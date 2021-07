Acir Roberto de Lara, 62 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Domingos Alves de Lara e Tereza Czonstka de Lara. Sepultamento ontem.

Adélia Maria Queiroz, 92 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Vitalino Mendes Pereira e Juvencia Maria da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Berti Sjp (PR).

Alessandro Claudino da Silva, 50 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Eronir Claudino da Silva e Glaci Dias da Silva. Sepultamento ontem.

André Jardim Sloczuk, 43 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: Antônio Sloczuk e Romina Francisca Jardim Sloczuk. Sepultamento ontem.

Antônio de Jesus Gonçalves, 87 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Plácido Franco Gonçalves e Constância de Paula Gonçalves. Sepultamento ontem.

Arcione Michoski Rocha, 54 anos. Filiação: Francisco Alves da Rocha e Verônica Michoski. Sepultamento ontem.

Arlete Boiko Figueiredo, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leomar Silveira da Silva e Anastácia Boiko. Sepultamento ontem.

Armando di Giovani, 90 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio di Giovani e Paschoina Bornia. Sepultamento ontem.

Daniel Valentin Trindade, 63 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Valentin Trindade e Maria José Andreza da Trindade. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial de Campo Comprido, saindo da Capela Paroquial Campo Comprido.

Darcy Ferreira da Silva, 82 anos. Profissão: motorista. Filiação: Manoel Francisco da Silva e Josefa Ferreira da Silva. Sepultamento ontem.

Davi Carlos Otto, 63 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Guilherme Otto e Izaltina de Freitas Otto. Sepultamento ontem.

Dinora Natividade da Silva Gulin, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Osvaldo Natividade da Silva e Izabel Boscardin da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Dione Carneiro dos Santos, 64 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Ewaldo Carneiro dos Santos e Edite Souza Carneiro dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Dirce de Azevedo, 59 anos. Profissão: doméstica. Filiação: João Batista de Azevedo e Eulália Chierula de Azevedo. Sepultamento ontem.

Dorothea Grobe Ferreira, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Conrado Grobe e Maria das Dores Leandro. Sepultamento ontem.

Edílson Klug, 76 anos. Profissão: agente. Filiação: Carlos Klug e Alzira Klug. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2 do CemitérioMunicipal do Água Verde.

Edson Luiz Furman, 64 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Izidoro Furman e Sophia Drewniak Furman. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 do Água Verde.

Eduardo Gomes Silveira, 20 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Marco Adriano Silveira e Ana Paula Gomes. Sepultamento ontem.

Eduardo Henrique de Oliveira, 42 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Neuza Maria Ferreira de Oliveira. Sepultamento ontem.

Elias de Oliveira Araújo, 7 anos. Filiação: Ricardo Correa de Araújo e Gisele de Oliveira Pimentel. Sepultamento ontem.

Eliseu Correia da Rosa, 67 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Thomaz da Rosa e Cecília Correia da Rosa. Sepultamento ontem.

Eloi Messias de Lima, 69 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Dório Messias de Lima e Inês Messias de Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São João Batista (São José dos Pinhais), saindo da Capela Mortuária Municipal Natalina Berti.

Eni Marli da Rocha, 69 anos. Profissão: manicure. Filiação: Florivia da Rocha. Sepultamento hoje, Outros.

Ermes Alves Barbosa, 61 anos. Profissão: motorista. Filiação: Júlio Alves Barbosa e Raimunda Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Ernani Giovani dos Santos, 33 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Jorge Lima dos Santos e Salete Rosângela Palumbo dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 2 do CemitérioMunicipal do Boqueirão.

Francisca Laudicea Antunes Batista, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cornélio Viana de Souza e Maria de Lourdes de Souza. Sepultamento ontem.

Francisco Augusto, 86 anos. Profissão: motorista. Filiação: Nicesio Ferreira Martins e Augusta Clara Martins. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Gabriel José Rondon Leonett, 34 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Gabriel Bautista Rondon e Gregoria Antônia Leonett de Rondon. Sepultamento ontem.

