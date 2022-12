Adenir Catarina Bot, 77 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Antônio Zaniolo e Idalina Sens Zaniolo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1 Cemitério Municipal da Água Verde – Curitiba -PR.

Almir Batista Ribeiro, 60 anos. Profissão: soldador. Filiação: Abnelo Batista Ribeiro e Elizabete Soares Ribeiro. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo de Igreja Visão Missionaria Araucária PR.

Antônio Martenichen, 73 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Paulo Martenichen e Sofia Martenichen. Sepultamento hoje, Cemitério em Pato Branco, saindo de Igreja Ucraniana do Alto Paraíso.

Ari Felis Pellizzaro, 83 anos. Filiação: José Pellizzaro e Pierina Ana Pellizzaro. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Curitibanos, saindo da Capela Cemitério Municipal de Curitibanos.

Armando Gaertner Pinto, 60 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: José Lourenço Pinto e Maria Arlete Gaertner Pinto. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2 Cemitério Municipal São Francisco de Paula CuritibaPR.

Augustinho Rigloski, 89 anos. Filiação: João Rigloski e Maria Rigloski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Clausio Gilberto Ramos, 56 anos. Filiação: Alfredo Ramos e Ana Salete do Carmo. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Registro – Sp, saindo da Capela Cemitério Municipal de Registro – Sp.

Cleide Francisca dos Santos, 59 anos. Filiação: André Joaquim dos Santos e Francisca Maria Madalena. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Clemencia José Franca dos Santos, 62 anos. Profissão: auxiliar biblioteca. Filiação: Pedro José Franca e Orlanda Lopes de Oliveira. Sepultamento ontem.

Cleuza Odette, 70 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Francisco Crysanto e Maria Albina Crysanto. Sepultamento ontem.

Daiane Vithoft de Almeida, 39 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Claudemir Vithoft e Ivone Vithoft. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

David Pedroso Nascimento, 55 anos. Profissão: motorista. Filiação: Domingos Gonçalves do Nascimento e Gumercinda Pedroso do Nascimento. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Delvair Antunes Pangaro, 78 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Adolpho Antunes e Iria Fontoura Charao. Sepultamento ontem.

Dorilda Aparecida Machado, 66 anos. Profissão: diarista. Filiação: Francisco Anacleto e Maria de Jesus dos Santos Anacleto. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Douglas Werlle das Chagas Silva, 30 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Maria do Socorro das Chagas Silva. Sepultamento hoje, Cemitério Nossa Senhora das Dores, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Edson Martins Ribeiro, 61 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Nelson Ribeiro e Maria Martins Ribeiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Elias Alves de Souza, 47 anos. Profissão: motoboy. Filiação: José Alves de Souza Neto e Suely Alves de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 2 Cemitério Municipal do Boqueirão – Curitiba -PR.

Eloísa Maciel Artuzi, 21 anos. Profissão: auxiliar contabilidade. Filiação: José Henrique Artuzi e Juliana Elisa Maciel. Sepultamento ontem.

Evandro do Rocio Fagundes, 49 anos. Filiação: Valmir do Rocio Fagundes e Arlete Fagundes. Sepultamento ontem.

Fábio Pierasso de Oliveira, 33 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio de Oliveira e Sônia Aparecida Pierasso de Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Geralda da Conceição Moura, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Antônio da Silva e Terciliana Conceição do Carmo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Geraldo Francisco da Silva Neto, 37 anos. Filiação: Geraldo Francisco da Silva Filho e Emília de Fátima de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Gilberto Pereira da Silva, 70 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Albino Pereira da Silva e Alzira da Silva. Sepultamento ontem.

Inoir Penteado, 50 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Adair Pedroso Penteado e Leoni Somer Penteado. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Ivanildo Oliveira, 52 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Sebastião Batista de Oliveira e Geralda Gregório de Oliveira. Sepultamento ontem.

Izoel Vieira da Rosa, 73 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Lauro Ferreira Sobrinho e Maria Olivia Vieira da Rosa. Sepultamento ontem.

Jaziel Berto, 58 anos. Profissão: gerente. Filiação: Antônio Berto Primo e Marilene Palmieri Berto. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Paraíso do Norte PR, saindo de Paroquial da Igreja de Paraíso do Norte PR.

Jorge Vicente Baptista Guedes, 58 anos. Filiação: Vicente Guedes e Alcindia Baptissta Guedes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

José Aparecido de Castro, 51 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Irene de Castro. Sepultamento ontem.

José Luciano Santos Silva, 77 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Manoel Lino da Silva e Maria Júlia Santos. Sepultamento ontem.

