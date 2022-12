Alda Moreira Gonçalves, 89 anos. Profissão: esteticista. Filiação: José Moreira Gonçalves e Joanna Coimbra Gonçalves. Sepultamento ontem.

Alina Magnuski Kimiec, 83 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Ambrosio Magnuski e Sofia Opchinski Magnuski. Sepultamento ontem.

Alzira Ribeiro dos Anjos, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Batista dos Santos e Luíza Ribeiro dos Santos. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Antônia Cleusa Alves, 64 anos. Profissão: farmacêutico(a). Filiação: Romoaldo Cruz e Maria Aparecida Cruz da Cruz. Sepultamento ontem.

Antônio Braz Glinski, 71 anos. Profissão: analista sistemas. Filiação: José Júlio Glinski e Tereza Cherpinski Glinski. Sepultamento ontem.

Antônio Carlos de Oliveira Dias, 78 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Nady Pradi Dias e Graça de Oliveira Dias. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 São Francisco de Paula.

Catarina Navarete Cordeiro, 91 anos. Profissão: estatístico(a). Filiação: Manoel Cordeiro e Antônia Navarete Cordeiro. Sepultamento ontem.

Celandia Maria de Oliveira, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Marques de Oliveira e Francisca Maria de Oliveira. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Cezar Iantas, 68 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Czeslaw Iantas e Rosália Stanislovicz Iantas. Sepultamento hoje, Cemitério de Serrinha em Contenda,PR, saindo da Capela Luto Curitiba.

Climerio Ferreira, 100 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Jovino Gonçalves Ferreira e Teotonia Gonçalves Bastos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Paranavaí, saindo da Capela do Municipal de Paranavaí.

Clovis Pinheiro de Souza, 88 anos. Filiação: Alcides Pinheiro de Souza e Maria Aparecida Gonçalves de Souza. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Dulcita Obelar, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eugênio Walther e Rovena Walther. Sepultamento hoje, Comunidade Evangélica Luterana (Marques de Souza/rs), saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Edevirge Baldissera Marin, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ernesto Baldissera e Antinisca Baldissera. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Elvira Josefa Serafin, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Rosa da Silva. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul(PR), saindo da Capela Municipal de Rio Branco do Sul.

Esequiel de Souza Ribeiro, 39 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Raul de Souza Ribeiro e Dejanira Carmo Ribeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Igreja Jesus Fonte da Vida (Sitio Cercado).

Etelvina Pimentel da Silva, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Silva e Astrogilda Pimentel. Sepultamento ontem.

Expedita Maria de Souza Alves, 76 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Alfredo Ferreira de Souza e Maria Virgínia de Souza. Sepultamento ontem.

Fernando Beppler, 32 anos. Profissão: gerente. Filiação: Inácio Sebastião Beppler e Marli de Andrade Beppler. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Vidal Ramos / Santa Catarina, saindo da Capela Municipal de Vidal Ramos.

Franciny Tortato Silva, 24 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arinaldo Viana Silva e Luciane de de Fátima Tortato Silva. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Paroquial Umbará.

Francisca Machado de Sousa, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Machado e Rosa Martins de Sousa. Sepultamento ontem.

Francisco Viana Barreto Filho, 67 anos. Profissão: técnico agrícola. Filiação: Francisco Viana e Antônia Barreto Viana. Sepultamento hoje, Cemitério Parque Bom Jesus de Cuiabá/mt, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Fujino Furusho, 97 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Furusho Siguero e Taka Furusho. Sepultamento ontem.

Graciele do Rocio de Andrade, 29 anos. Profissão: telemarketing. Filiação: Altair Antônio de Andrade e Rosana do Rocio de Andrade. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal Boqueirão.

Helma Bishop Cordeiro, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jayme Eduardo Bishop e Helma Hertha Onete Bishop. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Hermínia Emma Heller de Bonoso, 96 anos. Profissão: contador(a). Filiação: João Heller e Emma Bachmann Heller. Sepultamento ontem.

Ilandi Martins dos Santos Guimarães, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Agostinho Martins dos Santos e Josefa Martins dos Santos. Sepultamento ontem.

