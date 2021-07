Adalberto Moraes de Cerqueira, 57 anos. Filiação: Francisco Moraes de Cerqueira e Luzia Moraes de Cerqueira. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque São Pedro, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

Adriana Machado dos Santos, 45 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Geraldo Machado de Oliveira e Odete dos Santos. Sepultamento ontem.

Afonso Luiz de Souza, 74 anos. Filiação: Lauterio Marques de Souza e Lucinda Maria Ferraz de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1 Cmniterio Municipal Boqueirão.

Alice da Rosa Furlan, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eloy Fernandes da Rosa e Arlinda Saraiva da Rosa. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Ana Alice dos Santos, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Rodrigues dos Santos e Maria José Sutil. Sepultamento ontem.

Anália de Melo Cruz, 74 anos. Profissão: agricultor. Filiação: João Ferreira de Melo e Rosalina Ferreira dos Santos. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela de Tabatinga.

Anderson Sony Mendes, 42 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Celso Soni Mendes e Iraci Ferreira de Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Antônio Airton Fonseca Souza, 60 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Fonseca de Souza e Terezinha de Jesus Evangelista Souza. Sepultamento ontem.

Antônio Barbosa, 61 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Dozolina Barbosa. Sepultamento ontem.

Antônio Gilberto Sharnoski, 61 anos. Filiação: Valdomiro Sharnoski e Angelina Tonkio Scharnoski. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Antônio Prestes de Araújo, 55 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Eidir Prestes de Araújo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Rio Branco do Sul -PR, saindo da Capela Municipal de Rio Branco do Sul PR.

Aroldo Gehrke, 78 anos. Filiação: Frederico Gehrke e Leonora Gehrke. Sepultamento ontem.

Carlos Juarez Correa, 71 anos. Profissão: musico. Filiação: Pedro Osório Caorrea e Odete Elias. Sepultamento ontem.

Carolinda de Jesus Lins, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim dos Santos Ortiz e Maria de Jesus Ortiz. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I.

Ceosmir Santana, 60 anos. Profissão: motorista. Filiação: Divaldo José Santana e Neusa Elvira Santana. Sepultamento ontem.

Ciro Paulino da Silva, 80 anos. Filiação: Joaquim Henrique da Cruz e Maria Rita de Jesus. Sepultamento ontem.

Denilson Scuicciatto, 54 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Irineu Scuicciatto e Marli da Conceição Teixeira Scuicciatto. Sepultamento ontem.

Doroti Fernandes Domingos, 64 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Domingos Fernandes e Zoraide Santana Fernandes. Sepultamento ontem.

Elias Bispo dos Santos, 50 anos. Profissão: auxiliar operacional. Filiação: Antônio Bispo dos Santos e Maria Luzia dos Santos. Sepultamento ontem.

Emília Pereira Jardim, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Amâncio Luiz de Aguilar e Rosa Pinheiro Jardim. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal Santa Cândida.

Francisco Antunes Guides Neto, 87 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Mário de Melo Guides e Dulcidia Martins Guides. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Paz.

Irene Cavalcanti, 85 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Francisco Cavalcanti e Maria Raymunda Cavalcanti. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo da Capela Pedro Fuss – São José dos Pinhais.

Iza Schutz Cruzeiro Dondalski, 62 anos. Profissão: analista. Filiação: Mariano Freitas Cruzeiro e Esther Zulmira Schutz Cruzeiro. Sepultamento ontem.

João Carlos Rosa Seixas, 64 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Estácio Bernardino Seixas e Cristina Rosa Seixas. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

João Gabriel Brum dos Santos, 7 anos. Filiação: Cleylton Roger dos Santos e Vanusa Brum. Sepultamento ontem.

Jorge dos Santos, 66 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Joaquim dos Santos e Rosalina dos Santos. Sepultamento ontem.

José Antônio Stocco, 76 anos. Filiação: Jeronymo Stocco e Idalina Bianco Stocco. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Santo Expedito Campo Largo.

José Carlos Gonçalves, 68 anos. Profissão: mecânico de refrigeração. Filiação: Antônio Feliciano Gonçalves e Terezinha Maria de Jesus Gonçalves. Sepultamento ontem.

José Roberto Caetano Pignoli, 78 anos. Profissão: técnico telecomunicações. Filiação: Agenor Caetano e Ozana Pachione. Sepultamento ontem.

José Rodrigues da Silva, 60 anos. Filiação: Antônio Rodrigues da Silva e Bernardina Pereira da Silva. Sepultamento ontem.

José Vittorarzi, 93 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Carlos Vittorarzi e Cornelia Vittorarzi. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Lázaro Primo Pereira, 73 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Domin Gos Primo Pereira e Inês Augusta de Oliveira. Sepultamento hoje, Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré), saindo de Vila Autodromo Cajuru.