José Marques, 92 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Natalio Marques e Ana Cândida Marques. Sepultamento ontem.

Júlio Carlos Ruivo dos Santos, 51 anos. Filiação: Dorival Linhares dos Santos e Ivandina Maria José Ruivo. Sepultamento hoje, (Agudos do Sul) Municipal de Agudos do Sul -PR, saindo da Capela Municipal de Agudos do Sul PR.

Laura Rocha de Oliveira, 2 anos. Filiação: Douglas Matos de Oliveira e Anna Beatriz Rocha da Silva. Sepultamento hoje, (Contenda) Cemitério Municipal de Contenda(PR).

Livercino Costa, 88 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Sebastião Costa e Maria Madalena Costa. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo de Paz.boqueirao.

Liz Mary Oliveira dos Santos, 72 anos. Profissão: supervisor(a). Filiação: Laurival de Oliveira e Wilma Cordeiro de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela1 Cemiteio Municipal São Francisco de Paula CuritibaPR.

Maltides Alves da Silva, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Alves Cirino e Maria Silva Alves. Sepultamento ontem.

Mara Merendina Bunik, 62 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Benedito Alves de Chaves e Judite Pinto Chaves. Sepultamento ontem.

Maria Oliveira José, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: João de Souza Oliveira e Divercina Antônia Barboza. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Associação Moradores São Rafael Santa Helena.

Maria Rosa de Miranda, 84 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Sebastião Alves de Miranda e Maria Conceição Alves Miranda. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2 Cemitério Municipal Água Verde – Curitiba -PR.

Mercedes Rigoni Zattera, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Rigoni e Carolina Coltro Rigoni. Sepultamento hoje, Cel.rebouças Campo Largo.

Milton Vieira, 100 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Osvaldo Appolonio Vieira e Hildebranda Vieira. Sepultamento ontem.

Nanci Markovicz, 72 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Leopoldo Markovicz e Florentina Markovicz. Sepultamento ontem.

Neide Savi Bastos, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Mário Savi e Geny Savi. Sepultamento ontem.

Neusa da Silva Menegolo, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ricardo Ferreira da Silva e Alzira Henrique da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Newton Carlos José de Gracia, 86 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Oscar José da Gracia e Eleonora Branco Gracia. Sepultamento ontem.

Pedro Ianowski, 65 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Leonardo Ianowski e Maria Faria dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Comunitária do Uberaba.

Rafael Cardoso Gonçalves, 30 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Edival Cardoso Gonçalves e Sueli Terezinha Ferreira Gonçalves. Sepultamento ontem.

Rafael Duarte Cordeiro, 28 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Osni Cordeiro e Juceli Duarte de Santana. Sepultamento ontem.

Rafael Rodrigues da Silva, 2 anos. Filiação: Andrei Rodrigues de Souza e Janaina da Silva Iris. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1 Cemitério Boqueirão.

Roberto de Almeida Santos, 34 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Adalberto Ribeiro dos Santos e Claudete de Almeida da Cruz. Sepultamento ontem.

Robson Luiz Félix da Silva, 41 anos. Profissão: operador(a) empilhadeira. Filiação: Wilson Félix da Silva e Afania Raquel Rossi da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Salete Camargo, 55 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Joaquim Camargo Filho e Santina Pereira de Souza. Sepultamento ontem.

Sebastião Aparecido Rutes, 61 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio Rutes e Izailda Carolina dos Santos. Sepultamento ontem.

Sérgio Pereira da Silva, 91 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Ermenegildo Pereira da Silva e Cezaria Nunes da Silva. Sepultamento ontem.

Theoquito Amador, 84 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Christovam Amador e Mafalda Penitente Amador. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Valdeci de Aguiar Nogueira, 55 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Neureni Barcelos Nogueira e Elzi Rodrigues de Aguiar Nogueira. Sepultamento ontem.

Vera Lúcia Afornalli de Souza, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Júlio Afornalli e Etelvina Pedroso de Moraes. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Tranqueira, saindo da Capela Frei Miguel – Cic – Curitiba -PR.

Vera Lúcia Ferreira de Moura Machado, 60 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Sílvio da Silva Moura e Laudelina Ferreira de Moura. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Paroquial São Marcos.

Willian Jonatas de Miranda Oliveira, 19 anos. Profissão: servente. Filiação: Domingos Oliveira da Natividade e Eliete Alves de Miranda. Sepultamento ontem.

Zilea Betty Santos da Rosa, 96 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Francisco de Abreu Santos e Euridice Figueira Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.