Illa Krause Lopes, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Edmundo Henrique Krause e Frida Becker Krause. Sepultamento ontem.

Irene Lourenço, 65 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Sebastião Lourenço e Maria Guarani. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Cerro Azul, saindo da Capela Jardim Cláudia Pinhais.

Izabel da Silva Godoy Pina, 91 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: João da Silva Godoy e Serafina da Silva Godoy. Sepultamento ontem.

João Hortencio de Medeiros Filho, 71 anos. Filiação: João Hortencio de Medeiros e Maria Thereza Loyola Hortencio de Medeiros. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Jorge Luiz Nery, 67 anos. Filiação: Leontino Nery e Leontino Nery. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo de Igreja Evangélica.

José Carlos Fornaza de Souza, 44 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Pedro de Souza e Maria de Lourdes Fornaza. Sepultamento ontem.

Kornelius Rempel, 84 anos. Profissão: gerente produção. Filiação: Bernhard Rempel e Suzana Rempel. Sepultamento ontem.

Leonardo Chicora, 97 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Ladislau Chicora e Adelaide Chicora. Sepultamento ontem.

Lizete Rosy Koerner Pinheiro, 72 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Renê Guilherme Koerner e Alice Koerner. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano.

Lúcia Dias Giublin, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ramiro Dias e Ana Bergara. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Lucicleide de Sena, 56 anos. Filiação: Antero Henrique de Sena e Maria Júlia de Sena. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Igreja.

Margarida Siqueira Ferreira, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lúcio Siqueira e Maria Carvalho. Sepultamento ontem.

Maria Júlia Rosa Prinz, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Brasilino Verissimo Prinz e Otília Rosa Prinz. Sepultamento ontem.

Maria Tereza Gomes Carneiro Mativelach, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dionizia Gomes Carneiro. Sepultamento ontem.

Maria Terezinha Monteiro Mendes, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jair de Barros Monteiro e Orminda Marques Monteiro. Sepultamento ontem.

Maria dos Santos Gritem, 75 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Alirio Ferreira de Lima e Palmira Correa dos Santos. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Antônio Olinto, saindo da Capela de Lagoa Azul.

Miguel Odilon Pazdziora, 73 anos. Profissão: motorista. Filiação: Eurico Pazdziora e Josefina Pazdziora. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Cemitério Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

Nilson Pedro Rodrigues, 82 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Agnelo Rodrigues e Maria Rosa Rodrigues. Sepultamento ontem.

Nivalda Maria de Jesus Abreu, 73 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Laudelino José dos Santo e Helia Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Paulo de Oliveira, 91 anos. Profissão: militar. Filiação: José Bento de Souza e Regina de Souza. Sepultamento ontem.

Rosi Galvão de Andrade, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alfredo Galvão e Maria Galvão. Sepultamento ontem.

Sérgio Roberto Santi, 71 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Pedro Santi e Antônia Verônica Mayrink Santi. Sepultamento ontem.

Sílvia Maria Rodrigues Guilherme, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benjamim Antônio Rodrigues e Sylvia Mrtinelli. Sepultamento sexta-feira, 9 de dezembro de 2022, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Suely Aparecida Fernandes de Lima, 55 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Antônio Fernandes e Carmelina Ribeiro Fernandes. Sepultamento ontem.

Valdecir Muniz da Silva, 44 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Manoel Laurindo da Silva e Carlita Muniz da Silva. Sepultamento ontem.

Victor Júlio Canet de Medeiros, 70 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Victor Cabral de Medeiros e Guiomar Canet de Medeiros. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Weslen Henrique Neves Magalhães, 32 anos. Filiação: Juselino de Souza Magalhães e Ceusa de Oliveira Neves Pedrozo. Sepultamento ontem.

Zebila Tombini Galleazzi, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Genoino Tombini e Rorothea Reginato. Sepultamento ontem.

Zenilda Martins de Jesus de Souza, 67 anos. Filiação: José Martins dos Santos e Catarina Paulina de Jesus. Sepultamento hoje, Cemitério Campinhos// Tunas Parana, saindo da Capela de Tunas do Parana.