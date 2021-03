André Luiz Coutinho, 36 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida.

Ari Gomes Ferreira, 56 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Rio Branco do Sul.

Aristides Rocha, 67 anos. Sepultamento hoje.

Carlinhos de Almeida, 49 anos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré).

Carlos Miguel Schultz, 58 anos. Sepultamento hoje.

Cebilia Tedeschi, 90 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde.

Deamir Farias, 62 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans.

Denilson José Jantara, 56 anos. Sepultamento hoje.

Elias Tadeu Ivanski, 68 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida.

Elvira Grzybowski, 92 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Abranches.

Erotildes Aires, 74 anos. Filiação: Maria Aires de Jesus. Sepultamento sexta-feira.

Ezequiel Makoto Shiroma, 69 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Francisca dos Anjos, 89 anos. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais).

Ingrid Walter Rego Barros, 73 anos. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais).

Joaquim Pereira Costa, 74 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

José Batista, 77 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Judith dos Santos, 78 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais).

Luci Munhoz Gonçalves, 76 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Contenda (S. J. dos Pinhais).

Luciana Maria de Jesus, 47 anos. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo).

Luís Carlos de Sousa, 40 anos. Sepultamento terça-feira, 23 de março de 2021.

Luiz Carlos Gonçalves, 52 anos. Sepultamento hoje.

Magda Casanova, 60 anos. Sepultamento hoje.

Maria Dalva dos Santos, 60 anos. Sepultamento hoje.

Moisés da Silva Alves, 55 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Neiva Pereira Bardim, 81 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão.

Neuza Gonçalves de Carvalho, 60 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande).

Orazil Pereira dos Santos, 76 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais).

Oreci Nalim, 76 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Central de Araucária.

Osnilda da Rocha, 82 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Memorial Graciosa (Quatro Barras).

Rafaela Lúcia Lazzarotto, 31 anos. Sepultamento hoje.

Salete Cecília Marcílio da Silva, 60 anos. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo).

Serli Maciel Wendler, 59 anos. Sepultamento hoje.

Sílvio da Silva Lima, 75 anos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré).

Sônia Maria Brandt, 71 anos. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba).

Vilson Nunes Pereira, 67 anos. Sepultamento hoje.

Wilson Victor, 39 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Acyr Gabardo, 91 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Hermenegildo Gabardo e Helena Ressette Gabardo. Sepultamento ontem.

Adalberto Nicoleti, 77 anos. Filiação: Ana Nicoleti. Sepultamento ontem.

Ademar Oliveira da Silva, 52 anos. Profissão: militar. Filiação: Adair Bento Pereira da Silva e Creuza Oliveira da Silva. Sepultamento ontem.

Ailton Ribeiro Castilho, 63 anos. Filiação: Arlindo Mendes Castilho e Delimira Ribeiro Castilho. Sepultamento ontem.

André Kovaski, 82 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Kovalski e Josefa Kovalski. Sepultamento ontem.

Ângela Danderfer de Carvalho de Azevedo, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Henrique Danderfer e Ângela Danderfer. Sepultamento ontem.

Anita Precybilovicz, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Juvêncio Manoel Lopes e Donaide Gouvea Lopes. Sepultamento ontem.

Antônio Alves Mendes, 88 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Ilidio Mendes e Rosalona de Jesus Alves. Sepultamento ontem.

Antônio Simeão Rodrigues Neto, 81 anos. Filiação: Pedro Rodrigues Gonçalves e Maria José Staut Gonçalves. Sepultamento ontem.

Antônio Venâncio de Oliveira, 57 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Sebastião Garcia de Oliveira e Natair Venâncio de Oliveira. Sepultamento ontem.

Aparecido Garcia, 73 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Antônio Garcia e Maria Matesco Garcia. Sepultamento ontem.

Avelino Nadolny, 71 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: André Nadolny e Maria Sckroek Nadolny. Sepultamento ontem.