Leni Duarte, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio José Duarte e Ana Gomes Duarte. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Cmav.

Leovanil Stange, 86 anos. Filiação: Arthur Stange e Leonor Correia Stange. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Loriny Link Camargo, 33 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Pedro Cláudio de Camargo e Gisela Link Cláudio de Camargo. Sepultamento ontem.

Luiz Paulo Jacinto, 30 anos. Filiação: Arlindo Jacinto e Ana Rodrigues Jacinto. Sepultamento ontem.

Lyses Dias Franco, 97 anos. Profissão: leitorista. Filiação: Lydio de Oliveira Franco e Maria Ottilia Dias Franco. Sepultamento ontem.

Manuelina Teodora Ponciano, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Florentino de Siqueira e Eufrásia Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Márcia Muller de Oliveira, 56 anos. Profissão: agente penitenciário. Filiação: Merlindo Muller e Olga Silveira Muller. Sepultamento ontem.

Marco Antônio Vaz Nitsche, 76 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Júlio Nitsche e Maria José Vaz de Oliveira Nitsche. Sepultamento ontem.

Maria Castorina da Cruz, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Pio dos Anjos e Maria Martins dos Anjos. Sepultamento ontem.

Maria Cristina Levis Costa, 59 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Vicente Antônio de Paula Costa e Lair Levis Costa. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Maria Isabele Olivera Gomez, 21 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luís Alberto Olivera Gomez e Jussara Fernandes. Sepultamento ontem.

Maria Terezinha Machado Campelo, 70 anos. Profissão: psicólogo(a). Filiação: Ney Pompeo Machado e Lecticia Araújo Machado. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Maria de Lourdes Marszalek Mayorquino, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Marszalek e Apolônia Marszalek. Sepultamento ontem.

Maricea de Lima Garcia, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Raul de Lima e Ivanir Lopes de Lima. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Matheus Victor Barbato, 26 anos. Profissão: estagiário(a). Filiação: Maurício José Barbato e Ireni Melo Barbato. Sepultamento hoje, Outros, saindo de local a ser designado.

Miguel Nalepa, 83 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Adão Nalepa e Maria Nalepa. Sepultamento hoje, Outros, saindo de Colônia Dom Pedro II.

Miriam Mendes de Moura Pereira, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Lemos de Moura e Wolga Mendes de Moura. Sepultamento ontem.

Neide das Dores Vilela, 75 anos. Filiação: Oliveiros de Oliveira e Nair Ribeiro de Oliveira. Sepultamento hoje, Cemitério Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Memorial da Vida.

Octavia Grassi Gonçalves dos Santos, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Grassi e Carolina Grassi. Sepultamento ontem.

Olívio Bomfim da Silva, 70 anos. Profissão: motorista. Filiação: Artur Bomfim da Silva e Cerina Pereira da Silva. Sepultamento ontem.

Pedro Vicente da Costa, 91 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Vicente da Costa e Antônia Maria Sevirino. Sepultamento ontem.

Regina Lúcia Alves, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Osmario Severo Alves e Teresa de Jesus Alves. Sepultamento ontem.

Reinaldo Vargas da Fonseca, 54 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Cândido Vargas da Fonseca e Salan Serlica da Fonseca. Sepultamento ontem.

Ronan Victor Costa de Oliveira Nass, 24 anos. Filiação: Sílvio Carlos Nass e Rosi Costa de Oliveira Nass. Sepultamento ontem.

Rosane de Fátima Chemin, 62 anos. Filiação: Ravilson Chemin e Maria de Lourdes Chemin. Sepultamento ontem.

Sebastião Amâncio dos Santos Filho, 73 anos. Filiação: Luíza Ferreira dos Santos. Sepultamento hoje, Outros.

Sidney de Paula, 82 anos. Profissão: radialista. Filiação: Idalezio Dias de Paula e Jacira Gomes de Paula. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Abranches.

Tatiane da Silva Campi, 32 anos. Filiação: Luiz Antônio Campi e Maria José da Silva Campi. Sepultamento ontem.

Tiago Aparecido Cosechen de Barros, 28 anos. Profissão: servente. Filiação: Carlos Roberto Florêncio de Barros e Maria Eliane Cosechen de Barros. Sepultamento ontem.

Valnoir Lima Calado, 49 anos. Profissão: servente. Filiação: Enoc Francisco Calado e Cacilda Lima Calado. Sepultamento hoje, Outros.

Vanderlei Pereira de Brito, 47 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Marcelino Pereira de Brito e Alice Alves de Brito. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Woldir Wosiacki, 84 anos. Filiação: Lauro Wosiacki e Sybila Lúcia Wosiacki. Sepultamento ontem.

Zilda Gomes Nogueira, 57 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Arlindo Gomes Nogueira e Tereza Maria de Jesus. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).