Gisely Espíndola de Souza, 33 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Henrique de Souza e Suely Nuncia Levinski Espíndola de Souza. Sepultamento hoje, Outros.

Grislaine Aparecida Tavares dos Santos, 36 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Armelindo Tavares e Abelina da Silva Tavares. Sepultamento ontem.

Honorato Celso Valikoski, 74 anos. Profissão: torneiro mecânico. Filiação: Jorge Valikoski e Maria Valikoski. Sepultamento ontem.

Idalina Brindarolli de Lima, 84 anos. Profissão: auxiliar cozinha. Filiação: Antônio Brindarolli e Olivia da Silva Brindarolli. Sepultamento ontem.

Ilma Elizabete Moreira Maceno, 63 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Dirceu de Maceno e Maria Moreira Maceno. Sepultamento ontem.

Jailson Rodrigo Bastos de Lima, 29 anos. Profissão: ajudante. Filiação: Jair Barbosa de Lima e Maria Nilce Oliveira de Bastos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Agudos do Sul -PR, saindo da Capela Municipal de Agudos do Sul.

Jaisson Luís Vargas, 40 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Antônio Celio Vargas e Maria de Lourdes Paes Vargas. Sepultamento ontem.

Jaqueline de Cristo, 31 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Carlito de Cristo e Eonice de Cristo. Sepultamento ontem.

Jean Cleverson Alves Soares, 36 anos. Profissão: padeiro(a). Filiação: Tarcisio Isauri Soares e Deucili de Fátima Alves. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

João Adilson de Oliveira, 51 anos. Profissão: designer. Filiação: Valdomiro de Oliveira e Jardilina Mattos de Oliveira. Sepultamento ontem.

João Carlos Carneiro, 35 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: João Lara Carneiro e Maria Lourdes Carneiro. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal Bom Jardim do Sul – Ivaí(PR).

João Francisco Alves de Lima, 81 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Emílio Pereira de Lima e Onorata Alves dos Santos. Sepultamento ontem.

João Francisco Lopes Moreira, 55 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Franciso Lopes Moreira e Mathilde Moreira. Sepultamento ontem.

João Luís Costa, 41 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Costa e Marilda Aparecida Dombroski. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial São Marcos, saindo da Capela Paroquial São Marcos.

João Pedro Dias, 57 anos. Profissão: motorista. Filiação: Nereu Dias e Lydia Dias. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

José Ayres dos Santos Júnior, 51 anos. Profissão: auditor(a). Filiação: José Ayres dos Santos e Benedicta Santanna Ayres dos Santos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

José Matheus, 71 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Adão Matheus e Rosa Alves Matheus. Sepultamento ontem.

José Messias Vaz, 92 anos. Profissão: taxista. Filiação: João Messias Vaz de Oliveira e Lusmira Teodoro de Oliveira. Sepultamento ontem.

José Wanderley Santi, 68 anos. Profissão: agente penitenciário. Filiação: Wanderley José Santi e Celina Czczypkovski Santi. Sepultamento hoje, Outros, saindo de local a ser designado.

Jovina Maria da Costa Moura, 78 anos. Profissão: secretária. Filiação: Antônio Pinto da Costa e Maria Gomes da Costa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2 do CemitérioMunicipal do São Francisco.

Keven Cordeiro dos Santos da Silva, 9 anos. Filiação: Ezequiel Cordeiro dos Santos Silva e Loirde Cordeiro dos Santos Silva. Sepultamento ontem.

Leidi Luana Cardoso Peixoto, 20 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Carlos Alves Peixoto e Cilene Matos Cardoso. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Municipal de Rio Branco do Sul/ (PR).

Leonardo Basílio de Souza Santos, 33 anos. Filiação: Dirceu José dos Santos e Leonilda Maria de Fátima Santos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Leopoldina Teixeira Pacheco, 102 anos. Profissão: do lar. Filiação: Albino Teixeira e Francelina Luíza da Silva. Sepultamento ontem.

