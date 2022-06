Abel Alves de Oliveira, 83 anos. Profissão: soldador. Filiação: Francisco Sutil de Oliveira e Malvina Alves da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Alceu Batista Dallazuana, 73 anos. Profissão: técnico segurança do trabalho. Filiação: Pedro Dallazuana e Helena Batista Dallazuana. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo da Capela São Gabriel ColomboPR.

Alziro Alves Castanho, 73 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Marciana Alves Castanho. Sepultamento ontem.

Amilton Timoteo Moreira, 49 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Pero Timoteo Moreira e Josefa Timoteo Moreira. Sepultamento ontem.

Arlete Chaste, 90 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Raul Félix e Palmira Félix. Sepultamento ontem.

Ary Leal Cardoso Filho, 61 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Ary Leal Cardoso e Laura Maria Laves Cardoso. Sepultamento ontem.

Bernardo Ribeiro, 75 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Ribeiro e Valéria Ribeiro. Sepultamento ontem.

Brasilina Ferreira de Carvalho, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Monteiro de Lima e Maria Francisca de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Clemerson Luiz Riba, 49 anos. Profissão: apontador(a). Filiação: Valdir Assunção Ribas e Tereza Jesus Ribas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Cristal Marine Arruda Correa, 3 horas. Filiação: Breno dos Santos Correa e Chayane Arruda de Araújo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim.

Daniel César Rodrigues Pinto, 54 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Eduardo Rodrigues Pinto e Marlene Aparecida Mattar Rodrigues Pinto. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem.

Darcilia Juraci da Silva, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Estrevao Conceição e Maria Madalena Borges. Sepultamento ontem.

Dirceu José Vaz, 82 anos. Filiação: Durval Soares Vaz e Júlia Leandro de Siqueira. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Tranqueira, saindo de São João Batista/areias Rio Branco do Sul.

Edinalva Rodrigues Evangelista, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Cardoso Evangelista e Evanilde Rodrigues Evangelista. Sepultamento ontem.

Eduardo Emiliano de Moraes Neto, 50 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Sebastião Emiliano de Moraes e Sueli das Gracas de Moraes. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Elias Ferreira da Luz, 44 anos. Profissão: motorista. Filiação: Alexandre da Luz e Belarmina Ferreira da Luz. Sepultamento hoje, Cemitério Mariental, saindo da Capela Mariental /lapa.

Gustavo Barbosa, 85 anos. Profissão: vigilante. Filiação: José Barbosa e Maria Vital Barbosa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal do Boqueirão.

Helena Megger Kuckla, 96 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Alexandre Megger e Anna Megger. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Abranches, saindo da Capela Paroquial do Abranches.

Iracy Alves Zampieri, 83 anos. Profissão: militar. Filiação: Sezinando Alves e Constantina Alves Zampieri. Sepultamento ontem.

Ireni de Almeida Marques, 66 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Amador Silva Almeida e Maria Domingas das Neves Almeida. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Igreja Assembleia de Deus- Sitio Cercado – CuritibaPR.

Jassy Valeriano Conrad, 90 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Edgar Conrad e Caroline Silveira. Sepultamento ontem.

Joana Santana Cemin, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Santana do Nascimento e Clarinda Martins Santana. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Abranches, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

João Luís Cubis Sobrinho, 42 anos. Profissão: motorista. Filiação: Evaldo Sebastião Cubis e Izair do Rocio de Andrade. Sepultamento ontem.

João da Silva Camparin, 70 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: José Pedro Camparin e Amélia da Silva Camparin. Sepultamento ontem.

José André Daunn Júnior, 81 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: José André Daunn e Hermínia Rageminch Daunn. Sepultamento ontem.

José Maria de Oliveira, 77 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Sebastião Teixeira de Oliveira e Ondina Xavier. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Jurema Moreira Bauer, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Orlando Moreira e Anna Moreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal do Boqueirão.

Laurita Lopes Stoeterau, 86 anos. Filiação: Lauro Porto Lopes e Marina Saboia Lopes. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Rubi de Almirante Tamandaré.

Leandro Matoso, 31 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Doraci Matoso. Sepultamento ontem.

Licia dos Santos Lemes da Paiva, 56 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: José Ramirio Lemes e Juventina dos Santos Lemes. Sepultamento ontem.

Lindair Millack Moro, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gelicio Millack e Jovina Cruzaro Millack. Sepultamento ontem.

Livia Chaves de Oliveira Bueno, 23 horas. Filiação: Diego Chaves da Silva Bueno e Jéssica Gonçalves de Oliveira Bueno. Sepultamento hoje, (Curitiba) Municipal Boqueirão.

Luiz Carlos Chaves de Lima, 67 anos. Profissão: motorista. Filiação: Aníbal Luiz de Lima e Otília Martins de Chaves Lima. Sepultamento ontem.

Maria Joana de Faria, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hipolito de Faria e Laurinda de Faria. Sepultamento ontem.

Maria Rita Hilgenberg, 55 anos. Profissão: gerente administrativo. Filiação: Alci Hilgenberg e Ivone Maria Hilgenberg. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Nelson Ivo Moro, 77 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Jacomo Moro e Izaira Juliatto Moro. Sepultamento ontem.

Pedro Henrique de Oliveira, 19 horas. Filiação: Ailson Moreira Rosa e Jocilaine Fergutz de Oliveira Rosa. Sepultamento ontem.

Renato Artur Schwab, 73 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Agostinho Schwab e Ivandina Fontenelle Schwab. Sepultamento quinta-feira, 30 de junho de 2022 às 15hh, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Rozalvo Pinto da Silva, 82 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Avelino Pinto da Silva e Honoria Lucas. Sepultamento ontem.

Santina Gazola de Paula, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: André Gazola e Arpalice Negri Gazola. Sepultamento ontem.

Sebastiana do Valle dos Santos, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Henrique do Valle e Josefina Sutil do Valle. Sepultamento hoje, (Quatro Barras) Cem. Parque Memorial Graciosa, saindo de Igreja Evangélica Jesus Alianca//fazendinha.

Sueli Manika Yanase, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Albino Kubis Manika e Rosa Pinto Culik Manika. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 – Municipal Santa Cândida – Curitiba (PR).

Therezinha Witiski, 92 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Waldomiro Olesko e Carmella Olesko. Sepultamento ontem.

Thiago de Souza, 29 anos. Profissão: soldador. Filiação: Sebastião Lima de Souza e Valdirene da Silva de Souza. Sepultamento ontem.