak e Estefania Perciak. Sepultamento ontem.

Gladis Flores Czervinski, 79 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Osvaldo Carlos Czervinski e Celita Flores Czervinski. Sepultamento ontem.

Inhaze Pinheiro do Carmo, 79 anos. Profissão: motorista. Filiação: Malvina Pinheiro do Carmo. Sepultamento ontem.

Iolanda de Oliveira Rodrigues, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Custodio de Oliveira e Aparecida Rosa de Oliveira. Sepultamento ontem.

Ivan Augusto Bonfim, 55 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Joaquim Augusto Bonfim e Inêz Maria Bonfim. Sepultamento ontem.

Izidio Buco, 80 anos. Profissão: gerente. Filiação: João Buco e Ângela Zem Buco. Sepultamento ontem.

Joaquim Silvério Sobrinho, 67 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Eduarda Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

José Ferreira de Barros, 54 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Barros e Celina Ferreira de Barros. Sepultamento ontem.

Joubert Amaral de Almeida, 62 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Joubert Barros de Almeida e Marly Amaral de Almeida. Sepultamento ontem.

Lindamir do Nascimento, 73 anos. Filiação: Justino Zacarias do Nascimento e Brásília do Nascimento. Sepultamento ontem.

Luiz Borges, 68 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio Borges e Catarina Inácia de Jesus. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Arantes, 50 anos. Profissão: analista sistemas. Filiação: Tarcides Arantes e Antônia Maria da Luz Arantes. Sepultamento ontem.

Luíza Helena Menon, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Henrique Horst e Helena Alessi Horst. Sepultamento ontem.

Marcelo Guidi, 52 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Augusto Gaiovicz e Márcia Guidi. Sepultamento ontem.

Mateus Silva Santos, 22 anos. Filiação: Adalberto dos Santos e Romilda Silva dos Santos. Sepultamento ontem.

Neori José Machado, 63 anos. Profissão: frentista. Filiação: João Maria Machado e Jorgina Almeida dos Santos. Sepultamento ontem.

Nilson Gonzaga Ribeiro, 40 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Nelson Gonzaga Ribeiro e Antônia Rosa Azarias Ribeiro. Sepultamento ontem.

Nilton Alves de Queiroz Filho, 53 anos. Profissão: motorista. Filiação: Nilton Alves de Queiroz e Terezinha de Souza Queiroz. Sepultamento ontem.

Reginaldo Martins Tosta, 46 anos. Profissão: motorista. Filiação: Alfredo Martins Tosta e Maria de Lourdes Tosta. Sepultamento ontem.

Roberto Guimarães, 70 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Alberto Virmond Guimarães e Maria Scheberste Guimarães. Sepultamento ontem.

Romolo Gubert, 87 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Antônio Gubert e Maria Ortoloni Gubert. Sepultamento ontem.

Rosalina Daluz Wackerhage, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto da Luz e Gabriela Gaoncalves de Siqueira. Sepultamento ontem.

Rozangela de Fátima Correia de Lima, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Canha e Terezinha Canha. Sepultamento ontem.

Sebastião Lopes Ferreira, 55 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Santo Lopes Ferreira e Maria do Rosário Ferreira. Sepultamento ontem.

Sérgio Garbuio, 72 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Olívio Garbuio e Maria Garbuio. Sepultamento ontem.

Sônia Regina Maximiano de Moraes, 48 anos. Profissão: assistente gerência. Filiação: Marcílio dos Santos e Odete Maximiano da Cunha. Sepultamento ontem.

Tânia Mara Cordeiro, 57 anos. Profissão: auxiliar cozinha. Filiação: Dirceu Alves Cordeiro e Sibila Choinski Cordeiro. Sepultamento ontem.

Valdemar Iarosz, 66 anos. Profissão: motorista. Filiação: Estanislau Iarosz e Helena Iarosz. Sepultamento ontem.

Vilma Aparecida Conulin da Silva, 57 anos. Profissão: diarista. Filiação: José Orlando Consulin e Maria de Lourdes Bento Consulin. Sepultamento ontem.