Lisiope Lino Pereira dos Santos, 29 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Valdir Albino dos Santos e Daize Lino Pereira dos Santos. Sepultamento ontem.

Lúcia Szymanski, 68 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: João Szymanski e Helena Szymanski. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Lydia Murara de Souza Gomes, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Murara e Irene Bagatoli Murara. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 – Água Verde.

Margareth Aparecida Doranem, 54 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Leônidas Doranem e Dirce Tussulini Doranem. Sepultamento ontem.

Maria Adamczyk, 96 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Micht Wonsaczuk Bojczuk e Nonna Boiczuk. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida da Silva, 78 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: José Juviano Correia e Armelinda Alves da Silva. Sepultamento ontem.

Maria Regina da Silva Gomes, 65 anos. Filiação: Thyrso Silva Gomes e Maria de Lourdes Chamusco da Silva Gomes. Sepultamento ontem.

Maria da Penha Mariano da Rocha, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Librahim Mariano e Maria Paulino Emidio Mariano. Sepultamento ontem.

Marli Giglio Khrisostomo, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gentil Giglio e Lourdes Martins Giglio. Sepultamento ontem.

Miguel Pasqual, 91 anos. Profissão: motorista. Filiação: Demétrio Pasqual e Rosa Pasqual. Sepultamento ontem.

Ocimar Wilson Belao, 64 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Aluysio Belao e Geny Esperanca Belao. Sepultamento ontem.

Onofra Alves Ribeiro, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Domingos Alves Pacheco e Maria Joana Ribeiro. Sepultamento ontem.

Paulo Gomes Júnior, 52 anos. Profissão: educação física. Filiação: Paulo Gomes e Clarice Barboza Gomes. Sepultamento ontem.

Pedro Bueno de Jesus, 93 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Inocência Maria das Neves. Sepultamento ontem.

Pedro Lins de Souza, 57 anos. Profissão: garçom. Filiação: Aristiliano Manerich de Souza e Maria dos Prazeres Lins de Souza. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Reginaldo dos Santos, 43 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Castorino José da Paz dos Santos e Maria Castorino dos Santos. Sepultamento ontem.

Renato Plaskievicz, 81 anos. Profissão: recepcionista. Filiação: Adão Plaskievicz e Helena Dzevieski Plaskievicz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Ricardo da Costa Mori, 49 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Shiguehar Mori e Damilse da Costa Mori. Sepultamento ontem.

Rute Labhardt, 77 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: João Henrique Labhardt Júnior e Doralice Maciel Pontes Labhardt. Sepultamento ontem.

Sandra America Ferreira, 75 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Albary Pizzatto Ferreira e Ruth Costa Ferreira. Sepultamento ontem.

Sebastiana Luna dos Santos, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ricardo José dos Santos e Joventina Josefa de Olinda. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

Sônia Marisa Vas, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Messias Vaz e Stelina Gotuzi Vas. Sepultamento ontem.

Suziane Carvalho, 42 anos. Profissão: diarista. Filiação: Aristides Carvalho e Zuklmira dos Santos Carvalho. Sepultamento ontem.

Terezinha Paul, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Germano Fronza e Marcelina Girardi Fronza. Sepultamento ontem.

Valdir da Conceição Silva, 46 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Alipio da Conceição Silva e Lindaura Conceição da Silva. Sepultamento ontem.

Valnecy Liegel, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Valdemar Liegel e Enice Lopes Liegel. Sepultamento ontem.

Vanderlei Dalmazo do Nascimento, 23 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Francisco Dalmazo do Nascimento e Madalena Ferreira Leal. Sepultamento ontem.

Vicenta Saggiomo Floriano, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alberto Saggiomo e Ana Jordano Saggiomo. Sepultamento ontem.

Zélia Pinheiro do Carmo, 55 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Inhoze Pinheiro do Carmo e Cacilda Pinheiro do Carmo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal do Santa Cândida.