Braz Alves, 59 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Vicente Felipe Alves e Isabel Ferreira Alves. Sepultamento ontem.

Celio Lazaroti Maciel, 50 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Ademir Lazaroti Maciel e Carmélia Maciel. Sepultamento ontem.

Celso Benedito da Silva, 67 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: João Benedito da Silva e Marta Segantini da Silva. Sepultamento ontem.

Celso Soares da Silva, 46 anos. Filiação: Santos Ribeiro da Silva e Joaquina Soares de Oliveira. Sepultamento ontem.

Cleverson César Solino, 44 anos. Profissão: mecânico industrial. Filiação: José da Rosa Solino e Maria Prestes Solino. Sepultamento ontem.

Dalva Horevitch da Silva, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alexandre Horevitch e Estacia Braska Horevitch. Sepultamento ontem.

Débora Fernandes Barbosa, 26 anos. Filiação: Marcos Barbosa e Lindamir de Paula Fernandes Barbosa. Sepultamento ontem.

Deomar Terres de Oliveira, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Duarte Terres e Maria Kovaleski Terres. Sepultamento ontem.

Donizete Sales de Oliveira, 65 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Sales de Oliveira e Maria Rosa de Jesus. Sepultamento ontem.

Eliseu Nunes, 53 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Pedro Nunes e Alvarinda de Jesus Nunes. Sepultamento ontem.

Elizabeth Pedroso Jorge, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: Enielde Pedroso Martins Pedroso e Nelsina de Souza Pedroso. Sepultamento ontem.

Eloi Gomes de Barros, 61 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Maurino Fernandes de Barros e Dalila Gomes de Barros. Sepultamento ontem.

Emerson Knoth, 46 anos. Profissão: técnico eletrotécnica. Filiação: Orlando Knoth e Hilda Camargo Knoth. Sepultamento ontem.

Estela do Carmo Costa Rosa, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miraita Costa Rosa. Sepultamento ontem.

Euclides Girolamo Scalco, 89 anos. Profissão: farmacêutico(a). Filiação: Elias Scalco e Adélia Zanotto Scalco. Sepultamento ontem.

Euclides Ponetki Oliveira, 47 anos. Filiação: Euclydes Franco de Oliveira e Maria de Lourdes Ponestki. Sepultamento ontem.

Francisco José Barboza, 74 anos. Profissão: mecânico. Filiação: José Maria Alves e Adelaide Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Frutuoso Batista de Oliveira, 91 anos. Filiação: Antônio Batista de Oliveira e Josefa Alves dos Santos. Sepultamento ontem.

Gael Emmanuell Moraes dos Santos Nicolini, 1 mes(es). Filiação: Rogério Lincoln Nicolini e Larissa dos Santos Nicolini. Sepultamento ontem.

Guiomar Dias de Souza, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Dias do Nascimento e Ermelinda Dias Barros. Sepultamento ontem.

Irajá Marinho Gonçalves, 91 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Algeny Vianna Marinho e Anesia Moreira Marinho. Sepultamento ontem.

Israel Maia, 86 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: José Berbnardino Maia e Maria Maia. Sepultamento ontem.

Itapema Brasil Ferreira, 74 anos. Profissão: gerente comercial. Filiação: Octávio Ferreira de Campos e Izabel Salas Ferreira. Sepultamento ontem.

Joelso da Paz, 33 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Joa da Paz e Ilda Bonete da Paz. Sepultamento ontem.

Josina Sandra Machado Pereira, 68 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Irio Alves Pereira e Edith Machado Pereira. Sepultamento ontem.

Juvelino Maestrelli, 92 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: José Maestrelli e Regina Daru. Sepultamento ontem.

Leocadia Maria Cesne, 93 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Francisco Kluch e Maria Constância Krusezynska. Sepultamento ontem.

Leônidas de Souza, 98 anos. Profissão: motorista. Filiação: Jordão Antônio de Souza e Antônia do Rosário de Souza. Sepultamento ontem.

