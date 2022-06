Adegildo Rodrigues Borges, 77 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Leovegildo Pereira Borges e Horacedina Rodrigues Borges. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Alba de Castro dos Santos, 88 anos. Filiação: Otávio dos Santos Castro e Dina Taborda de Castro. Sepultamento hoje, (Bocaiuva do Sul) Cemitériomun.de Bocaiuva do Sul(PR), saindo da Capela Cemitério Luterano.

Anderson Elias Vieira Delfino, 36 anos. Profissão: motorista. Filiação: Valdivino Nunes Delfino e Neuza de Paiva Vieira Delfino. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Antônio Fernandes de Almeida, 88 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Raimundo Fernandes de Almeida e Maria Fagundes de Souza. Sepultamento ontem.

Antônio Roberto Gagelinski, 76 anos. Profissão: psicólogo(a). Filiação: Francisco Gagelinski e Leontina Gagelinski. Sepultamento ontem.

Ari José Gonçalves, 65 anos. Profissão: alfaiate. Filiação: Braz José Gonçalves e Joana Franco Gonçalves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Basílio Paliao, 68 anos. Filiação: Galdino Paliao e Carmen Catarina Paliao. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Benedito Carneiro, 60 anos. Filiação: José Carneiro e Benedita Margarida de Oliveira. Sepultamento ontem.

Carlos Alberto Scarpim, 87 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Ambrosio Scarpim e Leontina Scarpim. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Carlos Alberto de Miranda Saiz, 66 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Adyr Ferracha Saiz e Hortência de Miranda Saiz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo da Capela Memorial Luto Curtiba Sala Jacaranda Curitiba PR.

Carmem de Ramos, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Fernandes Ramos e Mathilde Fernandes Ramos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Ceci Borges Barreto, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Virgílio Vieira de Souza e Filisberta Borges Vieira. Sepultamento ontem.

Cecília Kreknicki, 66 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Nicolau Freknicki e Francisca Kreknicki. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Cleonice Mariani, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Pedro Mariani e Catarina Mariani. Sepultamento ontem.

Cylas Carvalho da Silva, 60 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João Pedro da Silva e Nilce Carvalho da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Derli Pereira da Silva, 65 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Osvaldo Pereira da Silva e Ana Silveira da Silva. Sepultamento ontem.

Diumara Soek Cardoso, 50 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Miguel Soek e Maria da Conceição dos Santos Soek. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Nossa Senhora do Brasil – Curitiba.

Doraci Tenório Pinheiro, 67 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Jocelin Gonçalves Tenório e Maria Rosa de Santana. Sepultamento ontem.

Edna Maria Mariano Rodrigues, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Mariano e Maria de Lourdes Mariano. Sepultamento hoje, (Itaperuçu) Cemitério Municipal de Itaperuçu(PR), saindo de Residencia – Rua Duque de Caxias 47 – Centro – Itaperuçu -PR.

Ercília Antunes Ribeiro, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Luíza de Souza. Sepultamento ontem.

Estafania Gomes Prestes, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Gomes Quintino e Leonor Fernandes Gomes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Evandro de Oliveira, 33 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Lecir Antônio de Oliveira e Eliane Aparecida de Oliveira. Sepultamento ontem.

Filomena Ferreira de Cristo, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Licio Ferreira e Catarina Ferreira. Sepultamento ontem.

Gilda Helena Leão Santos, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Renato Leão e Marina Maranhão de Leão. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo de local a ser designado.

Helena Laskoski, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jurko Bojaryn e Tecla Bojaryn. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Campestre, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 2 do Municipal do Boqueirão.

Heliton José Claudino, 33 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: José Claudino e Nadir de Fátima Cardoso. Sepultamento ontem.

Ilauvina Mariana de Souza, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ciro Mariano de Souza e Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Inês Maria Marques, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Florêncio Antunes Marques e Izaura Pelentir Marques. Sepultamento ontem.

Ivo Piovizan, 81 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Benjamim Piovizan e Anair Precival Piovizan. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Ivone Camargo da Silva, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Juventino Kendrick de Camargo e Anastácia Machula. Sepultamento ontem.

Janaina Lins Antunes, 37 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Neri Antunes e Sirlei de Fátima Lins Antunes. Sepultamento ontem.

João Alfredo de Lima, 86 anos. Filiação: João Francisco de Lima e Sophia Cavalheiro de Lima. Sepultamento ontem.

João Antônio Pereira, 82 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: João de Souza Pereira e Rita Soares Pereira. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 3 Cemitério Municipal São Francisco de Paula Curitiba PR.

João Bassaneze, 79 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Ettore Bassaneze e Carolina S Bassaneze. Sepultamento ontem.

João Luiz Mosson, 74 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Mosson e Miquelina Mosson. Sepultamento ontem.

José Alves de Souza, 78 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Joaquim Alves de Souza e Inêz Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

José Aparecido de Lima, 66 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Antônio Bezarra de Lima e Marina Donaria de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

José Pacheco de Faria, 79 anos. Profissão: agricultor. Filiação: João Pacheco e Joanaria Portes de Barros. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Assungui Rio Branco do SulPR, saindo de Assungui Rio Branco do SulPR.

José de Quadros, 90 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: João de Quadros e Maria de Quadros. Sepultamento ontem.

Josiane Coelho Bordenowski, 42 anos. Profissão: estudante. Filiação: João Jorge dos Santos Bordenowski e Rachel Coelho Bordenowski. Sepultamento ontem.

Júlio Antônio dos Santos, 39 anos. Profissão: segurança. Filiação: Antno dos Santos e Maria Ruti dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Capela Mortuária de Santa Cecília do Pavão PR.

Justina Fudal, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Martin Fudal e Eudocia Fudal. Sepultamento ontem.

Lamiro Lopes Maciel, 72 anos. Filiação: Benedito Lopes Maciel e Paula Caldera Brant. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Lúcia Arlete da Cruz, 37 anos. Profissão: caixa. Filiação: Augustinho Camargo da Cruz e Inêz Messias da Cruz. Sepultamento ontem.

Lúcia Leniz Pereira de Almeida Proenca, 70 anos. Profissão: auxiliar enfermagem. Filiação: Bernardino Pereira de Almeida e Maria Tereza de Almeida. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo de Igreja Batista Pilarzinho Curitiba PR.

Luiz Soares, 75 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Soares e Carmelinda Rufino. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Mara Lúcia do Nascimento, 72 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Laerte Faustino do Nascimento e Lenira Correa do Nascimento. Sepultamento ontem.

Maria Benedita Guimarães de Carvalho, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Napoleão da Silva Guimarães e Argolina Fernades da Silveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Benedita Vieira da Silva, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ataide Vieira da Silva e Zelinda Lima do Nascimento. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Capela Pedro Fuss São José dos Pinhais PR.

Maria Carolina Martins, 72 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Amélia Faustina Martins. Sepultamento ontem.

Maria Francisca da Silva, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Isaias Ferreira da Silva e Clementina de Paula Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Capela Vertical.

Maria Helena Ribeiro de Sousa, 73 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Manuel Joaquim de Souza e Maria Adelaide Ribeiro. Sepultamento domingo, 12 de junho de 2022 às 10hh, em local a definir.

Maria Helena de Oliveira Tortato, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Edelfrides de Oliveira e Anna Teixeira de Freitas Oliveira. Sepultamento ontem.

Maria Nodari Zabot, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Romoaldo Nodari e Inácia Nodari. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Simões de Oliveira, 63 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Julindo Simões de Oliveira e Yolanda Desiderio. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Matinho -PR, saindo da Capela Municipal – Matinhos -PR.

Mary Aparecda de Souza Lenz, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ingracina de Souza. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo de Jardim Independência.

Miltom Teixeira da Silva, 72 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Antenor Rodrigues da Silva e Emerencia Teixeira da Silva. Sepultamento ontem.

Nadir Mocco Heleno, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Mocco e Brazilina Antunes. Sepultamento ontem.

Nadir Pereira Magalhães, 69 anos. Filiação: Dinarte Pereira Magalhães e Raquel Pereira Magalhães. Sepultamento ontem.

Nair Amaral Gonçalves de Araújo, 70 anos. Filiação: Arcelino Medeiros Amaral e Maria José Amaral. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Neusa de Jesus Borges, 65 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João Izaias Borges e Nersia Maria Gomes Borges. Sepultamento ontem.

Osvaldo Vieira de Araújo Filho, 75 anos. Profissão: gerente. Filiação: Osvaldo Vieira de Araújo e Helena Busmyer. Sepultamento ontem.

Pedro Ferreira de Lima, 95 anos. Profissão: servente. Filiação: Aníbal Ferreira dos Santos e Jesus Maria de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Santa Cândida.

Pedro Pathecki, 89 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Vicente Pathecki e Genoveva Bosson Pathecki. Sepultamento ontem.

Pedro Ribeiro Vidal Filho, 35 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Pedro Ribeiro Vidal e Diartina de Oliveira Correia da Costa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Bairro Novo no Sitio Cercado CuritibaPR.

Rodrigo Rezende de Oliveira, 30 anos. Profissão: vidraceiro(a). Filiação: Neide Rezende de Oliveira. Sepultamento ontem.

Rosemari Bodziak, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Urban e Rosa Urban. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Água Verde, saindo de local a ser designado.

Silas Taborda dos Santos, 63 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Darcy Taborda dos Santos e Santina Machado dos Santos. Sepultamento ontem.

Silvana da Silva Correa, 47 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cláudio Correa e Maria dos Anjos da Silva Correa. Sepultamento ontem.

Valdecil Andrade Ferreira, 56 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Edegard Ferreira e Romilda Andrade Ferreira. Sepultamento ontem.

Valdirane Pereira da Silva, 43 anos. Profissão: assistente comercial. Filiação: Amadeu Pereira da Silva e Maria Learci da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária de Telêmaco Borba.

Valmir José Ferreira, 47 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Castorino Ferreira Pinto e Valdivina Gonçalves Ribeiro. Sepultamento ontem.

Vanderleia Soares dos Santos, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adão Soares dos Santos e Antônia Xavier de Lima. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Batista Paroli Rua Prof. Plácido e Silva, 860 Curitiba PR.