Levino Francisco Lemes, 84 anos. Profissão: lavrador. Filiação: José Francisco Lemes e Margarida Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Lilia Fernandes Franca, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hermínio Claro Fernandes e Rosa Caldeira Fernandes. Sepultamento ontem.

Lilia Ferreira, 84 anos. Filiação: José Ferreira e Marta Bieda Ferreira. Sepultamento ontem.

Luciano da Silva Leite, 39 anos. Profissão: gerente. Filiação: Divanir Ferreira Leite e Suely Aniceto da Silva Leite. Sepultamento ontem.

Maria Ângela Marcolini de Oliveira, 80 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Ângelo Marcolini e Dinorah de Paula Marcolini. Sepultamento ontem.

Maria Dalva de Souza Aguiar da Silva, 62 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Augusto Martins de Aguiar e Dalila de Souza Aguiar. Sepultamento ontem.

Maria José da Silva, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Orozimbo J do Nascimento e Maria T do Nascimento. Sepultamento ontem.

Maria Pascoalina Pereira, 49 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Pereira e Luzia do Carmo Vasconcelos. Sepultamento ontem.

Maria Salete Lemes, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Climaco Chaves e Lúcia Soares Rocha. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Rosa Silva, 73 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Arcebino José da Silva e Maria Madalena da Silva. Sepultamento ontem.

Marilene Serrato da Silva, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Palmiro Serrato e Nair Lopes Serrato. Sepultamento ontem.

Marivan Santos Teles, 31 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Adalberto Souza Teles e Marinalva dos Santos. Sepultamento ontem.

Moacir de Godoy, 65 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Agenor da Silva Godoy e Dalcira Borato de Godoy. Sepultamento ontem.

Moisés Aparecido Camargo, 56 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Eurides Elias Camargo e Maria Justina Camargo. Sepultamento ontem.

Nilta Cirino de Souza, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Durvalino Cirilo de Pontes e Euridia de Souza Reis Pontes. Sepultamento ontem.

Otacílio Martins de Oliveira, 57 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antenor Martins de Oliveira e Joana Borges dos Santos. Sepultamento ontem.

Paulo Roberto Marques, 47 anos. Profissão: motorista. Filiação: Vera Maria Caloino Marques. Sepultamento ontem.

Pedro Nilceu de Oliveira, 73 anos. Profissão: taxista. Filiação: João Calil de Oliveira e Rita Margarida Pereira de Oliveira. Sepultamento ontem.

Pedro Dirceu dos Santos, 38 anos. Sepultamento ontem.

Rafael Lima Vieira, 34 anos. Profissão: servente. Filiação: José Neres Vieira e Maurildes de Jesus Lima. Sepultamento ontem.

Raimunda do Nascimento Silva, 92 anos. Filiação: José Norberto do Nascimento e Maria Fernandes do Nascimento. Sepultamento ontem.

Rodrigo Alves de Paula, 38 anos. Profissão: contador(a). Filiação: José Alves de Paula e Neusa Alves de Paula. Sepultamento ontem.

Rosa dos Santos, 64 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Abílio Prestes dos Santos e Cecília Ribeiro dos Santos. Sepultamento ontem.

Rubia Tomico Ono, 71 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Yaiti Ono e Mikiko Tanabe Ono. Sepultamento ontem.

Silnara Aparecida Zaremba, 53 anos. Sepultamento ontem.

Sofia Alves de Lima, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Korenvski e Paulina Bossi Korenvski. Sepultamento ontem.

Tereza Rodrigues da Silveira, 85 anos. Sepultamento ontem.

Theofilo Zainko, 96 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Zainko e Joanna Zainko. Sepultamento ontem.

Ubiratan da Maia, 44 anos. Filiação: Santinor da Maia e Nadir Armando da Maia. Sepultamento ontem.

Vinícius Braga Teixeira, 43 anos. Profissão: gerente operações. Filiação: Florentino Horácio e Sueli Braga Teixeira. Sepultamento ontem.